Что скрывают супруги кандидатов в Президенты?

К сожалению, публичность остается одной из самых трудно усваиваемых наук для наших депутатских и кандидатских семей. Например, пресс-секретарь Литвина ответила, что “Татьяна Константиновна (супруга Литвина – авт.) не дает интервью, поскольку она человек не публичный”. По европейским меркам у людей ранга супруга кандидата в Президенты нет прайваси, они просто не могут позволить себе право непубличности. За неимением прямых ответов некоторых влиятельных супругов кандидатов в Президенты, мы попытались составить их портрет, в первую очередь ссылаясь на высказывания их половинок.

Жена Литвина – “морж”

О супруге председателя Верховной Рады Владимира Литвина Татьяне Литвин известно мало. На светских мероприятиях она появляется редко. Вдвоем под объективы фотокамер супруги стабильно попадают разве что во время традиционного голосования на выборах. Как-то пара засветилась на шоу Яна Табачника, а еще Татьяне не удалось ускользнуть от прессы на открытии в центре Киева Дома роскоши дочери Литвиных Елены (Дом роскоши называют одним из самых дорогих столичных бутиков), да на школьном выпускном сына. Почему жена спикера ВР так избегает журналистов, не удалось узнать и нам. На просьбу УНИАН пресс-секретарь Литвина ответила, что “Татьяна Константиновна не дает интервью, поскольку она человек не публичный”.

Татьяна по специальности экономист. Правда, о ее профессиональной деятельности история умалчивает. Недавно читатель одной из газет во время прямой линии с Литвиным спросил у спикера: “Чем занимается ваша жена?” “Ну, любит меня! И, думаю, это очень немало. Потому что любить меня - очень сложно. Я - трудное счастье”, - пытался отшутиться глава парламента. О своей любви к жене и некоем страхе перед ней свидетельствуют отрывки из многочисленных интервью Литвина: “Что касается наиболее авторитетной, уважаемой и известной женщины Украины, то для меня – это моя жена...”, “Мне нравятся женщины - не политики. Я не буду развивать эту тему, поскольку нет гарантии, что это интервью не прочитает моя жена. Могу сказать одно - лишь только тех мы женщин выбираем, которые нас выбрали уже…”, “Мне вообще-то нравится моя жена, и говорить вслух, что кто-то еще симпатичен, я не могу”.

Оказывается, супруга спикера – “морж”. Об этом опять таки узнаем со слов Литвина. “Я не “морж”, – но я сопровождаю жену, когда она ходит зимой купаться. Хотя порой мне и страшно на это смотреть”, - рассказал глава ВР одному из изданий.

Почитав высказывания Литвина о своей супруги сказывается впечатление, что Татьяна держит мужа в ежовых рукавицах: “Сегодня без галстука, потому что жены нет дома”, “Когда я ехал в Лисичанск, то мне позвонила жена и сказала, чтобы я ехал домой, потому, что картошку надо копать. Журналисты, которые сегодня со мной ездили, покажите меня, пожалуйста, как можно больше по телевизору, чтобы моя жена убедилась в том, что я здесь не отдыхал и не развлекался, а действительно работал. Я вообще подумал, что мне нужно какую-то справку взять о том, где я сегодня был”, “Часть моей зарплаты идет на литературу, слава Богу, за книжки меня жена не ругает”. Хотя вполне возможно, что вице-спикер и лукавит. Чужая душа – потемки…

Супруга Януковича: или судьба, или любовь с первого взгляда

Анну Герман неприятно удивила наша просьба об организации интервью с Людмилой Янукович. “Я что, пресс-секретарь Людмилы Янукович?” - парировала депутат. “Принято считать, что вы отвечаете за информационную политику Виктора Федоровича”, - аргументировали свою позицию мы. “Я отвечаю за департамент коммуникаций. Я не работаю с Людмилой Александровной. Я ее очень люблю и уважаю. Время от времени мы перезваниваемся, мы в хороших отношениях, поздравляем друг друга на праздники. Это все”, - резюмировала Герман.

