Луценко рассказал, что Кернес велел отрезать депутату-регионалу

В эту пятницу «Большая политика» на Интере превратилась в грандиозный и безобразный скандал. Кернес назвал Авакова политическим лузером, а Луценко – организатором «взлома» харьковской мэрии кувалдами и намекнул, что экс-министр лучше всех в студии знает, что такое кокаин. Луценко перешел на клички, заявил, что Кернес – шизофреник, обещал показать справку. И подробно рассказал, какие части тела «уголовный авторитет Гепа» велел отрезать депутату от ПР «за некачественный наркотик».

Страсти вокруг строительства дороги через харьковский парк Горького кипят уже две недели. Местная власть решила вырубить почти 500 деревьев. Местные активисты утверждают, что план вырубки значительно перевыполнили, и обвиняют власти в уничтожении парка для строительства развлекательных центров и крупных магазинов. Разгон протестующих сопровождался, в том числе и спиливанием деревьев, на которых сидели люди, и наглядно продемонстрировал, что в Украине мирная акция может стать опасной для жизни и здоровья граждан... В строительстве этой дороги не было никакой необходимости, кроме бизнесовой, уверенно заявил бывший харьковский губернатор Арсен Аваков. Но кроме нерациональности самой дороги его возмущает неоправданная жестокость властей по отношению к протестантам и «криминальная сила при поддержке власти». В 4 утра не то 20, не то 50 «людей в черном» цепью пошли на людей совершенно не атлетической наружности, выкрикивая: «ну что, будете сдаваться, или будем убивать», аргументировал свое обвинение Аваков.

И.о. мэра Харькова Геннадий Кернес первым делом взялся прояснять ситуацию: Аваков – просто политический лузер (Привыкайте, это обычная риторика, - не обиделся Аваков. В этой студии и не такое бывает, - заметил Киселев ) он не знает город и не знает, зачем нужна «пробивка» для дороги. Кернесу вот-вот стукнет 51, а Аваков – младше, поэтому не знает, как строился Харьков, не изучал его историю, не видел генплана. А ведь Кернес последовательно получал разрешения на строительство дороги еще когда Аваков был губернатором, а Луценко (тогда глава МВД) с помощью СБУ организовывал силовые захваты мэрии Харькова, тогда еще кувалдами ломали двери, напомнил и.о. мэра. И сегодня только харьковчане знают, какая масштабная подготовка к Евро-2012 идет в городе, ведь с бюджетом опоздали на 4 месяца, а догонять надо.

Аваков заявил, что готов согласиться и с тем, что он не нравится Кернесу, и с тем, что Харькова не знает, если Кернес перестанет рассказывать о терниях на своем политическом пути, пора поговорить о парке.

У вас – творческая эйфория, отбрил Кернес. Ну где это видано, чтобы глава госадминистрации почти пять лет вел свою собственную программу в эфире областного государственного телевидения, и получал за это одну гривню, как зарплату ведущего? (А где это видано, чтобы «исполняющий мэра» имел справку о шизофрении? – влез присутствующий в студии экс-глава МВД Юрий Луценко. Аудитория встретила это заявление бурными аплодисментами. Вот оно как! – восхитился Киселев ). Моя задача сегодня – не обращать внимания на политических лузеров, гордо ответствовал Кернес, и взялся приводить пример специально для непрофессионального бывшего министра. Мол, когда искали средства для городского бюджета, объявили конкурс на земельные участки. И в соответствии с законодательством вернули в коммунальную собственность участок 2,8 гектара, который был «в аренде у этого моего оппонента» - Кернес ткнул пальцем в сторону Авакова. Вернули и продали за 28 миллионов гривен. А Аваков, когда был губернатором, приобрел в собственность для своей фирмы участок на 18 гектар за миллион 774 тысячи, - Кернес потряс договором. И предложил математическими действиями убедиться, что «господин Аваков купил свою землю по 9,8 гривен за гектар», и срубил 4 тысячи 391 дерево. Теперь бывший губернатор попал в журнал «Фокус» с состоянием более 300 миллионов долларов… (Поток сознания, - хихикнул Аваков) А на территории парка Горького при мэре Добкине и депутате Кернесе восстановили колоннаду, парадный ход и фонтан, и, кстати, не срубили ни одного дерева, сделали освещение и «отремонтировали асфальтовые покрытия», - гнул свою линию Кернес - и купили поливалку. Чтобы она поливала, - зачем-то уточнил и.о. мэра под смех в зале.

Что-то у Добкина скучное лицо, - опять вмешался Луценко (губернатор харьковской области незадолго до этого появился на мониторе).

Господин Луценко, я думаю, что ваш профессиональный идиотизм далеко известен за пределами нашей страны, - тут же отреагировал Кернес. А на дорогу в парке получены все разрешения…

Это – ложь! – выкрикнул Игорь Россоха, один из активистов движения «Зеленый фронт», - нет разрешений! И, пока не перебили, начал зачитывать: «Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Харківський області доручено відкликати висновок від 26.02.2008-го про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10 га для будівництва та подальшої експлуатації готельного комплексу та апартаментів, та для облаштування автодороги... Держуправліннями не проводилася державна екологічна експертиза проекту будівництва зазначеного об’єкту.”

Кернес пользуясь случаем пообещал, что дорогу таки построят, и даже дату указал – к 23 августа.

Вы засекретили план города со строящейся дорогой, - продолжал обвинять Россоха.

Какие могут быть аргументы для людей, которые не хотят слушать тех, кто взял на себя ответственность? – обиделся Кернес. Вот он – взял, а Россоха – не берет.

