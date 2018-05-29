Почему кандидаты не пошли на дебаты

Недавно в ЦИК провели жеребьевкуотносительно дебатов кандидатов на должность Президента. В результате отбора сложились шесть пар диспутантов и один без пары. Основные же кандидаты - Ющенко, Янукович, Тимошенко, Литвин и Яценюк - отказались принимать участие в дебатах. Почему? Комментируют эксперты и политики.

Сергей Соболев, народный депутат (БЮТ):

ЕСЛИ БЫ ТИМОШЕНКО ЗНАЛА, ЧТО БУДЕТ СОРЕВНОВАТЬСЯ С ЯНУКОВИЧЕМ, ТО НЕ ОТКАЗАЛАСЬ БЫ

Ключевая проблема, почему кандидаты отказались участвовать в дебатах, как по мне, на поверхности, поскольку большое количество так называемых технических кандидатов, зарегистрированы не для участия в избирательном процессе, а исключительно для того, чтобы выполнить миссию по уничтожению кого-то другого.

Понятно, что дебаты могут проходить только между теми, кто, по опросам и прогнозам политологов, имеет сопоставимые рейтинги. То есть, думаю, если бы дебаты поставили в правильном формате, например, Янукович - Тимошенко, то она стопроцентно не отказалась бы от таких дебатов.

18 декабря на шоу Савика Шустера было предложено принять участие в дебатах сразу трем кандидатам: Ющенко, Януковичу, Тимошенко. Пришла только Тимошенко.

Но дебаты для того и проводятся, чтобы посмотреть, кто как выглядит, кто выигрывает, а кто проигрывает. К сожалению, Янукович не дает такой возможности.

Понимаете, это несерьезно, когда согласно жеребьевке кандидат, который по рейтингам занимает первое или второе место будет дебатировать с техническим кандидатом. У нас ведь есть кандидаты, которых вы ни разу не видели ни на встречах, ни по телевидению - одним словом, нигде.

Анна Герман, народный депутат (ПР):

ЯНУКОВИЧ НЕ НАМЕРЕН ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ВРАНЬЯ

Виктор Федорович давно сказал, что в чемпионате по вранью он не будет принимать участия, поскольку Тимошенко уже признана чемпионкой этого чемпионата. Во лжи с ней никто не сравнится. А вести с ней конструктивную, предметную дискуссию невозможно. Об этом свидетельствуют все ее последние выступления. Поэтому мы считаем, что дебатировать с ней для нас – впустую потерянное время. Мы задекларировали это с самого начала.

Относительно пятничного эфира с Шустером . Пресс-служба Партии регионов получила приглашение по факсу в пятницу после обеда. В тот вечер у нас планировался визит в Донецк, Виктор Федорович был в аэропорту, погода была нелетной, потому сделали с Донецком телемост. Также тогда мы посетили пятьсот сирот Киевского региона.

По-видимому, тот, кто делает передачу, и хочет, чтобы кандидат действительно пришел, приглашает гостя не в последнюю минуту. Но если Савик хотел сделать бенефис для Тимошенко и создать такие условия, чтобы никто больше не пришел, - следовательно, ему это удалось. Знаете во Львове есть такая поговорка: «просимо вас сердечно, не приходьте конечно”. Это во-первых.

Во-вторых, как я уже сказала, мы не собираемся принимать участие в чемпионате вранья с Тимошенко, потому что она не умеет вести предметную дискуссию о будущем государства. Она показывает очень низкую политическую культуру, клевещет на людей. Уже ни для кого не внове любые ее обвинения. В Украине уже нет человека, которого бы она в чем-то не обвинила.

Почему она сегодня потеряла уважение даже тех людей, которые раньше ее поддерживали, почему львовские авторитетные политики призывали ее снять с выборов свою кандидатуру? Потому что она давно не ведет себя как политик, а как какая-то легкомысленная женщина, которая не считается ни со словами, ни с лексикой. Ее проблема в безмерной озлобленности. Думаю, если она этого не поймет, то закончит очень плохо.

Дмитрий Корчинский, публицист:

ЕСЛИ ТЫ ПЕРЕРУГИВАЕШЬСЯ С ЧЕРНОРОТОЙ ЖЕНЩИНОЙ ТО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫГЛЯДИШЬ ПО-ДУРАЦКИ

Кандидаты отказались от дебатов, потому что каждый из них понимает, что чем меньше они говорят, тем лучше. «Мудрец учит молчанием и осуществляет через недействование». Это старая китайская мудрость, которую вполне усвоили наши основные кандидаты в Президенты: чем меньше ты делаешь и чем меньше говоришь, тем оно лучше, тем больше нравишься избирателям.

Они делают ошибки, когда все-таки таскаются на ток-шоу без дебатов, но, как по мне, многие уже просекли и это.

На дебатах нужно говорить что-то конкретное. А эта избирательная кампания выдержана в стиле коммерческой рекламы - когда не рассказывается о качествах товара, а создаются ассоциации товара с чем-то далеким и приятным. Наши же кандидаты ничего не обещают, они творят ассоциативные ряды с Украиной, с народом, с какой-то новой индустриализацией и с чем угодно.

Дебаты - это такой жанр, когда нужно говорить о чем-то определенном, обходиться мантрами просто не прокатит. Именно поэтому кандидаты очень правильно сделали, что отказались от любых дебатов.

Кто бы выиграл в паре Тимошенко - Янукович? Безусловно, выиграла бы Тимошенко, но Тимошенко выиграла бы у кого-угодно. Объясню. У элиты есть некий, скажем, кодекс. Например, «я украл дачу, ты украл дачу» или я «украл металлургический комбинат, ты украл облэнерго», - поэтому давай говорить о благе народа, а не будем выяснять, кто там и что там.

