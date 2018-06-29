Станет ли украинская труба грудой металлолома, или Почему нервничает Газпром

На днях по одному из российских бизнес-каналов услышала интересную дискуссию на газовую тему. Российские эксперты рассуждали о выгодах и невыгодах поглощения Газпромом украинской кампании НАК Нефтегаз. Один из них говорил, что как только Россия проложит первую трубу для строительства обходного газопровода Южный поток, то Украина может распрощаться со своим транзитным статусом, а ее труба станет грудой металлолома. В то время, как, по мнению эксперта, слияние Газпрома и НАКа не только сохранит транзитный статус Украины, но и сделает ее акционером Газпрома, и даст не только стабильные поступления от транзита, но и полтора миллиарда долларов дивидендов. Напомним, что Кремль уже однажды предлагалсвое видение совместного владения украинской ГТС. В ноябре прошлого года Газпром предложил переписать газовые контракты, прописав в новом соглашении следующее: Украинская Сторона гарантирует неприкосновенность собственности Российской Стороны и хозяйствующих субъектов Российской Федерации, в том числе принадлежащих им природного газа и объектов газотранспортной системы, находящихся на территории Украины. Украинская Сторона также гарантирует, что эта собственность пользуется полной и безусловной правовой защитой и не может быть подвергнута принудительному изъятию.

Вопрос слияния НАКа и Газпрома, активно дискутируемый российскими и украинскими медиа, тянет дополнительные вопросы. Кто будет модернизировать наши магистральные газопроводы: Москва или Брюссель? Если Москва, то на какие деньги, учитывая плачевное состояние Газпрома? Если Брюссель, то зачем ЕС нужно тратиться на модернизацию трубы, учитывая, что контролировать ее захочет Москва? Симптомом чего являются растиражированные в российских СМИ «утечки информации», что ГТС Украины Россия готова модернизировать без участия Европы? Что значит, туманное полуобещание допустить Украину в случае такого слияния к российским месторождениям? Сохранит ли Украина транзитный статус, если главным собственником ее ГТС станет Газпром, и охранять ее объекты соответственно будут военизированные подразделения Газпрома? Стоит ли в принципе транзитный статус того, чтобы терять в таких случаях контроль над охраняемыми объектами ГТС? Что, в конце концов, страшнее потерять: транзитный статус или контроль над территорией, где находятся объекты ГТС?

Все эти вопросы мы адресовали экспертам.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра Номос:

РЭМ ВЯХИРЕВ ПУГАЛ НАС ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ТЕМ ЖЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ПУГАЕТ ПУТИН

Изречения на тему потери нами транзитного статуса очень напоминают мне изречения почти аналогичного содержания конца 90–х годов, когда бывший глава Газпрома, небезызвестный Рэм Вяхирев заявлял, что строительство газопровода «Ямал – Европа» вырубит Украину по транзиту». «Ямал–Европа» эксплуатируется на полную мощность с 2005 года, и Украина свой транзитный статус не потеряла. Не желая приуменьшить опасность, исходящих от российских обходных проектов, хочу подчеркнуть, что сохранение или потеря Украиной транзитного статуса по газу в силу фундаментальных изменений, происходящих на газовом рынке в Европе, зависит не только, и не столько от Газпрома. Утрата транзитного статуса зависит также не только и не столько от желания украинских властей отдаться Газпрому, сколько зависит от того, насколько и в каких объемах будут готовы европейские потребители покупать российский газ дальше. Потому Газпром и нервничает. При складывающихся обстоятельствах повышенных рисков при поставках газа с Востока (имею в виду два газовых кризиса), при тех изменениях, которые происходят на рынках газа, плюс революция сланцевого газа и расширение ниши сжиженного природного газа на европейских рынках, стоит вопрос перспективы трубопроводных поставок в целом. И поэтому вопрос транзита через Украину является по большому счету заложником того, насколько европейские потребители будут готовы сохранять существующие объемы покупки российского газа. И, конечно, с увеличением объема пропускных мощностей, Газпром получает возможность манипулировать объемами, направлениями, ценами. Но при этом «Южный поток» наверняка окажется проектом, за эксплуатацию которого государственному бюджету России придется доплачивать. При тех сметах стоимости газопровода, с учетом его морской компоненты тариф по этому направлению будет не настолько–то процентов, а по сути в несколько раз выше, чем по сухопутным маршрутам через Украину или Белоруссию. Соответственно, для того, чтобы поставки российского газа из Западной Сибири, Ямала или из Центральной Азии вокруг Каспия через Россию и Черное море в Европу были рентабельными, российскому правительству придется снять таможенную пошлину. А снятие таможенной пошлины будет значить субсидирование Газпрома и вполне конкретные потери для российского бюджета в виде недополученных доходов от экспорта российского газа по этому маршруту. Не факт, что российская сторона в лице российского государства будет готова идти на такие издержки.

Таким образом, наш транзитный статус зависит не столько от России, а столько от того, насколько газовые потоки будут сохранены.

