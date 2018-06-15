Кернес: в Харькове все стабильно. Вот только лузеры…

Харьков в очередной раз стал эпицентром резонансных событий. На вопросы УНИАН о том, что происходит в городе, ответил секретарь горсовета, и.о. мэра Харькова Геннадий Кернес

ПАРК ГОРЬКОГО ПЕРИОДА

Харьков снова дал повод говорить о себе: парк Горького, нашумевшая дискуссия на «Интере», сигнал от УЕФА. Геннадий Адольфович, что происходит?

В Харькове все стабильно. Есть активные процессы, но они связаны с выполнением задач и решений, поставленных Президентом, новым правительством. Все сразу идет в работу, меняются подходы - сегодня новые требования.

Харьков давно ждал перемен, да и не только он. Думаю, и вся Украина - нужен порядок. Это в Киеве больше шума, в Верховной Раде – там политика, там законы, а у нас ежедневная хозяйственная работа, мы ее осуществляем.

Однозначно, что мы являемся приверженцами партийных идеалов и программ, соответственно, в своей работе учитываем и этот фактор.

А парк Горького? Вы хотите сказать, что это тоже фактор стабильности?

Я понимаю, о чем Вы. Но давайте по порядку. Во-первых, не парк Горького, а Лесопарк – он прилегает к первому, и это «две большие разницы». Лесопарк имеет другой статус. И ни в коей мере автодорога, которая прокладывается в Лесопарке, не нарушит досуга и отдыха харьковчан и, конечно, тех малышей, которые являются главными посетителями парка Горького. Для них ко Дню защиты детей губернатор Михаил Добкин и я заложили символический знак – к 2012 году здесь будет создан современный парк. Именно на территории парка Горького мы поставим современные, безопасные аттракционы и создадим новые зоны отдыха для людей разного возраста.

Так вот, о Лесопарке. И дороге. Я, как руководитель, беру на себя большую ответственность. И руководствуюсь не эмоциями, а выводами и рекомендациями специалистов – архитекторов, экологов, строителей и, прежде всего, Генеральным планом. А это градостроительная конституция города. Наши предшественники, выстраивая перспективы, обозначили эту дорогу еще в 1947 году. Поэтому я не могу согласиться с теми, кто сегодня кричит об уничтожении зон для отдыха харьковчан. Наоборот, мы эти зоны приводим в порядок, берем под контроль и благоустраиваем.

То есть дорога для Вас это не просто транспортная развязка?

Харьков – крупнейший город Украины. Он завоевал право принимать Евро-2012. Реконструирован стадион «Металлист», построен аэровокзал, идет процесс подготовки к чемпионату Европы.

Но мы смотрим шире - мы думаем о будущем города и хотим, чтобы в нем было красиво и комфортно.

Отремонтировали Пушкинскую, обустроили Рымарскую. Там тоже были возгласы, но посмотрите – сегодня это красивые, широкие улицы. Ведь Харьков задыхается в пробках.

Теперь мы принялись за прокладку и соединение малого транспортного кольца. Оно не было достроено со времен Советского Союза. Сейчас количество транспорта в городе ежегодно увеличивается на 25-30 тысяч единиц. Генплан разработан авторитетным институтом «Днипромисто». Дорога в Лесопарке разгрузит центр, мы получим развязку, и это ощутят все.

Главное, против чего были протесты - вырубка деревьев...

Деревья в парке удалены законно. Есть постановление Кабмина, требования законодательства – я не буду перечислять. Есть решение горсовета по вопросу дороги. Из 503 снесенных деревьев половина подлежала санитарной вырубке. Осенью вместо этих 503 мы высадим 1006 деревьев, и это процесс восстановления зеленых насаждений в городе. Экологи, лесопатологи объясняют людям, не разбирающимся в процессах защиты окружающей среды, мотивы наших действий. Специалисты высказывают профессиональную точку зрения, с которой люди на эмоциональном уровне не справляются и начинают говорить, что они лучше знают. Если они такими подходами руководствуются, то здесь, конечно, есть место и для спекуляций.

И я вижу, как политики, которые являются сегодня лузерами, подбирают таких людей и подбивают на так называемые акции протеста. Что и было в Харькове продемонстрировано. Эмоции людей заглушили голоса профессионалов. Были смонтированы ролики. Кстати, если их внимательно посмотреть, то станет ясно, что большинство выступающих против прокладки автодороги или других позитивных процессов в городе, это те люди, которые носили оранжевые шарфики. Сегодня они повязали зеленые ленточки и под видом защиты природы реализовывают свои далеко идущие политические планы.

Поэтому я уверен в том, что когда мы говорим о развитии территории, мы должны учитывать все факторы, в том числе и такие жертвы, как удаленные деревья. Но мы не ухудшаем экологическую ситуацию в городе, а, наоборот, улучшаем, и на этот счет есть соответствующие выводы экспертов.