Тимошенко этого кодекса не придерживается, а Янукович придерживается, поэтому, соответственно, Тимошенко будет всегда выигрывать.

Если ты переругиваешься с черноротой женщиной - лучше ты гавкаешь чем она, или хуже, - ты все равно выглядишь по-дурацки. Да и вообще никогда не нужно спорить с женщинами. Когда никто не видит, женщину нужно бить нагайкой, как говорит Ницше в «Как говорил Заратустра», а если кто-то видит, то нужно просто целовать руку, но спорить не нужно.

В паре Ющенко - Янукович, думаю, выиграл бы Янукович, потому что у Януковича больше возможностей критиковать. У нас ведь Президент, премьер-министр и все начальство используют оппозиционную риторику. Если раньше в мире оппозиция боролась за место во власти, то у нас власть всегда борется за место в оппозиции. По крайней мере словесно, то есть все разговаривают как оппозиционеры. Но Янукович по определению оппозиционер, а Ющенко все-таки - Президент. Поэтому оппозиционная критика в устах Януковича будет выглядеть более убедительно, чем в устах действующего Президента.

Почему Яценюк отказался? Яценюк посмотрел, что взрослые парни и девушки отказались, и подумал, что это тренд нынешнего сезона, поэтому сделал точь-в-точь как они. Думаю, он бы со всеми хорошо дебатировал, у него хорошая реакция, он быстро говорит. А когда Яценюк быстро говорит, то не замечаешь, что говорит он глупости. Кроме того, люди в очках всегда выглядят убедительнее, чем люди без очков.

Олесь Доний, народный депутат (НУ-НС, Народная самооборона):

С ТИМОШЕНКО МОЖНО СОРЕВНОВАТЬСЯ ЦИФРАМИ, А НЕ ДЕБАТАМИ

На нынешних президентских выборах мы видим избыточное количество кандидатов в президенты - 18 человек. Кроме реальных претендентов с политическими амбициями, перспективами, круг этих людей увеличен за счет так называемых технических кандидатов или откровенных провокаторов. Понятно, что дебаты с такими людьми будут нивелировать саму идею высказывания позиции того или другого кандидата.

Еще одна причина, почему кандидаты отказались от дебатов, как по мне, - они имеют достаточно возможностей донести свое мнение через масс-медиа, то есть смысл в дебатах для основных кандидатов отпадает как таковой.

Пара Янукович - Тимошенко. Помните, как в свое время во время кампании 2004 года многие аналитики не советовали Януковичу выходить на дебаты с Виктором Ющенко. Хотя Янукович не блещет красноречием, он все равно вышел и тем самым произвел впечатление на свой электорат. После тех дебатов каждый остался при своем мнении. Так же и относительно Януковича - Тимошенко. Не думаю, что все решается умением говорить. Все-таки у каждого кандидата остаются собственные методы влияния на свой электорат. Электоральные группы уже привыкли к сильным и слабым сторонам каждого из кандидатов. То есть каких-то изменений после дебатов, думаю, не произошло бы.

Из этих двух не выиграл бы никто, но, конечно, лучше бы выглядела Тимошенко, поскольку Янукович не специализируется на произнесении речей. А Тимошенко считается одним из лучших спикеров в Украине. Именно поэтому Янукович строит свою кампанию в спокойных тонах и не влезает в ссоры, потому что любые дебаты можно превратить в ссору.

Кто бы с ней мог посоревноваться? Я вообще не знаю, кто бы мог посоревноваться с Тимошенко в сфере диспута. Соревноваться с ней можно другими методами, например, цифрами, аналитикой, не обязательно дебатами.

Тарас Чорновил, народный депутат (ПР):

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В ПАРЕ ДЕБАТИРУЮТ ЯНУКОВИЧ И ПРОТЫВСИХ

В том, что кандидаты отказались от дебатов, есть логика. У нас система дебатов выстроена вроде бы для нормальной избирательной системы, для нормального общества, в котором ответственные кандидаты идут на выборы. Но наше общество, к сожалению, не очень адекватное, а кандидаты не ответственны.

Трудно представить, что у нас могут состояться дебаты вроде американских, после которых люди будут иметь представление, как будет вести себя кандидат, когда станет президентом.

Представьте себе, что по результатам жеребьевки, в паре будут дебатировать Янукович и Протывсих или Тимошенко и Богословская. То есть мы все понимаем, что есть настоящие кандидаты, а есть технические, которые назначены для того, чтобы поливать грязью.

К сожалению, по нашему законодательству, и Янукович, и Протывсих имеют абсолютно одинаковый статус. Я не думаю, что наше избирательное законодательство изменится в ближайшее время, поэтому, думаю, дебаты стоит проводить исключительно перед вторым туром. Кстати, я бы в законодательстве прописал, чтобы дебаты во втором туре были обязательными, даже под угрозой снятия с претендентов на выборах.

Дебаты перед первым туром абсолютно лишние, они бы походили только на цирк. Хотя и во втором туре они будут выглядеть бессмысленно, то хоть какой-то смысл есть. Поэтому я не осуждаю ни одного из кандидатов, которые отказались от них.

Янукович в дебатах однозначно проигрывает Тимошенко, поэтому она во втором туре жестко будет настаивать на них.

Тигипко, возможно, выиграл бы у Яценюка. Но у него были бы проблемы с Ющенко, поскольку Ющенко странно ведет любые дебаты и разговор: ты ему об экономике, а он тебе о становлении нации, то есть ты ему об одном, а он о другом. Мы бы получили разговор слепого с глухим.

Литвин бы тоже не давал прямых ответов, а лишь бы повторял: страну спасет Литвин, ребята, давайте жить дружно.

Опросила Оксана Климончук