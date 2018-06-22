Ночь в штабе Тимошенко: вину валили на Ющенко

«Я не верю в политическое долголетие президентов в этой стране. Тем более что в этой стране президентов травят диоксином»… Репортаж

Юлии Тимошенко никогда не случалось проигрывать в крупной гонке… Ни в 1996 году, когда, вступив позже всех в кампанию на довыборах в 229-м округе она получила 92 процента голосов избирателей, ни в 2002-м, когда она при минимальных (по сравнению с СДПУ(о) и ЗаЕдой) затратах провела в парламент свою фракцию, ни в 2006-м, когда после бесславного ухода с премьерства снова успешно провела парламентскую, ни в 2007-м – на досрочных выборах в ВР, когда она прирастила свой результат…

Те, кто работал в ее штабе, говорят, что там всегда было празднично. Если говорить о первом туре выборов Президента 2010 года, то даже тогда Юлия Владимировна, выбрав нужный (Национальный) экзит-пол, который показал разрыв между ней и ее противников всего каких-то несколько процентов, а не десять, как остальные, старалась казаться победительницей и говорила о себе как о несомненной будущей победительнице. И несмотря на очевидный проигрыш первого тура, в ее штабе царила атмосфера оптимизма и был привкус торжественности… Давая тогда брифинг, Юлия Тимошенко иной раз получала совсем льстивые вопросы, подолгу на них отвечала и мастерски уходила от вопросов острых. Тогда рядом с конференц-залом, в предбаннике угощались роскошным угощением коллеги с трех континентов. Кто-то выпивал с российскими наблюдателями, кто-то – с европейскими… Члены команды ЮВТ выходили и рассказывали по углам журналистам всем известные секреты, ее политологи в телекамеры прогнозировали победу, хоть и с небольшим отрывом. И казалось, что эта самая победа очень даже возможна…

Юлия Тимошенко, начиная с той самой ночи первого тура, изо всех сил обхаживая избирателей Тигипко, Яценюка, Ющенко, заклиная сторонников национал-демократии: не отдать больше ни одного голоса Януковичу…

И вот прошло три недели, мы сидим в оборудованном в своеобразной кают-компании (зале со стульями) отеля «Хаят», на входе пресс-служба регистрирует все те же семь сотен СМИ с трех континентов. Во всех отведенных для работы журналистов помещениях, ньюз-руме, пресс-зале и таком вот как бы баре – люди. Все присутствующие уже знают результаты экзит-пулов и то, что все экзит-пулы показывают разрыв в четыре-пять процентов в пользу Януковича. И все, в общем-то, понимают, что Юлия Тимошенко проиграла.

Я оказалась за столиком с пылким сторонником Юлии Тимошенко Тарасом Кузьо – американским политологом-украинистом, по происхождению украинцем, а также Николаем Рябчуком – писателем, политологом и переводчиком… Первый – ярый сторонник Тимошенко, второй – скептик по отношению к обоим кандидатам.

– Николай, скажи мне, мы с тобой геноцид нации или все-таки ее генофонд? – обращается Кузьо к Рябчуку, вспоминая недавний конфуз Януковича, когда во Львове он назвал галичан «геноцидом нации».

– Я, кстати, подумал, что Янукович так сознательно оговорился, и я даже стал подводить научную базу под высказывание, – отвечает Рябчук.

Они, шутя, обсуждали, имеют ли они честь принадлежать к геноциду украинской нации или они все-таки ее генофонд. Потом стали выдвигать версии, почему Тимошенко проиграла. Кузьо гнул свою линию, предполагая, что Юлия Тимошенко сделала ошибку, пытаясь в свое время договориться с Януковичем, что она для части людей утратила имидж непримиримого борца с режимом и носителя демократических ценностей.

– Николай, что нужно сделать Януковичу, чтобы вы смогли признать его своим Президентом?

– Ничего. Янукович – посредственность. И я не верю, что посредственность сможет реализовывать какую-то программу.

Кузьо с грустью сказал, что такой Президент, как Янукович – это подарок евроскептикам. Теперь любому европейцу понятно, что Украине не нужно в Европу.

Ожидался брифинг Тимошенко, и я отправилась на второй этаж, в пресс-зал. Миновала буфет. Тут наливают кофе, сок, подают подносы с бутербродами и два вида пирожных: эклеры и корзинки. По коридору снуют официанты, которые носят в руках и возят в тележках этажом выше блюда с закуской (именно там совещаются сторонники БЮТ). Мои коллеги увидели заходящим в лифт зятя Юлии Тимошенкот Шона Кара, который зашел туда, груженный сумками кока-колы. Чуть позже в отель пожаловала глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель с дамочкой, которая была очень похожа на руководительницу Госказначейства Татьяну Слюз. Любопытно, если это Татьяна Слюз, то зачем она здесь?

