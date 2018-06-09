Наталья Королевская: Наша экономика напоминает свежесваренный холодец

Тимошенко выстроила абсолютно ясные, четкие отношения с Россией... Газовые соглашения вынесены из политической плоскости в экономическую... Она жертвует высоким рейтингом ради решения ежедневных проблем...

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья Королевская ответила на вопросы УНИАН.

Наталья Юрьевна, в качестве руководителя избирательных штабов Юлии Тимошенко в Луганской и Донецкой областях вы на днях презентовали проект «Новый Донбасс» – план развития региона. Однако не сообщили никаких деталей...

Это крупный проект, поэтому будет отдельная более подробная презентация... Мы пока его дорабатываем с местными политическими элитами, с молодыми амбициозными политиками, которые сегодня видят перспективу Донбасса и которые хотят принимать участие в нашем проекте.

У наших нынешних политических оппонентов в известной мере вызывает удивление и неприятие, когда в команду Тимошенко переходят Герои Украины, народные артисты, заслуженные металлурги, шахтеры, учителя, врачи. То есть люди, которые понимают, что сегодняшняя президентская кампания – это шанс для Донбасса провести серьезные реформы. Они переходят из команды Януковича в команду Тимошенко, потому что связывают свое будущее исключительно с ней, с ее возможностями и взглядами.

Последние десять лет власть в Луганской и Донецкой областях и большинство СМИ находятся под жестким тотальным контролем наших политических оппонентов. К сожалению, страх пустил за эти годы очень глубокие корни в нашем регионе. Им не хватает только центральной власти, чтобы установить такой же тотальный режим по всей Украине…

Проект «Новый Донбасс» призван объединить как региональные, так и киевские элиты, чтобы выстроить новые возможности и перспективы Донбасса.

Сколько планируете взять процентов на Донбассе?

Мы планируем победить по Украине в целом, а на Донбассе – взять столько, сколько нужно для победы в целом. У нас позитивная динамика поддержки в регионе. Сегодня наша основная задача – донести до людей нашу позицию.

Нынешнюю президентскую кампанию называют борьбой компроматов. Не кажется ли вам, что Юлия Владимировна особенно уязвима к этому? Компроматы льются на вашу команду потоком – то дело Лозинского, то педофильный скандал...

Наши оппоненты и в самом деле развернули грязную технологическую войну, которая идет по всей стране, в частности против нашей политической силы, нашего лидера. Но мы не собираемся отвечать им тем же – компроматами и деструктивом.

Мы построили свою избирательную кампанию на конкретных действиях, и Юлия Владимировна ежедневно решает неотложные проблемы, потому не имеет даже времени отвечать на такого рода провокации.

Что касается уязвимости нашей команды к компромату, то тут я вполне спокойна. В чем только не обвиняли нашего лидера, но люди всегда понимают, что все обвинения – лишь технологические манипуляции оппонентов. Да и по себе знаю, чем эффективнее работает команда, тем больше коррупционных интересов она задевает и разрушает разного рода теневые схемы. Мы не боимся компромата.

Почему ваша фракция не инициирует снятия депутатской неприкосновенности с депутатов, фигурирующих в педофильном деле?

В любом государстве должен верховенствовать закон: есть правоохранительные органы, они и должны этим заниматься. Если мы это все будем переводить исключительно в сферу политики, то кроме дискуссий, ничего не выйдет, то есть не будет никакой работы – ни Верховной Рады, ни правительства. Поэтому слово за правоохранительными органами.

Ваши оппоненты-экономисты порой очень удачно вас критикуют. Они говорят, что оставили вам процветающую экономику, а вы довели ее до полного упадка…

Мне очень жаль наших оппонентов-экономистов, потому что среди них есть немало людей высокого уровня знаний, но они из-за дешевого популизма свои знания предают. Факты свидетельствуют о другом.

В 1980 году в Украине добывалось свыше 150 млн. тонн черного угля в год. В 2008 году – почти 78 миллионов тонн. При том, что в 2005 году добыча составляла немногим более 60 миллионов тонн.

В 1986–1989 годах в металлургию УССР было инвестировано 2,5 миллиардов долларов, что эквивалентно в нынешних ценах 15 миллиардам долларов. В период с 2005 по 2008 годы инвестиции в украинский горно-металлургический комплекс составляли 30 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов).

За последние десять лет не проведена ни одна структурная реформа, реструктуризация промышленности, не были созданы никакие стимулы для развития бизнеса и формирования среднего класса.

Ни одно даже гениальное правительство за полтора-два года, тем более в противостоянии с другими ветвями власти, не сможет реформировать экономику.

К сожалению, когда мы начали бороться с кризисом, то первое, что нам делали – обваливали национальную валюту. Когда мы смогли принять антикризисные программы для металлургов, химиков, шахтеров и агропромышленного комплекса, наши оппоненты приняли закон о повышении соцстандартов, а Президент его подписал.

То есть когда идет такая внутренняя политическая борьба между ветвями власти, то говорить о целостной экономической модели очень тяжело. Если мы сейчас не выполним реформы, то после кризиса наша страна может превратиться в сырьевой придаток. У нас хороший потенциал экономического развития, и у нас еще есть возможность его реализовать.

Что будет с повышенными социальными стандартами, какие вы упомянули, будет ли выполнять команда премьера закон?

Правительство готовит представление в Конституционный Суд. Сегодня к нам апеллируют представители промышленности, бизнеса. Мы получили тысячи писем от предпринимателей, которые в своих расчетах показывают невозможность поддержки уровня стандартов, принятого парламентом. Поэтому предприниматели стоят перед выбором: либо уголовное дело, либо сокращение людей. То есть предприниматели будут думать, не как поднимать промышленность, а как обойти закон.

