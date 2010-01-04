Новогодние куплеты Путина и Медведева: о "борзых ющенках" (видео)

На российском государственном телевидении после долгого перерыва вновь появились шаржи на Путина, комментирует The New York Timesновогодний выпуск передачи "Мульт личности".

"В сугубо техническом плане придать Путину комичный вид - не то чтобы непосильная задача. Его голова немного напоминает электролампочку, а веки у него набрякшие, точно он недавно читал досье на вас", - цитирует InoPressa.ruпубликацию газеты. Нетрудно также обыграть походку премьера ("он движется как профессиональный боксер") и тот факт, что Путин с удовольствием фотографируется с обнаженным торсом. Но с тех пор, как закрыли программу "Куклы", в электронных СМИ стараются обойтись без карикатур на первых лиц государства, напоминает NYT.

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Выпуск "Мульт личности", где анимированные персонажи с лицами Медведева и Путина приплясывали на Красной площади и пели куплеты ("немудреные, слегка сальные стишки о газопроводах и задолженности Украины", как характеризует этот текст газета), стал для всех сюрпризом.