Заявление Азарова о “чистых листах”: суровая правда или художественный домысел?

Вчера премьер Николай Азаров сделал громкое заявление: в 2009-м году во время российско-украинских газовых переговоров тогдашний председатель НАК “Нафтогаз” Олег Дубина подписал якобы чистые листы, на которых Газпром впоследствии прописал свои условия. “Если говорить откровенно, как нам рассказал премьер-министр России, чистые листы с подписью Дубины и с печатью Нафтогаза, на котором россияне писали свои условия, – разве это не преступление прежней власти перед украинским народом? Чистые листы, директивы из которых не были одобрены ни правительством, ни Верховной Радой, ни президентом – это не преступление? Самое настоящее уголовное преступление! Превышение полномочий теми лицами, которые подписывали настоящие кабальные договоры для нас”, - сказал Азаров.

Что имел в виду премьер-министр? Действительно ли эти все ночные переговоры, сверхвысокое напряжение второй «газовой войны» закончились тем, что правительственные чиновники подписали чистые листы бумаги, а россияне вписали в них то, что считали нужным? Напомним, что газовые переговоры в Москве 2009 года проводили Юлия Тимошенко и руководитель группы советников Виталий Гайдук (это подтвердили наши источники в Нафтогазе), позже на подписание пригласили главу Нафтогаза Олега Дубину. Те, кто знают Гайдука и Дубину, не верят, что кто-то из них мог пойти на такой шаг, о котором говорит господин Азаров.

Так что же он имел в виду, когда сделал такое заявление?

Александр Гудыма, народный депутат (БЮТ):

ПУТИН НЕ МОГ ТАКОГО ГОВОРИТЬ, АЗАРОВ ПРОСТО ПОДРЫВАЕТ ЕГО ИМИДЖ

Видите, сколько господин Азаров сделал ошибок с точки зрения порядочности и ответственности... Он подставил премьера РФ Путина, очернил господина Дубину. Это заявление задевает прежде всего украинско-российские отношения. Оно подрывает имидж Путина. Не мог такого Путин сказать. Потому что такого в принципе не могло быть.

Азаров делает довольно много сомнительных заявлений. В частности, сказал: будем брать столько газа, сколько нужно Украине. А чем закончилось? Молча “проглотили” и согласились брать на 10 миллиардов больше!

Не выходит у господина Азарова так, как они себе думали, и они начинают искать громоотвод. Нести какую-то ахинею о “чистых листах”, на которых поставлены печати НАК “Нафтогаз”. Это похоже на телешоу, но премьер-министр себе такого не должен позволять.

Истину можно выяснить в прямых телевизионных дебатах. Пригласите Дубину, Тимошенко, Фирташа, Ющенко. И все выяснится.

Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики:

НЕВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ НА ТАКОМ УРОВНЕ ПОДПИСЫВАЛИ “ЧИСТЫЕ ЛИСТЫ”

Невозможно, чтобы на таком уровне подписывали “чистые листы”. Особенно после тех событий, которые были в 2005-м и в 2006 годах (речь идет о первом российско-украинском газовом конфликте. – Авт.). Никакой мыслящий человек такого не допустит. Я не думаю, что и российская сторона могла пойти на такое. Тем более что эта ситуация тогда вышла за рамки двусторонних отношений Украина – Россия, за этим наблюдало международное сообщество. Николай Янович иногда очень образно выражается. А буквально воспринимать... Думаю, что это невозможно.

Учитывая ту критическую ситуацию с поставками газа, которая была к тому времени, можно предположить, что тогдашние соглашения готовились спешно и были недостаточно проанализированы. Имела место несимметричность условий, когда Украине было прописано “бери или плати”, но не было симметричного ответа “транспортируй или плати”. Это недоделали....

Борис Тарасюк, экс-министр иностранных дел, народный депутат (НУ-НС):

СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО ЛОЖЬ

Я не комментирую ложь. Считаю, что это ложь. Но у меня нет доказательств. Обращайтесь к Дубине, к тем людям, которые были к этому причастны.

Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы (РФ):

“ЧИСТЫЕ ЛИСТЫ” – ЭТО МЕТАФОРА АЗАРОВА

По моему, “чистые листы” – это была метафора Азарова. Поскольку я очень внимательно наблюдал за теми российско-украинскими газовыми переговорами, то могу сказать, что переговорный процесс был, документы готовились, украинская сторона в них принимала участие, над договорами работали юристы. Другое дело, что для украинской стороны ключевым моментом была не формула цены на газ, а выброс из газовой схемы “РосУкрЭнерго”. Ни для кого не секрет, что Фирташ был одним из основных спонсоров Януковича, поэтому задача Тимошенко была минимизировать финансовую поддержку своего политического конкурента, убрать из газового бизнеса Фирташа и зайти туда самой. Это условие было главным. А остальные условия – второстепенное. Украинская сторона действительно пошла на беспрецедентные экономические уступки на соглашение политической конъюнктуре. Это очевидно. И в этом смысле Николай Янович в метафорическом стиле охарактеризовал тогдашний переговорный процесс.

Сергей Соболев, народный депутат (БЮТ), премьер-министр оппозиционного правительства:

АЗАРОВ УСТРОИЛСЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕМ ПУТИНА?

Это очередной бред. Азаров выдумы-вает “чистые бланки”, все что угодно, лишь бы оправдать свою беспутную политику. В прошлом году цена на газ была 228 долларов (среднегодовая. – Авт.), еще и 20% скидки. Население получало газ по 400 гривен. Ясно, что в этом году цена вырастет и для населения, и для коммунального хозяйства, и для предприятий.

Мне странно, когда от имени Путина говорит Азаров. Такие заявления должен делать сам российский премьер. Может, Азаров устроился пресс-секретарем Путина?

P.S. Похоже, господин Азаров действительно прибег к метафоре, когда говорил о чистых листах, подписанных правительством Тимошенко. Он уже “исправил” ошибку: подготовил «не под диктовку России» новые газовые соглашения. Кажется, ни одно правительство не отдало за скидки столько, сколько отдал нынешний Кабинет министров Украины.

Опрашивала Анна Ященко