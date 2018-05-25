В Севастополе Кирилл и 130 священников откушали в самом дорогом ресторане

Продвинутые священники, лет 30–35, то и дело командуют: «Расступись!», «В сторону!», «Отойдите!»… Российские СМИ перекрутили слова Патриарха…

Через 15 минут, в 10.30, как обещали местные власти, проход на площадь Нахимова, где Патриарх Кирилл возложит венок к Вечному огню и обратится с речью к севастопольцам, будет закрыт. Но журналисту проследовать «просто так» мимо бывших десантников, собравшихся 2 августа в сквере Воинов-интернационалистов отмечать свой профессиональный праздник – День аэромобильных войск Украины – непросто. Минутное смятение – «успею – не успею» – и «снимок для газеты», 4–5 минут общения, и дальше в пеший путь по улице Ленина. По которой пока еще идут троллейбусы, автобусы и маршрутки. А «легковушки», желающие проехать поближе к центру, ГАИ заворачивает еще на площади Ушакова. Какие «легковушки», о чем это я? Владельцев личного автотранспорта глава городской государственной администрации вообще попросил в этот день «по возможности воздержаться» выезжать куда бы то ни было. Наверное, как говорится, от греха подальше. Впрочем, «маршруточникам» тоже «указали дорогу», ввели ряд ограничений.

Обгоняю также спешащую «на Патриарха» уже достаточно немолодую, но, пожалуй, одинокую пару. Встречных прохожих гораздо больше. Метрах в 300-х от площади умилил гость города лет 30: взгромоздившись на высоких парапетах парадного входа в Музей Черноморского флота, он что-то активно обсуждал по мобильному, ухмыляясь в сторону статной Екатерины ІІ (памятника императрице). В шортах (это о парне), с крестом на шее, и… бутылкой пива в «свободной» руке.

А вот и милицейский «кордон», в аккурат напротив пешеходного перехода «горсовет – горадминистрация». Но сперва бросается в глаза длинное, метров 250, плотное милицейское оцепление-дуга.

Показываю пропуск «пресса», и уже вскорости беспрепятственно следую к следующему кордону, из числа работников спецслужб. Знакомые лица местной «девятки» достаточно быстро пропускают в журналистский отсек.

…На площади Нахимова, точнее, у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941–1942 годах – последние приготовления. Матросы Черноморского флота России в сопровождении переодетого в гражданское платье мичмана и под руководством очень уверенного в себе не местного молодого священника проносят мимо активно реагирующих на них фотокорреспондентов огромный венок с «вышитым» посередине крестом.

Другие матросы проносят к месту старта церемонии возложения венка и цветов еще больших размеров портрет-икону Святого воина адмирала Федора Ушакова…

Гоноровые, по всему видно, продвинутые священники, снова-таки лет 30–35, то и дело командуют: «Расступись!», «В сторону!», «Отойдите!» Пожалуй, даже некоторым флотским командирам поучиться бы у них. Но когда какой-то ретивый священник что-то командное рявкнул за спиной у Председателя Верховной Рады Владимира Литвина, признаться, стало как-то неловко. То ли за представителя духовенства, то ли за главу депутатского корпуса, то ли за страну…

По другую же сторону перерезающей площадь дороги особой суеты нет. Православные терпеливо ждут под палящим солнцем своего пастыря. И слушают заведенную в динамики трансляцию из Херсонеса, где Патриарх заканчивает свою трехчасовую службу.

…Миллионы телезрителей, смотревшие «прямую» трансляцию, могли видеть и размах специально сооруженного помоста, и ковровую дорожку, и встречу Патриарха девчатами в украинских национальных костюмах, и «каравай от адмирала» (некоторые СМИ назвали вручавшего каравай контр-адмирала Евгения Халайчева заместителем командующего Черноморским флотом РФ, на самом деле, он бывший помощник командующего, и сейчас в запасе, подвизается на общественной религиозной должности).

Были там таккже экс-Президент Украины Леонид Кучма, спикер ВР Владимир Литвин, председателя горсовета Валерий Саратов, председатель Московской городской думы Владимир Платонов, председатель городской администрации Севастополя Сергей Куницын и другие официальные лица. Но осталось за кадром, как многие желающие, пришедшие сюда в 6 утра, а некоторые с вечера, не смогли попасть на территорию заповедника. Охрана Кирилла пропускала людей только через рамку. Вход осуществлялся по пропускам, которые выдавались приходам.

