Д.Андриевский: Меня судьба Черновецкого волнует мало – главное, чтобы все украденное вернули общине города

Столичный бюджет хронически не выполняется, правоохранители регулярно рапортуют о возбуждении очередных уголовных дел в киевской администрации, но к ответственности никто до сих пор не был притянут, а мэр Киева Леонид Черновецкий в очередной раз отдыхает за рубежом. Ссправляется ли новая столичная власть во главе с Александром Поповым с возложенными на нее обязанностями, будет ли возвращена в коммунальную собственность земля и объекты, отчужденные “молодой командой” Черновецкого с нарушением законодательства, и имеет ли оппозиция своих кандидатов в кресло столичного градоначальника, с этими вопросами мы обратились к главе Украинской селянской демократической партии, одного из лидеров Блока Кличко в Киевсовете Дмитрию Андриевскому.

Господин Андриевский, зампредседателя Верховной Рады Украины Николай Томенко заинтересовался правовыми основаниями организации и проведения первого пленарного заседания VI сессии Киевского городского совета VI созыва. Он удивлен, каким образом городской председатель Киева Леонид Черновецкий подписал распоряжение о сессии Киевсовета, если его нет в Украине. По вашему мнению, каким образом принималось решение о сессии?

Я убежден, что сессия будет легитимной, поскольку все депутаты получили соответствующее распоряжение о ее проведении. Каким образом его подписал мэр? Я не слежу за тем, где находится Черновецкий. Есть распоряжение, подписанное городским председателем, поэтому депутаты должны идти на сессию.

На сессии 25 августа будет рассматриваться пакет вопросов относительно развития города. Есть информация, что депутатов так срочно собирают по двум причинам – нужно откорректировать бюджет столицы и, самое главное, как заявлял БЮТ, принять решение относительно ликвидации райсоветов в Киеве. Вы считаете, райсоветы нужно сохранить или упразднить?

Структура местного самоуправления, которая есть в Киеве, – архаизм советской эпохи и отголоски КПСС. Украина – единственная бывшая республика СССР, где сохранились райсоветы в городах! Я специально посмотрел, где же еще существуют районные советы в городах или столицах: Москва, Минск, Душанбе, Тбилиси, уже не говоря о странах Западной Европы, – нигде нет. Фактически сегодня советы не имеют функций по защите территориальной общины районов. Даже определение “территориальная община района” не отвечает действующему законодательству, потому что есть территориальная община города. Идет дублирование полномочий – и сегодня на лицо нонсенс правовой, когда человек является членом двух территориальных общин – и города, и района одновременно!

На сегодняшний день в Киеве 627 депутатов только районных советов и 120 депутатов в городе. Поэтому в целом имеем почти 800 депутатов - мировой рекорд. Однозначно, такое количество является раздутым и для оптимизации управленческой вертикали количество депутатов нужно сокращать. А средства, которые удастся на этой реформе сэкономить, – направить на развитие Киева. Столица не одинока в желании реформировать управленческую модель – еще в 1994 году этот путь прошли во Львове, позже Одесса переняла новаторский опыт, потом Винница, Харьков, Черкассы, Запорожье и много других городов.

И в этом есть логика: когда во времена СССР не избирался мэр города, тогда было логично, что компартия имеет своих представителей на всех уровнях – от райсовета до Верховного Совета СССР. Но сегодня городского председателя избирают и поэтому нужно, чтобы у райадминистрации был человек, с которым комфортно работается мэру города, чтобы мэр и председатель района воплощали общую программу, а не, как это происходит сегодня, противоположные взгляды и временами полярные программы.

В Киеве будут сохранены районы. Будут работать исполнительные районные администрации, в которые сегодня люди идут за помощью. Поэтому я вижу, что киевляне только выиграют от ликвидации райсоветов в городе. Я постоянно общаюсь с избирателями: мнение едино – депутатов райсоветов немногие знают в лицо и ждать поддержки от них не стоит – все апеллируют к депутатам горсовета или председателям райадминистраций.

