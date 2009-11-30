Ющенко рассказал, за что ему Катя устраивает скандалы на полтора дня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в выборе своей одежды полностью полагается на вкус жены Екатерины ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Белоцерковского национального аграрного университета.

Отвечая на письменный вопрос кого-то из присутствующих на встрече, сколько стоит его галстук, В.ЮЩЕНКО сказал, что хотел бы, чтобы его ответ услышала жена.

“90% того, что я ношу, покупает моя жена. И не дай Бог я где-то скажу: “Катя, это не ты купила, это, по-видимому, я купил” – это скандал на полтора дня. Я в этом вопросе полностью подчиняюсь своей жене. И это совет мужчинам: в этих вопросах не ведите дискуссий. Это не такой важный вопрос в семье, кто галстуки покупает. Пусть это делает женщина”, – сказал В.ЮЩЕНКО.