Утром СМИ передали, что на литургии в Херсонесе присутствует около 10 тысяч человек. Далеко не та цифра, о которой в последний месяц говорили городские власти, предполагавшие и 30, и 50, и 70 тысяч человек…

Одним словом, ажиотажа не наблюдалось.

…Когда стрелки моих «не швейцарских» часов подкрадывались к 11.00, я заметил некое оживление на площади. Засуетилась российская охранка, которая появилась невесть откуда – вместе с огромным количеством церковнослужителей (как известно, Севастополь вместе с Кириллом посетили более сотни митрополитов и других руководителей РПЦ). Уже через минуту-другую они, по команде, выстроились в две шеренги, создав своеобразный живой коридор для Его Святейшества и других участников возложения венка. Кстати, автор этих строк неожиданно для себя услышал в разговорах высокопоставленных священников и государственный язык…

В этот момент энергичный священник, отвечающий то ли за протокол то ли за работу со СМИ, «обрадовал» журналистов, что «сейчас подхода Патриарха к прессе не будет, так как график сдвинут». Журналистский вопрос «а когда будет?» повис в воздухе… А так хотелось посмотреть на «скромные» часы Его Святейшества.

Очевидно, не все автобусы и VIP-автомобили смогли приехать с Херсонеса на площадь в одно время, поэтому, даже первым лицам города пришлось «подключаться» к уже мерно шествующим участникам возложения.

Меньше повезло – не хватило буквально нескольких секунд – уполномоченной по правам человека Нине Карпачевой. Почти двухметровые парни с наушниками безапелляционно не пустили ее к возложению. Она примкнула к духовной особе, когда все выстроились для фотографирования.

Провозглашая речь на площади, Патриарх сказал, что в Херсонесе он, оказывается, молился, чтобы военные моряки России и Украины не смотрели друг на друга через прицел. «В результате исторических событий (некоторые российские СМИ передали не «исторических», а «трагических») которые мы все знаем и о которых помним, так получилось, что здесь два флота, а не один, – заявил Кирилл. – Но в этих двух флотах служат братья. Братья по вере, наследники Святого равноапостольного князя Владимира».

Понятно, что в военно-морском городе Севастополе патриаршее выступление было тематическим. О людях ратного труда, об их постоянной готовности к самопожертвованию, постоянных рисках и том, что они заслуживают попечительства…

Во время выступления Патриарха двое молодых священников фотографировались на его фоне…

У прессы еще оставалась надежда на общение с Его Святейшеством. И он направился было в нашу сторону. Ан нет, быстро, я бы сказал – слишком быстро – прошел мимо… Проследовал в Севастопольскую городскую государственную администрацию.

Уже не надеясь на общение с Патриархом, пресса начала было расходиться. Но попасть к себе в редакцию по улице Ленина было невозможно. Милиция не пропускала. Благо, старый знакомый, мичман с ЧФ РФ, «старший над матросами, носившими большой портрет-икону адмирала Федора Ушакова, провел с собой.

Леонид Данилович в этот момент вместе с председателем Мосдумы пошел в «Дом Москвы», недавно построенный на площади Нахимова – в самом сердце Севастополя.

Видимо, позже все они встретятся в самом дорогом и престижном ресторане города «Рыбацкий стан». По-церковному говоря, во время трапезы. Туда приглашено было 150 человек. Как сказал на последнем заседании городского оргкомитета по подготовке приезда Патриарха глава города Куницын, из них 130 пригласительных отдано священникам. Остальных он попросил «понять правильно и не обижаться, если кто-то «не попадет на обед».

Вот таким был визит Кирилла в Севастополь. Патриарх РПЦ впервые за всю историю существования своего патриархата побывал в Херсонесе, месте крещения Святого Владимира и откуда, через Киев, христианство проникло на территорию нынешней России.

Наверное, визит был успешным. Местные власти могут быть довольны собой. Патриарх не сказал ничего такого, что могло не понравиться руководству страны. Им удалось сделать все возможное, чтобы пребывание Кирилла и большой группы высокопоставленных священников прошло организованно, без инцидентов. Патриарх смог посмотреть на свою паству. А паства – хоть издали – на Патриарха.

…Когда ровно в полдень улочками городского холма я возвращался в редакцию, встретил парня в тельняшке и берете. Тот, слегка шатаясь направлялся в сторону Сквера воинов-интернационалистов.

– С праздничком, – сказал я.

Олег Леонтиевский, для УНИАН