В парке были столкновения, и власть критикуют за такой способ решения споров.

Увы, мы накануне выборов. Это ответ, почему возникают такие ситуации, которые подогреваются, обстоятельно финансируются. Ведутся работы по дискредитации власти. Наши оппоненты ставят совершено понятные цели, и тут все средства хороши.

Кстати, в ответ на все вопросы, связанные с заявлениями противников строительства дороги, были тщательным образом проведены проверки со стороны компетентных органов. К власти нет никаких претензий. Кроме того, в городе прошли общественные слушания. Будет создана группа по отработке всех вопросов по защите окружающей среды.

Как вы отреагировали на заявление Анны Герман? (Заместитель главы администрации президента Анна ГЕРМАН в эфире ТРК «Украина» заявила об ответственности, которую должны взять на себя городские власти за ситуацию с вырубкой парка. «Я считаю, что эти люди, которые отдали такие распоряжения, должны за это ответить очень серьезно», – отметила она. По словам А.ГЕРМАН, наказанием для власти Харькова «должна быть позиция харьковчан на местных выборах» - Ред.)

Я уже ответил Анне Николаевне. Напомню, что я депутат Харьковского горсовета трех созывов. Сейчас я являюсь членом Партии регионов, и критические замечания коллег, людей, которые руководят процессами в стране, мною услышаны. Я должен руководствоваться их мнением, исправить свои ошибки, если они были допущены. Но я готов также высказать свои аргументы и в пользу действий городской власти, направленных на улучшение жизни в Харькове.

Я НЕ ЗНАЮ, КТО ТАКОЙ ЛУБКИВСКИЙ ДЛЯ ХАРЬКОВА

Новости из Лесопарка дошли и до УЕФА. К Евро-2012 эта дорога имеет отношение?

К Евро-2012 имеет отношение вся Украина. И весь Харьков.

Директор турнира «Евро-2012 Украина» Маркиян Лубкивский заметил, что Харьков сегодня не совсем образец в подготовке к Евро-2012, как было раньше. И главная надежда – на Александра Ярославского.

Я не знаю, кто такой Лубкивский для Харькова. Он сюда приезжает и наблюдает. И, будучи в Харькове, говорит о позитивных процессах, а когда уезжает – высказывается наоборот. Поэтому пусть он сообщит свое действительное мнение один раз. Это, во-первых.

Второе, что касается Александра Ярославского. Он - частный инвестор, и вкладывает деньги в частные объекты. В собственные объекты. Возьмем, к примеру, аэропорт. Господин Ярославский вкладывает деньги только в терминал. Право на аренду аэропорта он выиграл, кстати, задолго до того, как Харьков получил право на проведение Евро-2012. И, как любой инвестор, имеет обязательства по выполнению работ там. Другой вопрос, что власти, готовясь к чемпионату, освободили его, то есть аэропорт, от платы за землю, и занимаются всем остальным, кроме терминала. Подготовка взлетной полосы, рулежка, инфраструктура – это все делается за счет государства и города. Городские власти нашли такую схему сотрудничества с инвестором, чтобы в Харькове был безопасный и современный аэропорт, и инвестору это было выгодно.

Еще один объект Евро-2012 – харьковский стадион «Металлист». Это коммунальная форма собственности. Финансирование его реконструкции, подчеркиваю, реконструкции – это разные бюджеты, в том числе и городской, и областной, и государственный. Городская власть сделала очень много, чтобы освободить его из того капкана самостроев и несанкционированной торговли, в котором он находился. Стадион также освобожден от налога на землю, а это большие деньги. В реконструкции стадиона есть доля инвестора, но при этом там построены частные, принадлежащие ему объекты.

И если Лубкивский говорит, что сегодня со стороны УЕФА есть доверие к Ярославскому, а к власти - нет, то я хочу сказать, что, напротив, власть сегодня делает все возможное, чтобы УЕФА поверила в том числе и инвестору. Мы делаем все возможное, чтобы в город больше пришло инвесторов. Таких, как Ярославский, или других.

Правда, что есть отставание по гостиницам и дорогам?

Гостиницы и дороги – это дело времени. Сейчас идет подготовительный процесс. Мы здесь тоже будем демонстрировать совместную эффективную работу с инвесторами. Чтобы улучшить дороги, будет оформлен муниципальный заем на 500 млн. грн. Правда, есть некоторое несогласование со стороны правительства, министерства финансов. Но надеемся решить этот вопрос.

По гостиницам. Сегодня тот же Ярославский начал строительство нового отеля в центе города. Он гарантирует сдать объект в срок. Но в данном случае тоже должна быть совместная работа инвестора с властью, как местной, так и центральной, для того чтобы планы не были сорваны.