Однако, чтобы ликвидировать райсоветы в Киеве, нужно внести соответствующие изменения в закон Украины «О столице – городе-герое Киеве». И после этого уже Киевский городской совет согласно закону “О местном самоуправлении” и Конституции Украины получит полномочия образовывать или не образовывать районные советы, а впоследствии депутаты определятся – целесообразны ли райсоветы в Киеве. Мое мнение неизменно – это рудимент советской эпохи.

А как вы оцениваете деятельность фактически новой столичной власти во главе с Александром Поповым?

Я сторонник того, чтобы как можно скорее в Киеве проводить выборы Киевского городского председателя и в городской совет. Потому что город сейчас находится в системном кризисе: бюджетном, финансовом, административном, до которого его довела “молодая команда” во главе с немолодым Черновецким.

То, что сегодня президент, фактически, сменил в полном составе исполнительную власть в столице и пришла новая команда во главе с Александром Поповым – нормально. Киевляне выиграли от того, что хотя бы таким образом остановили Черновецкого и положили конец его дерзким действиям. Первые шаги свидетельствуют о том, что команда Попова профессиональна, они знают, что такое местное самоуправление, жилищное хозяйство. Я уже предоставил ряд предложений относительно реформирования ЖКХ, социальной защиты, они рассматриваются и принимаются командой Попова.

Но время бежит и столице нужные прорывные вещи, которых пока еще не предлагают.

И здесь существует основная угроза для новой команды во главе с Поповым. Ближайшие месяцы будут очень тяжелыми: нужно корректировать бюджет, готовить город к отопительному сезону и т.д. И на фоне того беспорядка, коррупции и тотального непрофессионализма, который был в команде Черновецкого, любые небольшие сдвиги новой власти уже выглядят положительно.

Вы заявили, что недовыполнение бюджета Киева является результатом разрушительной деятельности команды Черновецкого. Одно из крупнейших недовыполнений – поступление от продажи земли и нематериальных активов (свыше 600 миллионов). Известно, что на сегодняшний день в столичной администрации возбуждено много уголовных дел, связанных с землей, но виновные до сих пор не названы. Есть ли еще в столице земля для продажи после управления Черновецкого и возможно ли вернуть в коммунальную собственность города земельные участки, которые были отданы с нарушением законодательства?

За четыре года “царствования” Черновецкого в Киеве ни за один год не был выполнен бюджет. Бюджет-2010 тоже составили и протолкнули люди Черновецкого – несбалансированный и с нереальными статьями поступлений. Мы видим более чем два миллиарда недовыполнения уже этого бюджета на текущий момент. Это формально ложится и на новую административную команду, которая должна обеспечить поступления в бюджет.

Много было принято непрозрачных решений с коммунальным имуществом. 2 миллиона квадратных метров коммунальной собственности были приватизированы по 500 гривен за метр квадратный, почти 1000 га зеленых зон было утеряно, земля варварски была распределена, бесплатно, фактически за взятки, серьезные коммунальные предприятия были выведены из собственности территориальной общины. Сейчас непонятная ситуация с “Киевгорстроем”. Таких негативных решений, которые повлияли на финансовое состояние города, было принято много.

Продолжалась политика привлечения кредитных ресурсов. И сегодня у города где-то миллиард гривен одних только процентов, а это очень серьезная нагрузка на карманы рядовых киевлян.

Что касается возвращения отчужденных земельных участков и объектов в коммунальную собственность, думаю, мы не случайно увидели сегодня в составе столичной администрации заместителя, который занимается юридическими вопросами. Я уверен, будет проанализирован пакет вопросов относительно приватизации коммунальных предприятий, коммунального имущества, идет работа по земельным ресурсам. Мы видим сегодня возбужденные уголовные дела, пока еще по факту. Но я убежден, что следствием этих уголовных дел должно быть первое – привлечение к криминальной ответственности высоких чиновников, а не отдельных козлов отпущения, которых сегодня ищут. Это очень серьезный шаг в борьбе с коррупцией. Вторым шагом будет возвращение в коммунальную собственность ряда предприятий, пакетов акций, других активов, которые были незаконно выведены. Мы таких решений ожидаем. И это будет свидетельствовать об эффективности новой команды.