Мы год потратили на то, чтобы сохранить рабочие места, рабочий потенциал, а такие популистские, необдуманные решения просто подпиливают основу экономики.

Да, «повышение социальных стандартов» звучит красиво, и мы тоже не против того, чтобы их повышать, но сегодня этим экономику только загоняют в тупик.

Можете ли отметить наибольшие реальные успехи Юлии Тимошенко на должности премьер-министра Украины?

Если взглянуть на темпы роста экономики до кризиса, то они одни из самых высоких в Европе.

Можно также отметить улучшение отношений с Россией: происходит достаточно конструктивный диалог.

Также – борьба с коррупцией и развал газовых коррупционных схем. Подписание выгодных контрактов разного рода...

Сотрудничество с международными институтами, в частности с МВФ. Борьба с контрабандой. Сделаны реальные шаги по пенсионной реформе.

Важнее всего – Тимошенко смогла расставить приоритеты в экономике. Мы вошли в пятерку стран мира, у которых огромный потенциал (на будущее) в химической промышленности, машиностроительной, угольном, металлургическом комплексе. В 50-х годах Украина была третьей в мире после Америки и Европы по производству металлургической продукции. Сегодня мы тоже имеем возможности для этого.

Конечно, нашим оппонентам не нравится, когда Тимошенко воспринимают на равных в Европе, Америке и России...

Многие считают, что паника вокруг эпидемии гриппа специально раздута и политизирована. А виновата прежде всего Юлия Тимошенко, которая начала проводить селекторные совещания в прямом эфире и встречать практически каждый самолет с медикаментами. Можете ли назвать хоть одну страну, где премьер такими методами борется с гриппом?

Понятно, что нашим политическим оппонентам было бы выгоднее распространять слухи о чуме, о том, как людей никто не лечит и не поддерживает. Позиция правительства была следующей – лучше пусть люди знают правду, объективную ситуацию, чем когда все за семью замками, – потому что тайна всегда порождает слухи, внутренние переживания и ощущения опасности. Поэтому мы решили придерживаться позиции открытости.

Правительство обвиняют в том, что дефицит госбюджета покрывается из кредита МВФ...

Мы сегодня используем все доступные средства для того, чтобы преодолеть последствия мирового кризиса в Украине и предотвратить их.

Все – Президент, лидеры оппозиции, многочисленные эксперты – в прошлом году, оценив возможные последствия мирового экономического кризиса, предсказывали, что в Украине уже к маю будет дефолт, к июню – начнутся голодные бунты, а к сентябрю – народ всей страны придет в Киев и затопчет всех чиновников.

Ситуация действительно была непредсказуемая, но мы работали в режиме полного нон-стопа. Наконец сумели выбраться из кризиса, потому что у нас действительно была антикризисная программа. А антикризисная программа наших оппонентов заключалась в том, чтобы день за днем твердить, как все будет плохо.

В прошлую пятницу мы встречались с металлургами и говорили о перспективах: о диверсификации рынков, создании конкурентноспособного производства и тому подобном. То есть это уже была совершенно другая дискуссия, чем год назад.

А что сделал лидер оппозиции Янукович, кроме того, что включил телефонную линию? Луганская и Донецкая области полностью контролируются Партией регионов. Вот взяла распечатку всех сессий областных советов этих областей. На одной они вынесли решение о недоверии премьеру, на другой – еще раз недоверие премьеру. То они за двуязычие, то они за дружбу с Россией. То есть сплошная политика, никаких экономических шагов.

Юлия Владимировна идет в Президенты, однако до сих пор не очертила свой внешний курс. Может, вы попробуете его описать?

Не знаю, почему вы решили, что она его не очертила. Он даже очень четко очерчен.

Тогда напомните, пожалуйста.

Мы выстроили абсолютно ясные, четкие отношения с Россией. И в дальнейшем хотим, чтобы они были ясными, прозрачными, дружескими и равными. Наш договор о поставках газа, который на протяжении десяти месяцев своевременно оплачивается, – свидетельство тому.

Также ясен наш европейский курс. Тимошенко четко сказала, что Европа должна быть построена прежде всего внутри Украины.

Чем принципиально внешняя политика Тимошенко будет отличаться от внешней политики Ющенко?

Она всем будет отличаться. Просто кто-то на противостоянии с Кремлем строит свои рейтинги, а кто-то думает о будущем страны.

Возможен ли пересмотр газовых соглашений с Россией?

В нашей стране, конечно, возможно все.

В прошлом году мы прошли такую очистку газовой войной только с одной целью – чтобы вывести газовые переговоры из политической сферы в ясную, прозрачную, экономическую систему взаимоотношений субъектов – Нафтогаза и Газпрома. И мы это сделали.

А наши оппоненты месяц за месяцем только и пытаются наговорить каждому украинцу, что мы не рассчитаемся за газ. Когда последние два дня они опять кричали, то Тимошенко в это время работала, чтобы найти средства. Она вышла и сказала: «Мы за газ рассчитались. Точка».

Этим наша политика и отличается от всех других...

Сегодня нашу экономику можно сравнить с холодцом, который только застывает. Только бы кто-то не подошел и не испортил все. У нас даже нет времени вести избирательную кампанию на должном уровне. Тимошенко в первую очередь премьер-министр Украины. На ней лежит колоссальная ответственность. И она жертвует высоким рейтингом ради решения ежедневных конкретных проблем.

Беседовала Оксана Климончук