Валерий Хорошковский: Интер-мальчик или анти-Азаров?

«Безусловно, я делаю деньги. Я не продаю молоко, я не продаю мебель, как сейчас я не продаю металл. Я делаю деньги…ни один из коммерческих проектов, которые я делал, не был убыточный для меня и не был проигран. Никакие долги ни по политической кампании, ни по коммерческим делам я вообще в своей жизни не покрывал...» Из интервью Валерия Хорошковского

Валерий Хорошковский, со вчерашнего дня заместитель секретаря СНБО, запомнился несколькими вещами.

Прежде всего – дорогостоящим политическим проектом «Команда озимого поколения», одним из лиц и спонсоров которой он являлся и которая набрала на парламентских выборах 2002 года 2,02 процента. Эксперты признавали, что поражение КОПов – сателлитов провластной «Трудовой Украины» – ярко продемонстрировало такие важные для отечественного партийного строительства истины: время партий-однодневок прошло, и никакие технологи их вытянуть не могут.

Злые языки говорили, что, тем не менее, Хорошковский что-то таки отколол от непровластных партий либерального толка и получил утешительный приз в виде поста первого заместителя главы Администрации Президента, которую тогда возглавлял Виктор Медведчук. Утверждают также, что такому назначению поспособствовал Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы и лидер «Трудовой Украины», которому хотелось трудоустроить успешного менеджера из своей орбиты.

Позже Хорошковскому по квоте «Трудовой Украины» был предложен пост министра экономики и европейской интеграции в Кабинете министров Виктора Януковича. Но как министр он, скорее всего, запомнился не работой, а публичным исходом из правительства Януковича в связи с несогласием с политикой первого вице-премьера – министра финансов Николая Азарова. Эту широко разрекламированную в СМИ отставку журналисты назвали «киндер-сюрпризом» года.

Согласно обнародованному тогда пресс-службой Хорошковского заявлению, он ушел, поскольку «подчиненность текущим фискальным задачам практически делает невозможным подготовку правительством перспективных и стратегических мероприятий экономической политики и формирование стратегии долгосрочного развития, закладывает разногласия и несогласования между экономической политикой и финансовыми ресурсами, необходимыми для реструктуризации производства и утверждения инвестиционно-инновационной модели для Украины". "Кроме того, – признавался экс-министр, – подчинение экономической политики задаче текущего выполнения бюджета привело к тому, что мероприятия административного вмешательства в рынки начали доминировать над применением экономических рычагов регулирования и стимулирования рынков… Сейчас экономическая политика правительства и деятельность его экономического блока фактически подчинены Министерству финансов, вследствие совмещения должностей первого вице-премьер-министра и министра финансов Николая Азарова".

На наши просьбы оценить деятельность Валерия Ивановича на посту министра экономические эксперты и политики того периода отзывались приблизительно так: «Ой, не могу… Не хочу портить отношения с Гайдуком» (Виталий Гайдук – секретарь СНБОУ).

Будучи министром, он публично продемонстрировал свою антиеэповскую позицию. Николай Жулинский вспоминал, что в 2003 году после выступления министра на слушаниях по ЕЭП Виктор Ющенко, тогда лидер оппозиции, сказал ему: «Браво, Хорошковский». Отставка состоялась в начале января 2004 года. Комментировавшие тогда ее политики-«нашеукраинцы» говорили о Хорошковском как об исключительно порядочном человеке, патриоте, занимавшем стопроцентно государственную позицию в вопросах ЕЭП.

Задавая извечный вопрос: а кто за ним стоит, – нужно учитывать, что в своем прошлогоднем (упоминаемом выше) интервью Валерий Хорошковский сказал, что уже около двух лет не виделся с Виктором Пинчуком. Но не отрицал, что встречался с Виктором Ющенко.

Сам Хорошковский через полгода после отставки по предложению своего близкого товарища, владельца «ЕвразХолдинга» Александра Абрамова уехал в Россию. Валерий Иванович неоднократно признавался, что он наемный менеджер компании, имеющий при этом два процента акций холдинга, оцениваемых приблизительно от 120 до 140 миллионов долларов.

О Хорошковском громко заговорили прошлой осенью, когда он стал одним из акционеров телеканала «Интер». И хотя Валерий Иванович настойчиво заявляет, что «Интер» – это его личный бизнес-проект, верится в это с трудом. Путем простейших математических подсчетов журналисты доказали, что самостоятельно «потянуть» покупку телеканала в 200 миллионов долларов и вкладывать при этом в его развитие Хорошковский не смог бы. Зато смогли бы неминоритарные владельцы металлургической компании номер один в России, которые не прочь побороться за металлургические активы Украины и понимают, что делать это лучше с помощью телеканала. Интересно, что Валерий Иванович в своих интервью, хоть от политики «открещивался» (мол, не дает повода для политических предложений), но не зарекался (цитируем: «Никогда не говори никогда»).

Так что стало поводом для политического назначения Виктора Ющенко? Об этом УНИАН спросил экспертов и политиков.