Вы, якобы, довольны работой правоохранителей в Киевсовете. Они каждую неделю рапортуют о возбуждении очередных уголовных дел. Недавно появилась новостьоб очередном коррупционном скандале: столичные чиновники присвоили 16 миллионов гривен. Но до сих пор никто не был привлечен к ответственности. Найдут ли наконец виновных и понесут ли они соответствующее наказание?

Административные рычаги влияния через правоохранительные органы – это определенный инструмент политического давления на команду Черновецкого. Я в этом с одной стороны ничего плохого не вижу. Но, если будет доминировать только эта составляющая, ничего хорошего из этого не выйдет. Испуг пройдет, и они опять начнут работать незаконно. Обязательно нужна реализация уголовных дел, которые сегодня уже возбуждены в городе Киеве.

Если возбуждены уголовные дела, их нужно доводить до суда, привлекать к криминальной ответственности виновных. Чиновники должны знать, что наказание за коррупционные действия неизбежно.

Сегодня все прячутся за коллегиальной безответственностью, за решениями Киевсовета, а ответственной позиции нет. Это нужно возрождать в обязательном порядке.

Говорят, что одним из фигурантов возбужденных уголовных дел выступает любимец Черновецкого Денис Басс, который громко ушел из Киевгорадминистрации. Вспомнить только строительство скоростного трамвая, на которое потратили кучу денег, а он так и не был введен в эксплуатацию. Что Вам известно по финансовым злоупотреблениям вокруг этого проекта и как вы в целом оцениваете деятельность Басса в КГГА?

Когда был назначен Басс на такую ответственную должность – первым заместителем городского председателя, который возглавил направление экономики и финансов, я был удивлен. С одной стороны, человек имеет банковское образование, понимает в финансах, но местные финансы – это далеко не то же, что финансы какого-то банка или коммерческой структуры. Так и оказалось, что человек был очень непрофессиональным. Были системные просчеты в составлении программы социально-экономического развития, по источникам поступлений в специальный фонд и по источникам использования. А уже как производная – криминально-коррупционная составляющая деятельности – очень нерациональное использование средств специального фонда, там были в первую очередь задействованы их собственные интересы. На одной из сессий я предложил перераспределить расходы специального фонда, и назвал конкретные объекты, кстати, по которых сейчас и возбуждены уголовные дела в сфере транспорта, информатизации и т.д. Много информации, что ближайшее окружение Басса причастно, фактически, к разворовыванию бюджетных средств. Я надеюсь, что в конце концов будут названы преступления и люди, которые понесут криминальную ответственность, – мы ждем этого от правоохранительных структур.

Депутат Киевсовета Татьяна Мелихова отмечает, что так называемая оппозиция часто голосует в унисон с командой Черновецкого. Права ли она, что в Киевсовете оппозиции, кроме БЮТ, не существует?

Здесь очень просто можно все проанализировать. Например, кто голосовал за бюджет? БЮТ голосовал, а Блок Виталия Кличко не дал ни одного голоса. Когда появился вопрос об отставке Довгого, как раз этот вопрос готовил БЮТ, так они, фракция, которая насчитывает 30 человек, дали 5 голосов, а наша фракция проголосовала почти в полном составе. БЮТ ведет игру в “оппозиционность”. Мы видим, что на сегодня большинство земельных вопросов, выносятся с голоса как раз представителями БЮТ. Своим голосованием БЮТ поддерживает наиболее одиозные решения Черновецкого. Это персональная позиция лидеров этой фракции в Киевсовете.

Я уверен, что на следующих выборах, где будет мажоритарная составляющая, мы увидим принципиально другой состав Киевсовета. Там будут люди, которые понимают, что такое местное самоуправление и как нужно отстаивать интересы территориальной общины.

