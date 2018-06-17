Иностранцы будут контролировать строительство НСК «Олимпийский». Почему бы не пригласить варягов и в правительство?

Поскольку борьба с коррупцией объявлена приоритетом правительства Януковича–Азарова, то приглашение незаангажированных специалистов было бы ярким примером решимости преодолеть ее...

Инспектируя НСК «Олимпийский», вице-премьер Борис Колесников сообщил: «С середины апреля на каждом из объектов Евро-2012 будут работать иностранные инженеры, делегированные Кабинетом министров, которые ежедневно будут информировать правительство о ходе выполнения работ».

Эту инициативу стоит поддержать, развить и продлить. Тем более что в административных и правительственных структурах еще осталось несколько вакантных мест.

В 90-х годах одна франкоязычная центральноафриканская страна, пораженная болезнью парализующей коррупции, пригласила на должность главного таможенника француза. Выпускник сверхпрестижной школы госуправления ENA (Ecole Nationale de l’Administration), с многолетним опытом работы в Douanes (французской таможне), парижский варяг за два года увеличил поступление от таможни втрое. Межплеменные распри тамошнего истеблишмента в конце концов стоили ему должности, однако эксперимент оказался достойным подражания, а его незапятнанное имя и поныне произносят с пиететом.

Поскольку борьба с коррупцией объявлена приоритетом правительства Януковича–Азарова, то приглашение незаангажированных специалистов – как в случае с иностранными прорабами-ревизорами на объектах Евро-2012 – было бы ярким примером решительности преодолеть коррупцию, в том числе и неординарными методами.

У нас же в здании на улице Дегтяревской, где находится таможенная штаб-квартира, обосновались коммунисты. Под “пролетарский” (в кавычках, конечно) контроль будут взяты все таможенные посты – от Глуховского до Виноградовского. У коммунистов, несомненно, хватит профессиональной смекалки, чтобы, помимо всего прочего (ради чего идут в таможенники), увеличить поступления от НДС и акцизов на импорт, от таможенных сборов и добиться декларирования правильной таможенной стоимости. А параллельно можно не беспокоиться о финансировании партии.

А представим, если бы таможню, за приличную зарплату, возглавил кадр watchdog – из US Customs или британской Her Majesty Revenue & Customs, голландской таможни или той же французской Douanes. За время, пока система не поглотит инородное, в прямом и переносном смысле этого слова, тело, гляди, и таможенные поступления вырастут так, что не будет никаких проблем с финансированием закона о соцстандартах, и от кредитов МВФ можно будет отказаться.

А вообще идеальный вариант – посадить высокопрофессионального и толкового гастарбайтера на Бастионной, в Казначействе. Не будет никаких сомнений, что експат (человек другого гражданства, работающий по контракту не в своей стране), будет следить за безусловным выполнением бюджетной росписи и теряться в переводе телефонных инструкций из Кабмина.

Можно было бы поручить варягу и главную фискальную службу, но это уже поздно – сегодня Азаров представляет нового главу ГНА – Александра Папаику.

Знакомство с биографией карьерного налогового администратора гарантированно оградит вас от сюрпризов – до 2003 года глава ГНАУ возглавлял налоговую инспекцию в Донецке.

...Но, к сожалению, от варягов нам нужны только деньги и вроде бы советы, которые прячут под сукно в следующий миг, когда очередная официальная делегация покидает комнату переговоров.

Станислав Голубенко