Документы – это хорошо, - отечески улыбнулся Аваков, но его персонально не устраивает ни цена, ни методы, которыми строится дорога. И напомнил, что Янукович велел урегулировать этот конфликт «цивилизованными нормами», а не присылать в 4 утра «бандитов под присмотром милиции». (Киселева заинтересовали люди с бейджиками «муниципальная охрана», которые разгоняли пикетчиков с помощью бензопил и экскаваторов) Это из охранной фирмы, которая принадлежит Геннадию Адольфовичу, - охотно взялся разъяснил Аваков.

Органы местного самоуправления работают в соответствии с действующим законодательством, - тут отвел подозрения Кернес. Согласования проходили и в 2008-м, и в 2009-м, и в 2010 году, но его оппоненты не хотели останавливать этот процесс, хотя и могли. А «люди в черном» - представители коммунального предприятия «Муниципальная охрана» которая охраняет объект строительства. Вот если бы при разгоне акции кто-нибудь, не дай Бог, погиб, у них, разумеется, хватило бы смелости ответить за это. Каждый должен отвечать за свои поступки, - уточнил Кернес: и Арсен Борисович, и Геннадий Адольфович, и Юрий Витальевич Луценко тоже будет отвечать… А если студия хочет познать истину, то вот прямо сейчас и познает: 14 мая 2010 года харьковский хозсуд решил взыскать со структуры Арсена Борисовича Авакова ТЭЦ-3 11 миллионов 382 тысячи за неуплату за землю. (Я готов к любым вашим преследованиям – отрапортовал Аваков)

Дорога городу нужна, а Арсен Борисович лукавит, говоря, что она не решит транспортных проблем, - пошел расставлять точки над разными буквами Михаил Добкин. Он сам еще в бытность мэром неоднократно говорил о ней с Аваковым, а тот, когда был губернатором, способствовал получению документов на скандальное строительство. И нечего тут в студии зрелому мужчине мило улыбаться: он сначала выставляет студентов как живой щит, а потом бросает их в судах. А господин Россоха был и остается зависимым от Авакова «в материальном плане». (Ничего подобного! – взвился Россоха) Дорога будет построена, и не о чем спорить. Потому что ту часть парка, в которой ведется строительство, харьковчане не посещают, в ночное время она «даже небезопасна для жизни и здоровья». А те, кто сегодня громче всех кричит, что дорога не нужна, спокойно дождались, пока техника убрала половину деревьев, и только когда возврата уже не было, - вывели людей. Да еще и «имитировали» массовые протесты харьковчан. Господин Аваков – нетипичный харьковчанин, а сам Добкин уже пообщался с типичными – все в том же парке говорил с двумя велосипедистами, и выяснил, что их ввели в заблуждение такие господа, как экс-губернатор. (Вы – трус, господин Добкин! – опять взорвался Россоха, - вы даже не дошли до нашего лагеря! ) Кроме строительства дороги не планируют ничего, в том числе и «собачьих будок, которые любят строить некоторые присутствующие в вашей студии» - Добкин подчеркнул, что это – официальное заявление. Протестующих разогнали во избежание травм, потому что там работала тяжелая техника, а они бросались на строителей как дикие племена на первых европейцев. И действия милиции были «абсолютно адекватны действиям людей, которые пытались нарушать общественный порядок».

Украина – не Россия, люди имеют право занести заявку о проведении акции в мэрию, хоть за 10 минут до начала, и пикетировать, сколько хотят, - взялся объяснять экс-глава МВД Юрий Луценко. Милиция обязана это право обеспечить. А харьковская мало того, что людей задерживает, да еще и объясняет в телекамеры, что у них – несанкционированный митинг. На фотографиях, которые можно найти в Интернете, есть кровь! – поднял палец Луценко, но милиция почему-то уголовных дел не возбуждает…И все это потому, что Харьковом управляет ранее судимый, со справкой о шизофрении «пан Гепа», который контролирует всех силовиков и незаконные структуры в придачу. А еще по заказу уголовного авторитета Гепы другой уголовный авторитет Джонсон отрезал депутату от Партии регионов Медведеву нос, ухо и ягодицу за поставку некачественного кокаина. И проблема в том, что сегодня режут лес, а завтра будут резать харьковчан.

Вот яркий пример человека, который знает, что такое кокаин, - отреагировал Кернес.

Если надо предъявить вашу справку о шизофрении, я ее предъявлю, - не остался в долгу Луценко. А до кучи - еще и справку о судимости Кернеса на территории РФ обещал приложить. (Ох и любопытные сувениры выносят наши отставные госчиновники с работы… Или эти занимательные документы попали к Луценко другим путем?)

Справедливости ради Киселев попросил Луценко прокомментировать ситуацию 2008- го с разгонами протестующих против застройки Октябрьской больницы в Киеве (когда Луценко был главой МВД): несколько человек арестовали, пожилой профессор получил сотрясение мозга, а застройщик, с которым боролись люди, - компания «Жильестрой» принадлежала бютовцу Ивану Куровскому…

Луценко признал, то эта ситуация напоминает харьковскую, но в Киеве люди перекрыли центральную трассу, да и милицию наказали: сняли погоны с «конкретных исполнителей». Это же - «300-тысячный коллектив, в котором иногда неправильно действуют», но едва Москаль доложил, Луценко сразу же урегулировал ситуацию. Вплоть до увольнений. И потом, при Луценко милиция никогда не разгоняла и не сносила палаточные городки. Даже тот, что был на Крещатике в мае 2005-го года. Экс-министр уверен: он просто «встретился» с другими палаточным городком, народ успел подраться и разбежаться всего за 3 минуты – до приезда милиции. А сегодня силовики стали «быковать»…

На том и разошлись.

Елена Перегуда