А когда реально провести следующие выборы? Народный депутат от БЮТ Дмитрий Ветвицкий предлагает в ноябре 2010 года внести на рассмотрение парламента проект постановления о проведении внеочередных выборов депутатов Киевсовета и Киевского городского председателя и назначить их на февраль 2011 года...

Я сторонник того, чтобы делать выборы как можно скорее. Когда идешь к людям, стыдно говорить, что ты - депутат Киевсовета, потому что люди знают, чем занимаются депутаты в столице. И только когда объясняешь, из какой политической силы, к тебе начинают нормально относиться.

Мало зарегистрировать постановление - нужно за него еще проголосовать. По этому вопросу у меня возникают большие сомнения. Администрация президента серьезно работает над тем, чтобы взять под свой контроль город Киев с его мощными не только финансовыми, но и электоральными, и административными ресурсами. Когда у Партии регионов будет уверенность, что в Киеве можно набрать высокий результат, – тогда и назначат выборы.

А разве Александр Попов – не ставка Президента на будущих выборах?

Александр Попов заявляет, что он человек Президента, который наводит порядок в городе Киеве, а вопрос выборов сегодня не стоит, поэтому он на него однозначно не отвечает. Посмотрим, что будет дальше, - пока еще вопрос о будущих выборах отложен в долгий ящик – на 2012 год.

Мы видим, что оппозиция как на государственном, так и столичном уровне, на сегодня разъединенная. Способна ли оппозиция в городе Киеве выдвинуть какую-то сильную кандидатуру в кресло столичного градоначальника в противовес Попову?

На сегодня действительно нет кандидатур, которые бы могли отвечать в полном объеме всем критериям будущего мэра. Очень серьезно работает Виталий Кличко. Но сегодня нужно в первую очередь сосредоточиться не на политической составляющей борьбы за власть в городе Киеве, а на экономической. И тот человек, который покажет действенность своей команды, свою собственную ответственность и профессиональный уровень, сможет претендовать на должность Киевского городского председателя.

Я бы не говорил, что это будет борьба между властью и оппозицией. Я бы сказал, что это будет борьба между позициями и взглядами на развитие города Киева. В последнее время у нас форма доминирует над содержанием. От этого нужно отходить. Должна быть конкуренция, но содержательная.

В кулуарах Киевсовета ходят слухи, что Администрация Президента ведет переговоры с Виталием Кличко. Говорят, Кличко может сменить на должности Довгого... Что вам об этом известно? Какие могут быть в перспективе расклады и ротации в руководстве столицы?

Виталий Кличко заявил о своей борьбе за должность мэра Киева. И он от нее не отказывался. То, что политик такого уровня, как Виталий Кличко, должен быть в постоянных консультациях и переговорах с руководством АП и администрации городской – это логично. А комментировать слухи – неблагодарное дело.

И. о. городского председателя Киева Александр Попов уверяет, что точно не знает, где находится Черновецкий. Слухи ходят разные. По одной из версий, он проводил очередной отпуск в Канаде, куда хочет перевести свои деньги, а в дальнейшем и получить тамошнее гражданство, по другой – лечился в Швейцарии. Его появления ждали на свадьбе Кильчицкой в Каннах. Что Вам известно о местопребывании мэра?

Мне на 100% известно, что он находится не на своем рабочем месте. К величайшему сожалению, Киев уже четыре года в таком состоянии, когда городской председатель не выполняет свои функции. Где бы он не находился, выводит ли он свои деньги в Канаду или получает другое гражданство, – в первую очередь вопрос к правоохранительным органам. Мы видим сейчас их активность по отношению к его команде, и думаю, в ближайшее время они займутся и самим Черновецким.

Думаете, после выборов в столице Черновецкого не оставят в покое и все же привлекут к ответственности?

Это вопрос политической целесообразности. Меня лично судьба Черновецкого волнует мало – главное, чтобы все, что за четыре года эти люди украли, было возвращено общине города.

Беседовала Анна Ященко