Помню на одном из митингов в поддержку Партии регионов, чтобы народ не грустил, организаторы устроили своеобразный ликбез по биографии Виктора Федоровича – на больших плазмах транслировали документальный фильм о нем. Среди прочего Янукович рассказывал о знакомстве с женой. Как оба работали на Енакиевском металлургическом заводе, как однажды туда привезли разгружать кирпич и случилось, что один кирпич упал Людмиле на ногу. А Янукович, как настоящий джентльмен, пытался помочь.

– Худой, высокий....Это была или судьба, или любовь с первого взгляда, - вспоминает первую встречу Людмила Александровна.

Супруга Януковича Людмила Александровна – человек непубличный. После своего известного заявления во время Оранжевой революции об апельсинах, она почти не показывается на массовых и светских мероприятиях. Вместе супруги Януковичи появляются только на избирательном участке в период выборов, в храмах на самых значимых православных праздниках и изредка на митингах в поддержку Партии регионов, но только в Донецке.

“Да, она не оратор. Но она хороший, приятный и интересный в общении человек, наконец, как мне показалось, хорошая мать и хорошая жена. Что бы ни говорили о ней, она оставила у меня хорошее впечатление. Ее главным качеством я назвал бы внутреннее спокойствие и умение создавать уют...”, - поделился с прессой своими впечатлениями о жене Януковича его бывший однопартиец Тарас Чорновил.

Супруга Януковича – домохозяйка. СМИ отмечают, что Людмила Александровна ходит в Донецкий драматический театр и спокойно отоваривается в местных супермаркетах. А еще жена лидера Партии регионов любит петь.

Аполитичный муж Тимошенко

Вполне возможно, что в этом году в Украине не будет первой леди. Велика вероятность, что “первым джентльменом” может стать супруг Юлии Тимошенко Александр. Муж нынешнего премьера, один из бывших руководителей корпорации ЕЭСУ, еще более темная лошадка, чем жена Януковича. Он то надолго выпадает из публичной жизни, то неожиданно появляется в свете.

В новогоднюю ночь-2010, которую премьер провела на Майдане вместе с группой поддержки из представителей украинского шоу-бизнеса, Александр Тимошенко снова появился в объективах фотокамер. В традиционном для БЮТ белом пуховике он достал табличку с надписью “Юля переможе!”, повеселив супругу. “Я вижу, ты уже определился, кого поддержишь на президентских выборах”, - шутила Тимошенко.

Личная жизнь Тимошенко уже давно является поводом для пересудов, слухов и сплетен. Одна из них, что супруги уже давно живут отдельно, хотя официально и не развелись.

“Хотя Тимошенко и не разведены, формально вместе уже давно не живут. У них совместные деловые интересы, но семьей их назвать уже нельзя”, - пишет Кокотюха в своей книге “Юля”.

Но эту информацию в семье Тимошенко категорически отрицают. СМИ цитируют тетю Тимошенко Антонину Ульяхину, которая рассказала о том, как романтично Александр поздравлял Юлю с очередным Днем рождения: “300 гелиевых шаров с серпантином “облепили” все потолки комнат. И когда Юля вышла из комнаты, то увидела их и розочку, привязанную около спальни...”

В интервью для фильма о кандидате в Президенты супруг премьера сообщил, что не любит политику и неоднократно предлагал жене уйти из нее.

– После неоднократных моих просьб, предложений и вопросов, а не закончить нам это и начать спокойно заниматься бизнесом, она мне всегда приводила пример: я в политике, я буду заниматься только политикой и приложу все усилия, чтобы об Украине начали говорить хотя бы с уважением, - поделился Александр.

Сам Александр Тимошенко – бизнесмен. Несколько лет назад Тимошенко рассказывала, как ее муж занимался производством и продажей перепелиных яиц. А в начале декабря прошлого года в эфире одного из телеканалов Юлия Владимировна заявила, что у ее супруга “скромный, маленький бизнес”, связанный с сельским хозяйством и строительством. Она также уточнила, что не вникает в деловую деятельность мужа, поскольку у нее на это не хватает времени. “Когда я прихожу - он уже спит, ухожу - он еще спит”, - сообщила Тимошенко, добавив, что общаются они преимущественно на выходных.

А вот доходы супруга премьера вполне устраивают: “Слава богу, он нормально кормит семью".

