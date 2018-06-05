Как рождалась Декларация о государственном суверенитете: поименное голосование

К 20-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Ассоциация народных депутатов Украины издала уникальный сборник документов (он так и называется “Декларация о Государственном суверенитете Украины). В нем - все стенограммы обсуждений этого документа, воспоминания очевидцев, а главное - результаты поименного голосования народных депутатов Украины по десяти ключевым позициям Декларации.

Эти результаты голосования - как анализ крови, рентгенограмма и УЗИ современных политиков, вместе взятые.

Мы внимательно посмотрели результаты голосования по двум наиболее характерным вопросам: за раздел “О самоопределении украинской нации” и за “Декларацию о государственном суверенитете” в целом.

20 лет назад "железно" голосовали не только за две упомянутые статьи, но и за все права и свободы (речь идет лишь о тех тогдашних нардепах, которые и сегодня действующие лица в украинской политике): Сергей Соболев (нардеп от БЮТ, глава оппозиционного правительства), Анатолий Матвиенко (нардеп от Нашей Украины), Владимир Яворивский (нардеп, БЮТ), Владимир Филенко (нардеп, БЮТ), Тарас Стецькив (нардеп от Народной Самообороны), Игорь Юхновский (директор Института национальной памяти), Иван Плющ (нардеп от Нашей Украины), Иван Заец (нардеп от Нашей Украины), Сергей Головатый (нардеп от ПР), Раиса Богатырева (секретарь СНБО).

За важный раздел “Самоопределение украинской нации” проголосовали 244 депутата. “Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается в существующих границах на основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение”, - гласит раздел. Для того, чтобы оставить слово “национальное”, государственникам пришлось выстоять борьбу, потому что проект коммунистов содержал другое определение.

Ефим Звягильский, нынешний регионал, проголосовал за независимость в целом, но отсутствовал, когда голосовалось самоопределение нации.

Странным было голосование Александра Мороза. Мороз проголосовал против первого раздела Декларации “самоопределение нации”, но при этом проголосовал за нейтральный статус Украины и за принятие Декларации в целом. (Проголосовать тогда за нейтральный статус страны в условиях Варшавского Договора, когда политики и не представляли другого военного блока, кроме как с СССР, было фактически тем же, что проголосовать сегодня за вступление в НАТО – Авт.).

Николай Белоблоцкий (нардеп первого созыва, ныне глава Центральной Контрольной ревизионной комиссии Партии Регионов) сначала голосовал против варианта названия “Декларация о Государственном суверенитете (независимости) Украины”. Он не голосовал за первый раздел Декларации “Самоопределение украинской нации”, отсутствовал на остальных голосованиях, но все же отдал свой голос за принятие Декларации в целом.

Виктор Тихонов, нардеп от Партии Регионов, который в свое время проталкивал идеи федерализации и называл ЕЭП величественной идеей, голосовал против названия, против раздела “Самоопределение нации”, и сначала не голосовал за Декларацию в целом, но потом написал заявление, чтобы его голос посчитали “за”, поскольку, по его утверждению, не сработала система.

Владимир Яцуба, нынешний министр регионального развития, отсутствовал на всех обсуждениях, но также прислал свое заявление о том, что он “за” принятие Декларации в целом. (Рассказывают, что этот “кремень советского образца” в 1991 году, когда уже провозгласили Независимость и готовились убрать памятник Ленину из зала пленарных заседаний Верховной Рады, вместе с Анатолием Толстоуховым и Владимиром Марченко, собрались в знак протеста ночевать возле памятника вождю мирового пролетариата, чтобы спасти его от демонтажа. Они тогда, набрав колбасы, разостлали под памятником газеты и заявили, что не сойдут с места. Памятник удалось убрать, потому что руководитель демонтажа Николай Хоменко обманул нардепов-ленинцев, пообещав не задевать их идола. Конструкцию для демонтажа разобрали. Когда нардепы ушли спать, несколько рабочих без усилий демонтировали памятник, потому что он был сделан из какого-то легкого материала. На следующий день депутаты-ленинцы увидели там уже национальный флаг).

Тот же Анатолий Толстоухов голосовал против названия "Декларация", против раздела о самоопределении нации. Но в конечном счете все же нажал кнопку “за” .

Конечно, двадцать лет назад депутаты могли не воспринимать многих вещей. Даже некоторые патриоты (Иван Плющ и Леонид Кравчук), голосуя по всем статьям за независимость, проголосовали утвердительно за поправку, что это должен быть суверенитет в союзном государстве.

Хочу сравнить голосование двух украинских премьеров. Виталий Масол, насквозь советский премьер, проголосовал за самоопределение украинской нации, и против обеих поправок относительно возвращения Союза. Такое голосование экономически грамотного политика подтверждает то, что он верил в потенциал Украины.

А Валерий Пустовойтенко голосовал против всех статей Декларации, кроме тех, которые давали возможность воссоздать Союз. Также он не проголосовал за Декларацию.

20 лет назад Верховная Рада Украины приняла Декларацию, как направление, и с того времени начала действовать, создавать собственное законодательство. Уже в октябре Верховной Радой были внесены изменения в Конституцию, которые ввели положение, что законы Украины имеют верховенство над законами СССР и Конституцией СССР, подтвердив правовой распад СССР.

Лана Самохвалова