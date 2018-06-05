Как рождалась Декларация о государственном суверенитете: поименное голосование
Пустовойтенко голосовал против всех статей Декларации... Масол, насквозь советский премьер, проголосовал за самоопределение украинской нации...
К 20-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Ассоциация народных депутатов Украины издала уникальный сборник документов (он так и называется “Декларация о Государственном суверенитете Украины). В нем - все стенограммы обсуждений этого документа, воспоминания очевидцев, а главное - результаты поименного голосования народных депутатов Украины по десяти ключевым позициям Декларации.
Эти результаты голосования - как анализ крови, рентгенограмма и УЗИ современных политиков, вместе взятые.
Мы внимательно посмотрели результаты голосования по двум наиболее характерным вопросам: за раздел “О самоопределении украинской нации” и за “Декларацию о государственном суверенитете” в целом.
|Юхновский, Богатырева
20 лет назад "железно" голосовали не только за две упомянутые статьи, но и за все права и свободы (речь идет лишь о тех тогдашних нардепах, которые и сегодня действующие лица в украинской политике): Сергей Соболев (нардеп от БЮТ, глава оппозиционного правительства), Анатолий Матвиенко (нардеп от Нашей Украины), Владимир Яворивский (нардеп, БЮТ), Владимир Филенко (нардеп, БЮТ), Тарас Стецькив (нардеп от Народной Самообороны), Игорь Юхновский (директор Института национальной памяти), Иван Плющ (нардеп от Нашей Украины), Иван Заец (нардеп от Нашей Украины), Сергей Головатый (нардеп от ПР), Раиса Богатырева (секретарь СНБО).
За важный раздел “Самоопределение украинской нации” проголосовали 244 депутата. “Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается в существующих границах на основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение”, - гласит раздел. Для того, чтобы оставить слово “национальное”, государственникам пришлось выстоять борьбу, потому что проект коммунистов содержал другое определение.
Ефим Звягильский, нынешний регионал, проголосовал за независимость в целом, но отсутствовал, когда голосовалось самоопределение нации.
|Александр Мороз
Странным было голосование Александра Мороза. Мороз проголосовал против первого раздела Декларации “самоопределение нации”, но при этом проголосовал за нейтральный статус Украины и за принятие Декларации в целом. (Проголосовать тогда за нейтральный статус страны в условиях Варшавского Договора, когда политики и не представляли другого военного блока, кроме как с СССР, было фактически тем же, что проголосовать сегодня за вступление в НАТО – Авт.).
Николай Белоблоцкий (нардеп первого созыва, ныне глава Центральной Контрольной ревизионной комиссии Партии Регионов) сначала голосовал против варианта названия “Декларация о Государственном суверенитете (независимости) Украины”. Он не голосовал за первый раздел Декларации “Самоопределение украинской нации”, отсутствовал на остальных голосованиях, но все же отдал свой голос за принятие Декларации в целом.
Виктор Тихонов, нардеп от Партии Регионов, который в свое время проталкивал идеи федерализации и называл ЕЭП величественной идеей, голосовал против названия, против раздела “Самоопределение нации”, и сначала не голосовал за Декларацию в целом, но потом написал заявление, чтобы его голос посчитали “за”, поскольку, по его утверждению, не сработала система.
|Владимир Яцуба
Тот же Анатолий Толстоухов голосовал против названия "Декларация", против раздела о самоопределении нации. Но в конечном счете все же нажал кнопку “за” .
|Плющ, Кравчук
Конечно, двадцать лет назад депутаты могли не воспринимать многих вещей. Даже некоторые патриоты (Иван Плющ и Леонид Кравчук), голосуя по всем статьям за независимость, проголосовали утвердительно за поправку, что это должен быть суверенитет в союзном государстве.
Хочу сравнить голосование двух украинских премьеров. Виталий Масол, насквозь советский премьер, проголосовал за самоопределение украинской нации, и против обеих поправок относительно возвращения Союза. Такое голосование экономически грамотного политика подтверждает то, что он верил в потенциал Украины.
А Валерий Пустовойтенко голосовал против всех статей Декларации, кроме тех, которые давали возможность воссоздать Союз. Также он не проголосовал за Декларацию.
20 лет назад Верховная Рада Украины приняла Декларацию, как направление, и с того времени начала действовать, создавать собственное законодательство. Уже в октябре Верховной Радой были внесены изменения в Конституцию, которые ввели положение, что законы Украины имеют верховенство над законами СССР и Конституцией СССР, подтвердив правовой распад СССР.
Лана Самохвалова