Валерий Пустовойтенко, экс-лидер НДП, экс-премьер-министр Украины:

КОГДА Я ЕГО БРАЛ НА РАБОТУ, ОН КАЗАЛСЯ УМНЫМ ПАРНЕМ

В 1997 году я, будучи премьером, взял Валерия Хорошковского своим помощником. Это был мой принцип: на всех постах старался брать на работу людей моложе себя. Хорошковский казался умным, симпатичным парнем, который к тому же держит свое слово. Хорошковский – амбициозный молодой человек. И понятно, что Президент, который решил кардинально обновить команду, решил включить туда Хорошковского. Молодой Бондарь, молодой Яценюк и молодой Хорошковский в СНБО – вполне логичное продолжение курса на обновление.

В НДП он был заместителем руководителя и вел экономический совет. У него все получится. И в совете Ощадбанка, Укрсоцбанка он хорошо себя зарекомендовал.

Но, разумеется, у меня есть свое мнение насчет пресловутой связи «политика – бизнес». То, что сегодня в СНБО собираются Гайдук и Хорошковский, с одной стороны – неформальный лидер крупнейшей корпорации «ИСД» и с другой – представитель конкретной российской группы «ЕвразГруп» – несет свои риски. С другой стороны, это может привести к слиянию этих компаний, и тогда улучшение российско-украинских отношений будет развиваться самым что ни на есть естественным образом – путем создания общих транснациональных корпораций.

Но я не думаю, что Хорошковский будет работать на кого-то кроме Президента, раз Президент его берет. Он достаточно самостоятелен и амбициозен, чтобы самому принимать решения.

Владимир Корнилов, директор Института стран СНГ в Киеве:

УСПЕШНЫЙ МЕНЕДЖЕР, НО ИНТЕР ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ РЕЗКО ПОШЕЛ ВНИЗ

В СНБО пришел Гайдук, связанный с российским бизнесом. Он подбирает себе людей, через которые хотел бы налаживать и укреплять связи с российскими предпринимательскими структурами. Ну а Ющенко не хватает человека, который мог бы налаживать контакты с российским бизнесом и разбираться в медиа. Он один из самых успешных молодых менеджеров. Но его отношения с российским бизнесом носят довольно узкий характер, и если говорить, что Хорошковский может наладить с кем-то отношения, то не более чем с партнерами по «ЕвразХолдингу». Российские олигархи не считают его своим.

Относительно медиа…Хорошковский не просто эксперт, он видит бизнес изнутри и может влиять на медиапространство. Но назначение Хорошковского нельзя считать судьбоносным. После его прихода на телеканал «Интер» резко пошел вниз. Удачи его не преследуют, «Интер» при его руководстве скатывается на старые позиции.

Кость Бондаренко, политолог:

ХОРОШИЙ ЭКОНОМИСТ И ДАВНИЙ ОППОНЕНТ АЗАРОВА

Хорошковского пригласили в СНБО по нескольким соображениям. Он является человеком, интегрированным в российскую политическую тусовку, это очень важно, особенно накануне визита Владимира Путина к Виктору Ющенко в Украину. Хорошковский будет разрабатывать и воплощать некую стратегию украино-российских отношений. Валерий Иванович не только хороший экономист, но и давний оппонент Николая Азарова. Поэтому такое назначение можно рассматривать в ключе противостояния Секретариата Президента и Кабинета министров. Все помнят о том, как Хорошковский ушел с поста министра экономики.

Он удачно вписывается в систему взаимоотношений между Президентом, представителями крупного бизнеса, его назначение в СНБО вслед за назначением Гайдука следует логике таких процессов. Президент делает ставку на транснациональные корпорации как на один из базисов в своей деятельности.

И, наконец, Валерий Иванович является владельцем крупнейшего и наиболее влиятельного телеканала «Интер». Очевидно, что телеканал будет поддерживать Президента в его противостоянии с Кабинетом министров. Это особенно важно, если учесть, что канал очень популярен на Востоке Украины, а Президенту и его команде хочется провести активное завоевание Востока.

Справочно:

Валерий Хорошковский родился 1 января 1969 года в Киеве. Прошел путь от ученика токаря на заводе «Арсенал» и водителя зоопарка до создателя концерна "Меркс интернейшнл». Основными направлениями деятельности концерна были: производство мебели, сырья, продуктов питания. Сообщалось, что клиентами «Меркса» были хозяйственные управления Администрации Президента, Верховной Рады, Нацбанка, СБУ, многих коммерческих структур.

Параллельно Хорошковский пытался строить политическую карьеру. В 1996–2001 годах он являлся членом политсовета НДП, в 1997-м – помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко. В 2002 году ему не удалось провести в парламент политическую партию «Команда озимого поколения». Но он стал первым заместителем главы Администрации Президента Украины, а с конца 2002 года по 2004-ый занимал пост министра экономики и по вопросам европейской интеграции Украины.

После отставки с должности министра уехал в Москву, где стал президентом компании «ЕвразГруп», которую возглавлял до последнего времени.

Компания является одним из крупнейших производителей стали и сталепродукции в России.

С сентября 2005 года Хорошковский – председатель наблюдательного совета и совладелец телеканала «Интер».

По данным журнала «Корреспондент» (1 июля 2006 года) состояние Хорошковского оценивается в 930 миллионов долларов.

Сам Хорошковский уходит от вопросов об объемах своего состояния, равно как избегает говорить, какими активами владеет. В октябре этого года сообщалось, что Валерий Хорошковский продал свою долю в компании «Союз Виктан», (до октября 2006 года ему принадлежало 50% компании).

Отдельные источники сообщают, что основные активы Хорошковского ныне сосредоточены в России.

Маша Мищенко