Что значат обещания Газпрома сохранить потоки, если со стороны европейского потребителя нет обещаний, что он возьмет газ Газпрома, а не предпочтет норвежский или катарский?! Поэтому, посылы Газпрома "ребята, отдайтесь нам, и вы все сохраните" - это просто игра. Более того, как показывает практика слияния и поглощений, дальше происходит оптимизация затрат и налоговых отчислений вот такой воображаемой кампании. За счет кого идет сокращение? За счет более слабого партнера, который сольется с таким монстром, как Газпром, и будет иметь аж 7-8% процентов акций, и ни на что не будет влиять. Это будет означать потерю суверенитета Украина в газовом секторе. Потому что активы Нафтогаза - это не только ГТС, есть компания Укргаздобыча, Черноморнефтегаз, Укрнафта, которые в совокупности, ни много ни мало, еще 21 миллиард кубических метров собственной газодобычи в год... И кстати, Газпром четко дает понять, что интеграция в нефтегазовой сфере с Украиной не снимает с повестки строительство обходных газопроводов. Но Россия продолжает линию на слияние, пытаясь получить, кроме обходных веток, и полный контроль над украинской ГТС, и построить обходные проекты, реализация которых в полном объеме приведет к банкротству НАКа.

Что касается заявок о якобы модернизации нашей ГТС без Европы, то в этом нет ничего удивительного. Россия не хочет, чтобы ЕС в той или иной мере был бы участником проекта модернизации. Помните, когда в 2002 году было подписано заявление о совместной модернизации Украины, России и Германии? А через некоторое время по инициативе российской стороны Германию вытолкнули из этого процесса.

По поводу якобы доступа Украины к российским добывающим активам в Западной Сибири. Это потенциально обещается Украине с 1992 года, но никогда не материализовывалось. А если оно и материализуется, то скорее нас допустят к каким-то истощенным месторождениями. Вряд ли Газпром отважится передать месторождения, содержащие большие объемы газа. Есть проблемы с запретом российского законодательства на передачу стратегических месторождений, и встает вопрос, на каких условиях газ будет поставляться в Украину. Если кто-то думает, что газ будет передаваться по цене себестоимости, то он сильно ошибается.

Постановку вопроса, что страшнее потерять: транзитный статус или в случае поглощения НАКа контроль над территориями, где стоят объекты ГТС, я считаю несколько экстремальной. Такая постановка вопроса имеет право на жизнь, но крайние сценарии реализуются редко. Скорее всего, речь будет идти о снижении транзитной роли Украины, но вряд ли речь идет о потере газотранзитного статуса, как такового. Потому что ГТС - это не только труба, это еще и системы подземного хранения газа. По тем обходным маршрутам, которые строятся Россией, Россия не имеет серьезных мощностей для хранения газа. Следовательно, украинские системы хранения при поставках российского газа на экспорт будут иметь важное балансирующее значение. Отсюда и такой интерес России к нашей ГТС и подземных хранилищам - как бы и что не говорили российские официальные лица на тех или иных этапах, как бы быстро не менялись их настроения. То им неинтересен консорциум, то они предлагают полную интеграцию. Хотя, раз вам неинтересно, зачем интегрироваться с тем, что неинтересно?

Иван Плачков, в 2005 – 2006 годах министр топлива и энергетики Украины:

РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПОЛОЖИТ ПЕРВУЮ ТРУБУ ЮЖНОГО ПОТОКА, ОНА И СЕВЕРНЫЙ НЕ ЗАВЕРШИТ

Украина никогда не потеряет транзитный статус по газу. Дискуссия о поглощении НАКа Газпромом может продолжаться, но это исключено. Этого не может быть, потому что не может быть в принципе. В случае так называемого объединения, Нафтогаз просто растворится в Газпроме, его не будет. О такой перспективе можно говорить только, как о перспективе того, что большой медведь зайдет в Украину, как в посудную лавку и от НАКа не остается даже черепков. Если глава НАКа Бакулин говорит, что российские месторождения нам интересны и рассчитывает, что Россия туда пустит Украину, это глупости. Глупости рассчитывать на Газпром в вопросах модернизации украинской ГТС, потому что наша ГТС в лучшем состоянии, чем российская. Во всяком случае, она не хуже. Пусть они сначала модернизируют свою ГТС, а потом приступают к нашей. Я, например, исключаю, что Россия сначала будет модернизировать украинскую ГТС, раньше, чем приведет в порядок свою.

А что касается их попыток запугать нас тем, что «как только мы положим трубу Южного потока, то вы утратите статус», то… Они не положат трубу Южного потока, не факт, что они положат все обещанные трубы Северного потока. После разлива нефти в Мексиканском заливе даже страны, давшие свои разрешения на строительство обходных потоков, скорее всего их отзовут. Все, наконец, поняли, насколько экологически опасно прокладывать трубы по дну моря, и оценили, насколько сложно ремонтировать трубы под водой.

