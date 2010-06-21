УЕФА просит Колесникова разобраться с ситуацией вокруг парка в Харькове

Директор турнира Евро-2012 УЕФА Мартин КАЛЛЕН обратился к украинскому правительству с официальным письмом, в котором просит разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг парка им. Горького в Харькове. Копией соответствующего обращения располагает редакция УНИАН. Письмо адресовано на имя вице-премьер-министра Украины по вопросам Евро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА.

М.КАЛЛЕН акцентировал внимание Б.КОЛЕСНИКОВА на том, что ситуация с вырубкой парка Горького городской властью Харькова получила международный резонанс (в частности, в УЕФА обратились Ассоциация экологического контроля Болгарии, Центр транспорта и энергетики Чешской Республики, а также Национальный экологический центр Украины). Директор турнира Евро-2012 просит вице-премьер-министра проинформировать УЕФА о конкретных мерах, предпринятых для исправления ситуации: «Так как эта ситуация может иметь негативное влияние на имидж турнира Евро-2012 УЕФА в Украине, мы хотели бы обратить Ваше внимание на эту проблему и просим Вас информировать о действиях, направленных на решение данного вопроса».

Как сообщалось, в середине мая по распоряжению городских властей в парке им. Горького была начата вырубка деревьев. Работы проводились под предлогом необходимости прокладки через парк дороги, способной разгрузить уличное движение Харькова к Евро-2012. В то же время звучали обвинения городских чиновников в реализации собственных бизнес-интересов под прикрытием подготовки к Евро-2012, а также в фальсификации результатов общественных слушаний. Заместитель главы администрации президента Анна ГЕРМАН в эфире ТРК «Украина» заявила об ответственности, которую должны взять на себя городские власти за ситуацию с вырубкой парка. «Я считаю, что эти люди, которые отдали такие распоряжения, должны за это ответить очень серьезно», – отметила она. По словам А.ГЕРМАН, наказанием для власти Харькова «должна быть позиция харьковчан на местных выборах». В то же время и.о. мэра Харькова Геннадий КЕРНЕС заявил, что строительство дороги через парк Горького продолжится: «Работы начаты в срок и в срок будут завершены во благо территориальной общины города Харькова». По его мнению, заявление А.ГЕРМАН обусловлено «политизацией ситуации».