Ранее в одном из своих интервью, отвечая на вопрос о своих дорогостоящих нарядах и, соответственно, доходах Тимошенко ответила: “Женщина может выглядеть на миллион, не имея в кармане ни гривны. И может выглядеть на гривну, имея даже миллиард. Я уже давно не занимаюсь бизнесом и надеюсь, мой муж и в дальнейшем сможет меня обеспечить платьями”.

Выходит, что на костюмы от украинских дизайнеров, в которых дефилирует Тимошенко, денег у мужа хватает, а уже на “виттоны” вся семья сбрасывается. (Антонина Ульяхина в интервью “Украинской правде” рассказала: “Поверьте, у нас бывает такой момент, когда мы все сбрасываемся – абсолютно все, подчищаем все свои коморки, и Юлия Владимировна едет и покупает себе “Луи Виттон”.

Дизайнер для Богословской

Официально Инна Богословская в разводе. С первым мужем она прожила 13 лет. С тех пор брак как таковой Инна Германовна не приемлет и называет его “атавизмом, связанным с понятием собственности”. Но тем не менее “второй муж” у нее есть. По крайней мере, именно так она называет своего гражданского супруга известного харьковского дизайнера и архитектора Юрия Рынтовта.

Сначала пресс-секретарь Инны Богословской весьма любезно откликнулся на наше предложение об интервью с Юрием, но попросил наперед выслать вопросы. Со временем он стал увиливать от ответа, переносить дату и в итоге просто перестал отвечать на звонки. Поэтому нам пришлось составлять портрет Рынтовта на основе редких высказываний о нем Инны Гермновны и одиноких публикаций в прессе.

“Когда я стала бабушкой, ко мне в жизни пришла новая любовь”, - рассказывает Богословская о своем избраннике, с которым они вместе уже больше десятка лет.

Юрий руководит своей творческой мастерской “Ryntovt Design”, специализирующейся на архитектурном проектировании, дизайне мебели и интерьеров. Мастерская находится в самом центре Харькова. А вот некоторые СМИ пишут, что большую часть времени Рынтовт проживает в деревянной хижине собственного дизайна в лесу под Харьковом. На берегах Северского Донца в окрестностях хутора Коропов Юрий создал необычные колоритные глиняные домики в украинском стиле.

А вот Инну Германовну, судя по всему, экодизайн и желание побыть поближе к природе не особо привлекают. Поэтому она и проживет в доме под Киевом, в который долю средств вложил и Юрий. “Юра, мой второй муж, сделал подвиг – продал хутор и привез мне деньги”, – рассказала Богословская в одном из интервью.

Помимо дизайнерской деятельности Рынтовт является соучредителем и художественным руководителем харьковского театрально-концертного клуба “Родной Дом”. “РОДДомом” Рынтовт и Богословская владеют совместно. В трудовую деятельность концертного зала вовлечена и дочь Богословской Анастасия. На сцене “РОДДома” побывали Юрий Башмет, Владимир Спиваков и оркестр “Виртуозы Москвы”, Пол Болленбек, Андрей Кондаков, Давид Голощекин, Цезария Эвора, Кенни Гарретт, Роман Кофман, Михаил Козаков, Билли Кобэм, Ал Ди Меола, Парижский “Оркестр контрабасов”, Евгений Гришковец, Паскаль Годар, Нино Катамадзе и др.

Некоторые СМИ утверждают, что своим карьерным взлетом Богословская обязана в некоторой степени как раз своему гражданскому мужу. “Именно, его фирма, по утверждению ряда СМИ, была создана на деньги крупного деятеля СДПУ(о) и бывшего вице-губернатора Харькова Владимира Шепетина, скончавшегося в прошлом году. В середине 90-х Юрий Леонидович Рынтовт, тогда начинающий дизайнер-авангардист, занимался отделкой квартиры Шепетина в Харькове. Это обстоятельство сыграло определенную роль в налаживании взаимовыгодных деловых контактов Инны Богословской с набирающим обороты эсдеком. В то время Инна Германовна уже успела заявить о себе как о перспективном директоре частной юридической фирмы “Юридическая международная служба”. Но после знакомства с Шепетиным… Инна Богословская окончательно встала на путь, ведущий к большим политическим высотам”.

