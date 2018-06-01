Леонид Млечин: Готовность поддержать власть сочетается в душе россиянина с глубокой ненавистью к ней

Леонид Млечин – один из немногих российских журналистов, чье имя ассоциируется с независимой прессой. Будучи политическим обозревателем компании «ТВ Центр», Млечин активно пишет документальную и художественную прозу, снимает фильмы и является частым гостем радиостанции “Эхо Москва”. После того, как на российском телевидении вышли его документальные картины "Красный монарх" и “Наследник престола” о Ким Ир Сене и Ким Чене, северокорейские власти официально приговорили Млечина к смертной казни.

В интервью УНИАН Леонид Млечин рассказал о своем видении российско-украинских отношений.

Леонид Михайлович, посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинцы и россияне – это один народ… Вы разделяете его мнение?

Выбор нашего нынешнего посла в Украине крайне неудачный. Это человек оставил очень дурное впечатление на посту министра РФ и, мягко говоря, не пользуется симпатией среди нашего народа. Я был крайне удивлен таким выбором его в роли посла. Какой сигнал Россия подает Украине отправляя им политика, который был вынужден покинуть пост, потому что вызывал просто массовые возмущения в нашем обществе?

Россия и Украина – это два разных государства, русские и украинцы – это два разных народа. Другое дело, что мы перемешаны. Огромное количество украинцев живут в России. Ты, собственно говоря, никогда и не узнаешь, что это украинец. Многие уже и говорят без фрикативного “х”.

Не нужно плакать по советским временам, призывать к созданию союзного государства, что на самом деле никому и не нужно. Нужно стремиться к тому, чего достиг ЕС.

Когда мы с оператором в первый раз ехали из Франции в Бельгию, я знал, что границ у них нет, но думал, что-то ведь есть, давай снимем. Но мы проехали и не нашли ничего. Где-то на карте граница есть, а в жизни – нет.

На практическом уровне – это замечательная вещь. Я приезжаю к вам в Киев, не предъявляя никаких документов, вы приезжаете к нам в Москву – нет ни таможни, ни паспортного контроля. В Киеве и Москве свои правительства и парламенты, послы и чиновники, но для меня это не имеет значения, если я могу свободно поехать в Чернигов или Керчь, устроиться там на работу и чувствовать себя как дома. Вот к чему надо стремиться.

А мы стремимся, чтобы так же просто можно было ездить не только в Москву, а в Париж или Лондон.

Ну разумеется! Там-то люди себе это наладили. И у нас в России идет разговор о безвизовом режиме с ЕС уже годами. Но здесь (в Украине – Авт.) мы можем достичь большего.

Украина есть и будет независимая. И дай бог ей счастья и процветания.

Но почему-то Россия хочет дружить с Европой, и в то же время ей очень не нравится, когда речь идет о дружбе Украины с Европой.

Это все рудименты старого Союза, когда Украина являлась провинцией, которая должна была исполнять то, что решат в Москве. И никак не возможно это преодолеть. Таково отношение ко всем бывшим республикам СССР, покровительственно-высокомерное. Эта позиция – причина наших проблем с со страной Украиной. Никак люди не могут примириться, что Украина - самостоятельное независимое государство. Надеюсь, что молодое поколение вырастет без этих глупостей.

Я считаю, что Украина для нас сегодня – важнейший внешнеполитический партнер. Не США, не Германия, а Украина. Это наш сосед, большая страна, у нас такие тесные связи, и надо, чтобы эти тесные связи были причиной не проблем, а процветания.

С приходом новой власти в Украине политэлита наших обеих стран активно заговорила о потеплении отношений и возобновлении “крепкой дружбы”. Но последствия резкой оттепели зачастую бывают плачевны. Чем закончатся наши “поцелуи”, как выразился Зурабов?

У нас действительно сейчас есть ощущение эйфории. Я был в тоске последние годы, чувствовалось уже какое-то враждебное отношение к Украине.

Главный вопрос стоит в том, чтобы практически реализовывать и улучшать наши взаимоотношения. А тут – ступор. Потому что Россия ничего особенного предложить не может, кроме каких-то элементарных проектов с газом. Да и сама российская экономическая модель, мягко говоря, далеко не идеальна.

В одном из интервью Вы сказали, что если бы в истории России не было Сталина, РФ бы сегодня процветала. А если бы не было Путина?

