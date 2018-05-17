Как Шендерович оценил Путина, бьющего себя бубном по заднице

Безумству храбрых

«Слыхали ль вы?», - как пелось в опере «Евгений Онегин».

Слыхали ль вы эти чудные новогодние куплеты в исполнении нашего кукольного «дуумвирата»?Нет? О-о, вы пропустили эпохальное событие!

Сатира на Первом канале!

Дожились.

Объектами сатиры были: Международный Олимпийский Комитет (который придирается к Сочи), проект «Набукко» (рифма - «на три буквы»), фирма «Опель» (рифма - «в жопе»)… Засим авторы куплетов радостно пнули лежачего Дерипаску и отважно схамили главе соседнего государства.

Можем, когда хотим.

Когда тема куплетов помаленьку приблизилась к Кремлю и его окрестностям, с авторами случился обморок. Куда-то разом пропала вся лихость, все эти бесстрашные брутальные рифмы… Вышло «темно и вяло» - или не вышло вообще никак.

Объектами сатиры не были: суд над Ходорковским и суд вообще, Кадыров и вообще Кавказ, Нургалиев и вообще менты, Батурина и вообще Лужков, Чуров и вообще выборы, «Булава» и вообще обороноспособность, Куршевель и вообще социальная справедливость, скинхеды и вообще фашизм, разговоры с подложным народом и вообще свобода СМИ, «дуумвират» вообще и в частности, Госдума вообще и два ее депутата, находящиеся в международном розыске за убийства…

Ни одного нерва задето не было, аккуратно прошли между струйками.

Можем, когда хотим!

Была, правда, упомянута коррупция, и это тот случай, когда стоит процитировать куплетец дословно. Кукла «Медведев» спела зачин:

- Вот когда-то бюрократы

Жили только на откаты…

А кукла «Путин», под бойкий подложенный смех, сняла пенку репризы:

- Но теперь, скромнее став,

Будут жить в других местах!

Надо ли анализировать этот ювеналов аборт? Ну, для совсем тупых перескажем в прозе: стало быть, какие-то неназванные бюрократы жили на откаты - «когда-то». Надо полагать, до того, как на горизонте появилось Наше всё. Но теперь… ну, вы поняли.

Путин борется с коррупцией. Крутой, но справедливый. Посадил бюрократов за откаты… Вау! Какая чистая прелесть эта сатира на Первом канале!

С Чемезовым-Тимченко все в порядке? - а то я тут волнуюсь…

Отважнее куплета про поверженную Путиным коррупцию был только куплет последний - про то, что они, оба-двое наших лидера, и рады бы веселить нас дальше, но не могут: нельзя забывать о деле!

Сладок кус недоедала…

М-да.

На мой вкус: пиар, притворяющийся сатирой, - это еще позорнее, чем обычный номенклатурный холуяж. Лижешь – лижи, работа есть работа, но, по крайней мере, не изображай из себя в этот момент свободного интеллектуала!

Впрочем, убогость текстов не мешает картинке брать свое, и тут следует признать: вид маленького подскакивающего Пу, бьющего себя бубном по заднице, можно, в некотором смысле, считать шажком в сторону от Северной Кореи…

Виктор Шендерович, официальный сайт