В одном из недавних интервью, кандидат в Президенты созналась, что не прочь снова стать мамой.

“Я и сама не против еще раз родить”, - то ли шутит, то ли откровенничает Богословская, правда, имя потенциального будущего папы не называет.

Любимый стилист Ющенко

Сегодняшняя первая леди Украины Катерина Ющенко – женщина довольно деятельная и активная. Как супруга Президента и Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000», Екатерина Михайловна занимается благотворительностью, принимает активное участие в различных культурных мероприятиях. Изначально пресс-секретарь госпожи Ющенко пообещала, что супруга Президента ответит на наши вопросы ближе к Новому году, интервью откладывалось, и только на днях нам сообщили, что Екатерина Михайловна извиняется, но из-за нехватки времени не успевает ответить на наши вопросы.

“Вы можете считать меня нескромной, но, уверяю вас: быть супругой Президента и возглавлять один из крупнейших благотворительных фондов в стране - это работа. И сейчас я тружусь намного больше и тяжелее, чем когда работала в банковской сфере и в бизнесе. Моя "работа" супруги Президента - это частые поездки за рубеж и по стране, общение с иностранными лидерами и их женами, с дипломатами, общественными деятелями, простыми гражданами. А еще - участие в огромном множестве самых различных мероприятий. Я многое сделала с тех пор, как в 2000 году ушла с высокооплачиваемой работы. Мне есть чем гордиться уже сейчас, и в будущем я продолжу свою активную деятельность”, – поведала недавно супруга Президента в интервью одной из газет.

На официальном сайте президентской четынаписано, что Катерина Ющенко любит читать и гордится своей библиотекой, которую она собирает еще с детства. “Она страстная собирательница образцов украинского искусства и быта. Госпожа Ющенко коллекционирует образцы живописи с образами матери и ребенка. Она увлекается архитектурой и дизайном помещений. Госпожа Ющенко особенно любит готовить блюда по рецептам разных кухонь мира и угощать ими гостей”.

Последний постулат подтверждает и сама первая леди. В одном из интервью она призналась, что может приготовить все что угодно, но лучше всего у нее получаются блюда украинской кухни, в особенности борщ. А вот друзья первой леди любят ее итальянскую лазанью, мексиканские соусы, французские пироги и европейские супы.

В свое время Катерина Ющенко даже приоткрыла завесу своей приватной жизни с Виктором Андреевичем и рассказала о романтике, царящей в их семейных отношениях. “Мой муж как-то сказал (и меня это поразило), что любовь нужно возрождать ежедневно. Ежедневно говорить друг другу “Я тебя люблю”. Каждый день, здороваясь друг с другом, целовать. Иногда я утром встаю и иду куда-то, думая о своем. И Виктор меня останавливает: “Кажется, ты о чем-то забыла”… Романтика наших отношений проявляется во взгляде, например, брошенном на людях, или в прикосновении. Прошли года, чувства не погасли. Любовь подпитывает общие ценности: вера, семья, Родина. Ведь все прочее – молодость, красота, страсть – проходит”, – поделилась первая леди секретами своего семейного счастья с глянцевым журналом.

В последнее время Виктор Андреевич все чаще в своих публичных выступлениях вспоминает свою супругу. Выступая на Конгрессе украинской интеллигенции в Одессе глава государства еще раз коснулся темы “Катерина Ющенко - “агент американской спецслужбы”. “Сколько слез я видел у своей жены, когда приходишь вечером домой… Сколько раз я объяснял, что она (моя жена) не агент ФБР, она украинка”, - сказал Президент, добавив шутя: “жена сказала, что в ФБР мало платят”.

А еще Виктор Андреевич полностью доверяет супругекомплектацию своего гардероба. “90% того, что я ношу, покупает моя жена. И не дай Бог я где-то скажу: “Катя, это не ты купила, это, по-видимому, я купил”, – это скандал на полтора дня. Я в этом вопросе полностью подчиняюсь своей жене. И это совет мужчинам: в этих вопросах не ведите дискуссий. Это не такой важный вопрос в семье, кто галстуки покупает. Пусть это делает женщина”, – сказал Ющенко.

Анна Ященко