В общем, процессы ремонта дорог, реконструкции и строительства новых отелей начаты. Мы дорожим как своим именем, так и реноме инвесторов, которые поверили в программу Евро-2012. И в то, что, вкладывая в эти объекты, они получат соответствующую выгоду для себя, потому что это частный бизнес. Кстати, кроме стадиона «Металлист», у нас нет коммунальных объектов, связанных с Евро-2012.

Областная власть помогает?

Безусловно. После того как Михаил Добкин стал губернатором, наши возможности возросли. Хотите, берите Евро-2012, хотите – все остальное. Мы сегодня не делим область на город и все остальные районы. Конфликты между губернатором и мэром – это прошлое. Сегодня есть единство власти. Поэтому здесь нет никакого состязания, здесь есть совместная работа, направленная на благо людей.

Накануне забастовал завод Шевченко, люди перекрыли дорогу. Удалось решить проблему?

Это в прошлом огромное государственное предприятие сегодня имеет мало заказов. Мы пытаемся помочь, но необходима поддержка государства. В день акции протеста разбирались прямо на заводе. Ясно одно, люди должны иметь работу и достойную зарплату. Как помочь, будем решать и в горсовете.

На встрече с рабочими мы услышали о неоднократных злоупотреблениях властью со стороны руководства завода. Продали имущество, непонятно куда делись деньги. Думаю, заводу нужен новый директор. Все согласуем с трудовым коллективом, и Добкин будет решать вопросы на уровне правительства.

Вы в прошлом бизнесмен. Как развивается этот сектор после прихода новой власти?

Конечно, сдвиги есть, но я считаю, что дать позитивную оценку состоянию экономики мы сможем только тогда, когда люди почувствуют, что они сегодня имеют работу, зарплату и стабильность. Пока же мы только выходим из той ситуации, в которую загнало страну предыдущее правительство.

Надеюсь, что дадут больше полномочий местной власти. Чтобы быстрей и эффективней решать проблемы на местах, меньше тратить времени на всевозможные согласования с центром. Есть такие вопросы, которые требуют неотлагательного решения, а в силу наших ограниченных возможностей мы не можем адекватно и оперативно реагировать. Поэтому жду настоящей реформы местного самоуправления.

ЛУЦЕНКО ВСЕГДА ДЕМОНСТРИРОВАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИДИОТИЗМ

Скоро выборы. Вы решили баллотироваться?

Сегодня я член команды, состою в Партии регионов и, конечно же, буду руководствоваться только командной игрой.

А если решение партии будет не в Вашу пользу, самостоятельно пойдете на выборы?

Нет. Подчинюсь общему решению. Считаю, что я достаточно разбираюсь в устройстве государства, потому что имею юридическое образование и понимаю, какие сегодня идут эволюционные процессы, и какая ведется системная и эффективная работа по наведению порядка. Поэтому хочу сказать, что один в поле не воин. Здесь необходима командная работа. Думаю, что сейчас те, кто работает в общей команде, верят, что мы вместе достигнем желаемого результата, и харьковчане нам дадут должную оценку, даже с учетом всех тех критических замечаний, которые сейчас звучат в наш адрес. У нас есть еще достаточно времени учесть все замечания и объяснить свои позиции. Но время бежит неумолимо, и скоро мы узнаем, кто действительно станет городским головой Харькова.

Кернес против Луценко: какой счет? После эфира на «Интере» Украина почувствовала, что ваш «диалог» с экс-министром Юрием Луценко не закончен…

Конечно, нет. Я неоднократно подчеркивал, что Луценко, ставший министром внутренних дел на революционной волне, всегда демонстрировал профессиональный идиотизм. Этот бывший министр прославил себя то нападением на мэра столицы Украины, то пьяными дебошами за пределами страны, то ничем не подтвержденными обвинениями должностных лиц и граждан Украины. Могу констатировать только одно – Луценко просто блефует, ведет себя по отношению к другим людям вызывающе и бравирует своей безнаказанностью.

Как гражданин Украины, я имею право защитить свое имя, и я это сделаю. Думаю, что в ближайшее время получу первые результаты той большой работы, которую я веду по защите своих прав и интересов. Сделаю все возможное, чтобы такие граждане, как Луценко, уважали закон и научились отвечать за свои поступки.

Вы будете подавать в суд?

Я добьюсь, что Луценко будет опровергать оскорбления и дезинформацию, которую он распространяет, и будет извиняться за них.

Хочу подчеркнуть: у него было достаточно времени цивилизованно разобраться, являюсь ли я человеком, нарушающим закон. Он этого не сделал. Кто ему мешал?

Я знаю одно - Кернес закон не нарушал, Кернес не занимался тем, в чем его обвиняет горе-экс-министр Луценко. Я считаю, что идут процессы по наведению порядка в стране, и тот ответ, который должны держать такие личности, как Луценко и ему подобные, не за горами.

Владимир Кравченко

Фото УНИАН и сайта "Большая политика"