Если бы не было Путина, то политически – обстановка была бы более либеральная. Я бы голосовал в 2000 году за Примакова (хотя его многие боятся - и необоснованно). Думаю, он бы правил 4 года. После пришел бы другой человек. И люди бы привыкли к тому, что избрание президента – это нормальный процесс: президент пришел к власти, прошел его срок и он ушел.

Очень быстрого экономического развития все равно не произошло бы. Просто свобода дискуссий предложила бы больше вариантов. На самом деле, мы заложники своего богатства: представляете, если у тебя из земли бьет фонтан нефти…

Но он же иссякнет...

Да, но это же будет потом. А зачем мне думать о том, что будет потом – меня никто к этому не подталкивает, я сам себе хозяин.

Вы говорили о том, что слова “выборы”, “политическая партия”, “избирательная кампания” имеют определенный смысл, но только не в РФ. А возможен ли для России демократический путь развития?

Все страны прошли этот путь. Никакой обреченности не существует. Уж какие государства с каким жестким режимом пришли в конце концов к развитой демократии. И Россия неминуемо к этому придет.

Когда?

Не знаю. Есть специалисты по прошлому. Специалистов по будущему нет (смеется).

Но вы прогнозируете, что в 2012 году Путин снова станет президентом…

Если захочет. Если он захочет стать президентом в 2012 году – страна за него проголосует.

В лице новой власти в Украине журналисты видят попытки ограничить свободу слова, ввести цензуру. Для России эта проблема не нова. Как не допустить свертывания демократических свобод?

Я не знаю, как этого можно не допустить на постсоветском пространстве. К сожалению, есть все предпосылки для того, чтобы воцарился жесткий режим. Люди привыкли покоряться. Им еще ничего не сказали, а они уже автоматически выстраиваются. Когда Горбачеву говорили: “Да проявите жесткость”, он отвечал: “Как легко в одну минуту проявить такую жесткость, что вы потом и слова не скажете”.

На чем держится независимая пресса России?

Независимая пресса России достаточно невелика. Она держится на частном капитале. Власть понимает, что это необходимо, пусть даже в ограниченных масштабах. У нас есть несколько более свободомыслящих телеканалов. Но есть и страх перед телевидением. Власти кажется, что телевидение настолько влиятельно, что это настолько мощный инструмент, что его нельзя оставить без присмотра: кто-нибудь подхватит и займет твое место. Это ошибка. Не телевидение определяет настроение общества.

А что тогда? Кто формирует общественное мнение?

Общественного мнения в нашей стране нет. Общественное мнение – это функция от знания. Ну какое у меня может быть мнение о квантовой механике, если я о ней ничего не читал? Хотя может, конечно, быть…

По типу “не читал, но осуждаю”?

Ну да.

Поэтому говорить об общественном мнении в России нельзя. Есть сумма представлений, поверий, устоявшихся, мифов, которые заполняют это духовное пространство. Они и определяют поведение людей. Но оно довольно противоречивы. У нас была история с “приморскими партизанами”. Несколько бандитов стали убивать милиционеров и рассказывать, что они мстят за милицейский беспредел. И общество их поддержало. Это те же люди, которые голосуют за Путина или за Медведева. Их желание и готовность поддержать власть сочетается в их душе с глубокой ненавистью к власти, недоверием и готовностью взяться за кол и пойти их крушить. И это характерно для истории России. Гражданская война. Одни и те же люди сначала служат императору, потом – большевикам, а чуть что-то покачнулось – они за винтовку, в лес и восстают целые губернии просто против всякой власти.

У людей отсутствует представления о реальном мироустройстве. В голове у русского человека, который в значительной степени остается советским, чудовищная каша.

Патриарх Кирилл собирается в июле в Украину. И ему не хочется ехать по улице имени Мазепы в Киево-Печерскую Лавру, отстроенную гетманом… Сегодня историческая наука, в том числе и российская, совершенно по-другому оценивает деятельность Мазепы, уже не называет его предателем, изменником, понимая всю сложность ситуации, в которой он оказался и т. д. Просто я подозреваю, что эти исторические работы не дошли до всех. Это сложно изъять из массового сознания.

Патриарх – это ведь не представитель массы...

Но ведь даже самые высокие живут в те же мифах, что и остальные. Своих мифов нет – общие на всех (смеется).

Анна Ященко