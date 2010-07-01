За что нам, журналистам-«сукам», полюбить министра Владимира Яцубу

Этот министр, безусловно, заслуживает звания самого искреннего в правительственном отряде Азарова – Януковича. Напомним, что вчера министр регионального развития Владимир Яцуба перед заседанием кабмина, выражая недовольство скопившимися журналистами, назвал их словом на букву «с…» и еще употребил слово на «б…».

Мои коллеги мешали ему пройти… Когда журналисты яростно ринулись наяривать министру Кабинета министров Анатолию Толстоухову с просьбой прояснить, за что ж нас так по матушке посылают (он среди прочего выполняет роль супервайзера в таких вот вопросах), тот отключил мобильный телефон, а через приемную с ним тоже не связывали. Занят, он, наверное, чтобы с какими-то су…ми выяснять отношения. Правда, вечером министерство регионального развития и строительства прислало опровержение, в котором Владимир Яцуба заявлял, что ничего такого не говорил, мол, журналисту послышалось, министр просто хотел пройти.

Сижу, прям не знаю, кому верить: коллегам, которые не хотят продолжения скандала, но и от слов своих не отказываются, или министру. Поверю, пожалуй, министру…Это не первый раз, когда пишущая братия «оговорила» интеллигентного министра. Вот недавно писали, что будучи во Львове, министр высказал недовольство рабочим за медленное строительство терминала, сказав, что они развели тут быковство.

По-моему, даже если он и говорил такое, то это не обидно.

Владимир Яцуба - типичный интеллигент в первом поколении. В Англии интеллигент это кто? - Если дед - выпускник Оксфорда, отец - выпускник Оксфорда, то внук и сын, представитель третьего поколения семьи, закончивший Оксфорд, уже интеллигент. Яцуба в интервью одному изданиюрассказывает, что вся его семья 250 лет работала на Днепропетровском метзаводе «Коминтерн» (на самом деле, заводу, если верить его официальному сайту, вдвое меньше лет...) Следовательно, дед – завод Коминтерна, отец – завод Коминтерна, внук – завод Коминтерна и уже интеллигент в версии Партии Регионов.

Как истинный интеллигент, жена которого ездит на Лексусе и Мерседесе, а сам министр - на Лендкрузере, он скромно отмалчивается, как ему, чиновнику, удалось заработать на его квартиры, участки и машины. Впрочем, не будем глазеть по чужим карманам. В конце концов, только материальной помощи министр в прошлом году получил 35 тысяч гривен.

А еще у господина Яцубы есть странная привычка, о которой он искренне поведал журналисту: он перед сном гладит свой любимый карабин… Не заснет, говорит, пока карабин не погладит… Ну, кто бы нам еще про себя такое рассказал? Поэтому не трогайте Яцубу, он очень ранимый человек, он сам в том же интервью признался, что «настоящий руководитель живет не орденами, а мнением людей. Иногда кривое слово простого человека ранит на всю жизнь».

И не вспоминайте ему матюгов, он не ругается, он так разговаривает. Не вспоминайте, тем более, что по вечерам он все время гладит свой карабин.

Маша Мищенко