БЮТ собирается потеснить ПР в Донбассе

До конца года команда кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО представит общественности программу «Новый Донбасс» - план развития региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила руководитель избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО в Луганской и Донецкой обл. Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы поверили, что сможем построить новый Донбасс, который сможет привлечь к себе сильные элиты», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Она считает Донбасс перспективным для многих политических сил регионом.

«Сложился стереотип, что Луганская и Донецкая области – это исторически вотчина Партии регионов. И Партия регионов пытается убедить все политические силы не приходить в регион и не тратить времени и сил», - говорит она. В то же время Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что элиты «старого Донбасса построили свой регион на страхе бизнеса, на страхе людей». «Видим, как большинство СМИ в регионе принадлежат ПР, большинство чиновников, вся вертикаль чиновников также поддерживает ПР... Люди должны иметь альтернативные решения», - считает она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ уверена в том, что президентские выборы – это старт для новой концепции Донбасса, для прихода в регион молодых амбициозных людей.

«Мы рассчитываем на поддержку в регионе. По предварительным социологическим опросам, на сегодняшний день в Луганской и Донецкой обл. от 7% до 15% населения поддерживают Юлию ТИМОШЕНКО», - говорит она. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в регионе от 10 до 15% «симпатиков, которые положительно относятся к Ю.ТИМОШЕНКО как к будущему Президенту».