Юлия Тимошенко зашла в зал и выступила очень коротко.

– Спасибо за работу команде, спасибо избирателям. Члены избирательных комиссий должны защитить каждый голос. Праздновать победу рано, поскольку история знает примеры, когда поздравляли Президента, а все складывалось по-другому. Идет параллельный подсчет голосов…

На этом брифингзакончился.

Юлия Тимошенко уходила, раздавая окружающим улыбки, а народ почтительно расступался, пропуская ее.

В пресс-зале появился политолог Виктор Небоженко, которого связывают с Тимошенко.

– Учитывая, что Президент отдал Януковичу в аренду свой Секретариат, силовиков, губернаторов, СБУ занимала позицию «вооруженного нейтралитета», а в стране кризис, – то Юлиных сорок пять процентов – это прекрасно. Это чудо на Днепре. Помните, была такая выдающаяся битва, которую назвали чудом на Висле? (Решающая битва советско-польской войны, в результате которой Польша сумела отстоять свою независимость, нанеся поражение Советской России), – подытоживал он кампанию.

На вопрос о том, какой будет судьба Президента Януковича, он ответил:

– Я не верю в политическое долголетие президентов в этой стране. Тем более что в этой стране президентов травят диоксином.

В коридорах увидела двух депутатов-нунсовецев, давно работающих та Тимошенко, – Юрия Кармазина и Владимира Стретовича.

Первый рассказывал в телекамеры о том, как Президент подписал варварский закон об изменениях в избирательное законодательство. Второй говорил, что результаты выборов будут оспорены в суде.

– Уже к двенадцати часам в Луганске и Донецке проголосовало двадцать восемь процентов избирателей. Это при том, что в других регионах проголосовало только восемь процентов. Нам не дали заменить наших наблюдателей на Востоке, мы будем готовить иски, – заявлял Стретович.

Поэт Дмитрий Павлычко говорил, что вот эти недостающие пять процентов – это то, что Президент Ющенко, агитируя голосовать «против всех» практически подарил Януковичу.

Больше нардепов не было. Ожидалось, что будет еще один брифинг, где объявят результаты подсчета голосов. Я вернулась в кают-компанию на первом этаже. Там были развешены телевизоры и показывали брифинг Виктора Януковича.

– Избиратели Тимошенко, ваши голоса будут учтены, – пообещал Янукович.

– Где учтены? – радостно захихикали присутствующие.

Я решила раззнакомиться с коллегами.

Попробовала поговорить с наблюдателями от России, но один, узнав, что я журналистка – ретировался. Я обратилась к его спутнику, но он сообщил, что он водитель.

– Вам понравились наши выборы?

Парень, который назвался водителем, улыбнулся и показал большой палец.

– У вас когда-нибудь тоже такие будут, – пообещала я.

Но после этих слов водитель тоже ретировался.

Вскоре таки состоялся брифинг руководителя штаба Тимошенко Александра Турчинова. Он сказал, что параллельный подсчет голосов показывает результат голосования: 46 на 46, а десятые он сохранил в тайне, чтобы «сберечь интригу». И все-таки, несмотря на радужный прогноз Турчинова, несмотря на шутки, на доброжелательный настрой в этом штабе была атмосфера проигрыша.

Мы еще переговаривались с коллегой из Италии Матео Кафулани, который сказал, что очень хочет видеть Украину частью Европы, а не только источником газовых проблем для Европы. Англоязычные журналисты, судя по тому, сколько времени они проводили в штабе Тимошенко, таки с ней связывали свои европейские надежды.

Но что собираются делать штабисты Тимошенко, кроме параллельного подсчета голосов, по-прежнему было неясно. Они усиленно не выходили в люди, отключали мобильные телефоны, и было непонятно, есть ли у них у самих план действий. Возле лифта обнаружили вице-спикера Николая Томенко, который тоже ограничился тем, что резюмировал итоги кампании. Сказал, что миф о блестящей победе Януковича не оправдался, что проголосовало за него всего-то десять областей и Севастополь и что Ющенко пропихнул победу Януковича между первым и вторым туром, так же, как команда БЮТ в свое время пропихнула его собственную победу…

Журналисты, шутя, делали ставки, кто первый поздравит Януковича с победой: Путин или Ющенко, – и сходились, что лучше бы – Путин. Это было бы хорошим знаком. (На прошлых выборах Путин дважды поздравлял Виктора Януковича с победой, а все закончилось третьим туром).

Я, зная, что команда Януковича готовит переформатирование парламентской коалиции, остро любопытствовала, как поведут себя однопартийцы Тимошенко. Звонила коллегам-журналистам в штаб «Регионов», узнать, не появлялись ли в штабе бютовцы, которые поспешат поздравить Виктора Федоровича в надежде на бонусы и посты. Бютовцев там не видели…

Маша Мищенко