У Украины много очень серьезных аргументов, чтобы противостоять попыткам растворить НАК Нафтогаз в Газпроме. В случае, такого растворения Газпром даже цвет не сменит. Думаю, что российской стороне стоит напомнит, что Украина продолжает оставаться одним из самых крупных покупателей их газа, и России стоит быть заинтересованной. Во–вторых, мы продолжаем оставаться транзитерем, и объемы транзита могут быть увеличены со 120 до 150 миллиардов кубометров газа. И в конце концов, у нас есть хранилища, которые очень нужны и нам, и России, и Европе. Поскольку не может цепочка добыча – транспортировка – потребление без украинских хранилищ. Эти аргументы надо очень четко использовать. Украина никогда не потеряет транзитный статус, пропускные способности обходных газопроводов - 30 и 25 миллиардов кубометров в год - всего лишь компенсируют возрастающее потребление газа в Европе.

Можно дать россиянам достроить кусок газопровода Богородчаны – Ужгород. Чего они отказываются? Их нужно спросить четко? Пусть этот участок будет их. У Газпрома полно газа. Думаю, что они не показывают реальной статистики, сколько они готовы транспортировать газа. Но он у них есть. И им всегда будут нужны дополнительные транзитные мощности. Этим нужно пользоваться, а не рассусоливать.

Мне трудно комментировать шаги в энергетике, как прежнего руководства отраслью, так и нынешнего. Но я четко вижу работу пропагандистской машины России. Мы должны все четко объяснять людям, не будет никаких слияний, у нас есть труба, а у них нет особого выбора. И мы никогда не потеряем транзитный статус.

Александр Гудыма, народный депутат Украины:

Я БЫ НЕ ДЕЛАЛ ТРАГЕДИИ ИЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБХОДНЫХ ПОТОКОВ

Давайте реально посчитаем, что нам дает статус транзитного государства сегодня, когда мы перестали играть в европейскую политику и готовы отдаться России. Транзитный статус дает нам условно 100 миллиардов кубометров в год до включения Северного потока. Меньше, когда он заработает в полную силу, и еще меньше, когда заработает Южный поток. Давайте скажем, что Северный поток заработает через два года, и мы можем надеятся, что через нашу ГТС будет проходить около 100 миллиардов кубометров газа. Если рассчитывать на тот транзит, который мы получаем, а сегодня это 2,6 долларов на 100 километров прокачки, то мы будем получать всего 2,5 – 2,6 миллиарда долларов США в год. Вас впечатляет цифра? Нет. Не так много. Так что дает нам статус транзитного государства? Статус транзитной государства дает нам всего 2,5 миллиарда американских долларов и больше никаких преимуществ, потому что мы не хотим играть, не стараемся стать игроком на рынке газа. Поэтому я не делал бы проблем ни из включения Северного потока, ни из включения Южного потока, понимая, что так или иначе Украина будет прокачивать меньше газа. Это Европа должна переживать за транзит газа, который пойдет по трубам Северного и Южного потоков, а не по украинским трубам.

Нет никакой проблемы от того, что Россия пустит газ по обходным потокам. Не надо умолять Газпром на коленях отдать все, что мы можем и не можем, чтобы они отказались от строительства обходных потоков. Они не откажутся. Для них это геополитика. Они сами не знают, зачем они это все строят, но они строят. Сдавать свою независимость за мнимые лозунги типа "мы вынудим Россию отказаться от строительства Южного потока" не стоит. Что делать? Жертвовать независимостью? Создавать некие СП в энергетике 50 на 50 с Россией? Но назовите мне хотя бы одно совместное с Россией предприятие 50 на 50, где Россия не руководит? Гипотетическим российско-украинским СП тоже будет рулить Газпром.

Я не вижу особенных угроз в том, если бы у нас была своя стратегия развития собственной добычи и снижения потребления импортируемого газа. Мы могли бы свести импорт российского газа к минимуму. Потребляя, например, 10 миллиардов российского газа, такой зависимости бы и в помине не было бы. Если бы сделали сверхусилия, сведя к минимуму потребления, мы стали бы независимой державой. Но новое руководство эти сценарии не рассматривает. Оно распускает всякие там слухи. То предполагают, что нас могут допустить к российским месторождениями газа. Предположим, нас туда пустят. Но никакого доступа к российской трубе не будет. Россияне являются монополистами на свою ГТС. Какой нам смысл в их месторождениях, если мы не сможем этот газ транспортировать на нормальных условиях по их трубе? Уж как они с Германией дружат, но условно давая их доступ к своим месторождениям, они говорят, но транзитировать добытый вами газ, мы будем сами, а для этого мы у вас сразу купим этот по той цене, по какой сами скажем.

Не ищите философский камень. Россияне уже десять лет не подписывают Европейскую хартию, поскольку не хотят либерализовывать свой газовый рынок. Они будут пускать туда иностранные компании только на российских условиях. Поэтому россияне не могут предложить ничего такого, чтобы соответствовало нашим интересам. Они могут только нас шантажировать, чтобы отобрать наш внутренний газовый рынок. От этого господин Фирташ начинает давать панические интервью, а господин Бойко начинает его склонять к тому, что нужно выделить из НАКа магистральную трубу с подземными хранилищами. То есть внутренние газовые сети они оставят себе и будут на маленьких сетях делать большие деньги. А стратегические, магистральные, те, которые могут делать Украину игроком, будут отданы России. Вот такова цена этих переговоров.

Опрашивала Маша Мищенко