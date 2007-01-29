Ющенко поставил Януковичу четыре условия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет условиями для проведения национального круглого стола: согласование позиций по закону о Кабинете Министров; отказ от ликвидации должности секретаря СНБО, инициатив по закону о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

И.ВАННИКОВА напомнила, что 10 января Президент Украины инициировал проведение очередного национального круглого стола. Она подчеркнула, что Президент считает проведение круглых столов с главными участниками политических и общественных процессов действенной формой обсуждения актуальных вопросов.

По мнению главы государства, сказала И.ВАННИКОВА, круглые столы являются публичным и открытым способом достижения консенсусных решений и спорных проблем, определения направлений развития общества и государства.

Она напомнила, что Президент предлагал провести такой круглый стол 14 февраля. По ее словам, это должен быть очередной этап общенационального круглого стола с участием представителей политических сил, общественных и культурных деятелей, СМИ.

Главной темой этого собрания должно стать определение «дорожной карты», то есть плана первоочередных действий на 2007 год, а базой диалога должен стать Универсал национального единства.

«Однако со времени договоренности о проведении круглого стола в Украине произошли события, которые дают нам основания говорить об определенных условиях для того, чтобы этот диалог состоялся в публичном, широком формате», - отметила ВАННИКОВА, объяснив, что, в первую очередь, речь идет об окончательном принятии закона о Кабинете Министров.

«Принятие этого закона вне законодательного поля существенно сужает фундамент для активного диалога. Президент отмечает – юридически безупречный закон о Кабинете Министров является залогом продуктивного диалога во время круглого стола и станет одной из его отправных точек», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она добавила, что, кроме того, по мнению главы государства, с повестки дня круглого стола должны быть сняты все вопросы, которые способны завести диалог в тупик, привести к недоразумению и конфронтации. В первую очередь, речь идет об инициативах по разработке законов о Президенте, отмене секретариата Совета национальной безопасности и обороны, принятия новых основ внешней и внутренней политики. «По мнению Президента, обществу следует предложить предварительно хорошо наработанные предложения, а не попытки откровенного перетягивания властных полномочий», - отметила И.ВАННИКОВА.

В то же время она подчеркнула, что Президент не ставит никаких ультиматумов антикризисной коалиции, а выражает свою позицию по выше указанным вопросам. «Президент не ставит никаких ультиматумов, он готов к компромиссам и переговорам, однако есть определенная граница, когда переговоры проводить уже невозможно, поэтому для проведения очередного круглого стола Президент и говорит об определенных условиях, при которых этот круглый стол может состояться», - отметила И.ВАННИКОВА.

Также пресс-секретарь сказала, что Президент выступает за широкое освещение СМИ круглого стола. Это, по его мнению, позволит обществу четче понять логику актуальных процессов, приоритеты страны, задачи страны и способы их воплощения.

Как сообщал УНИАН, 10 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении в Украине 14-15 февраля круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства.