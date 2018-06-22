Ющенко будет удовлетворен - астролог

Что было...

Цитаты из прошлого прогноза (11.12.2006): "В прошлом прогнозе шла речь о предконфликтных спорах, связанных с реформой в политике. Теперь на протяжении двух недель можно ожидать конкретных действий. Один из вариантов этой ситуации – попытки внести какие-то изменения в процесс политической реформы в Украине".

"Очень важно помнить, что на этой неделе эти события только формируются, и их можно будет заметить только при внимательном анализе происходящего. Более ясные очертания они примут во второй половине декабря. Некоторые партии уже определились с тем, какую занять позицию, а некоторые ищут такие решения. Пока нет ясности в том, какие конкретные ситуации сложатся в рамках этого события. Главное здесь то, что этот процесс может создать конфликты, но для парламентских партий не видно серьезных проблем".

На прошлой неделе наблюдалась нервная обстановка. В частности, споры о политреформе, вплоть до заявлений о намерении распустить парламент, ветирование бюджета на 2007 год, конфликтная ситуация в Киевском городском Совете, а также другие события.

Что будет...

Итак, на прошлой неделе более четко обозначились сферы конфликтных ситуаций, и причины этих конфликтов. А на этой неделе все эти ситуации оформятся окончательно. Этот этап в аналогичных событиях чаще всего проходит в атмосфере невозможности принять окончательные решения. Споры немного ослабевают, так как участники начинают понимать, что ситуация тупиковая, и явных возможностей для компромиссов нет. Появляются интуитивные решения о том, чтобы отказаться от каких-то проектов, или даже ограничить контакты и отношения. До конца декабря эти решения созреют окончательно, поэтому уже на следующей неделе можно будет наблюдать окончательные формы конфликтных событий. Здесь необходимо напомнить, что по прогнозу эти события окажутся удачными для большинства главных политических сил, но могут создать напряженную обстановку во внутренней или внешней политике.

Несколько слов о политреформе. По сути, конфликтные решения, связанные с политической реформой, уже сформированы в первой половине декабря, поэтому вряд ли сейчас появятся какие-либо новые идеи в этом плане. Поэтому вряд ли настоящие конфликты смогут создать дополнительные проблемы для реформы. Во всяком случае, с астрологической точки зрения силы этих споров для таких кардинальных решений недостаточно. Кроме того, в прошлых прогнозах уже говорилось о том, что следующий, 2007 год должен быть удачный для реформы. Сейчас трудно сказать, в какой форме это будет выглядеть. Скорее всего, политические партии все-таки найдут приемлемые для всех компромиссы, либо найдутся удачные решения для более совершенной законодательной базы в рамках уже существующей Конституции. Мы будем это наблюдать в следующем году.

В прошлом прогнозе (11.12.2006) говорилось о вероятности внешнеполитических проблем в рамках существующей конфликтной ситуации. Цитата: "Но он может спровоцировать и конфликт для Украины в целом – как внутренний, так и внешнеполитический". Возможно, одно из событий, относящееся к этой ситуации, выразилось в том, что Европейский Союз на прошлой неделе заявил о новых ограничениях для стран, которые хотят вступить в эту организацию в будущем. Но событие еще не полностью сформировано, поэтому можно ожидать еще каких-либо похожих ситуаций.

На этой неделе Социалистическая партия начнет принимать окончательное решение о разрыве каких-то отношений, которые беспокоили ее на протяжении всего 2006 года. Полностью этот процесс займет времени приблизительно два месяца – до конца февраля 2007 года.

У Александра Мороза наряду с переживаниями, о которых говорилось в прошлом прогнозе, сейчас очень удачный период для налаживания рабочих отношений с людьми, которые надежны в выполнении взятых на себя обязательств. Это не новая ситуация, а продолжение того, что началось еще в марте 2006 года.

Эта неделя удачна для правящей коалиции в парламенте – с точки зрения налаживания как внутренних, так и внешних межпартийных отношений.

Для "Нашей Украины" эта неделя удачна в плане принятия каких-то экономических решений, а также для организации системы управления. В этом будет принимать активное участие Виктор Ющенко. Он будет удовлетворен результатами налаживания каких-то отношений, а также заключения либо внутрипартийного, либо внешнеполитического договора.

Для остальных политических сил общая ситуация остается такой же, как и на прошлой неделе.

Астролог Вадим Феофанов