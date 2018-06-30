Майдан и его двойники

22 ноября основные политические силы Украины столкнулись со сложной проблемой. Стукнуло два года с того времени, как люди вышли на Майдан выразить свой протест против фальсификации выборов. Памятный день надо было отмечать, но как это делать, никто толком не знал. Бывший революционер Александр Мороз обвинен в предательстве, Виктор Ющенко жмет руку своему некогда главному врагу, а ныне премьеру Януковичу, непримиримая Юлия Владимировна уехала в Брюссель.

Партия “Наша Украина” подала сразу две заявки на празднование годовщин. Желание появиться на главной площади страны официально выразила общественная организация «Реформация» и общественный альянс «Майдан». Кроме того, инициативная группа граждан подала заявку на проведение с 16.00 до 22.00 праздничного концерта. Фракция Партии регионов в Верховной Раде намеревалась устроить митинг «Майдан единения» на Европейской площади с участием 40 тысяч человек. Также заявку на проведение своей акции «Кононов – президент Украины» (350 тысяч человек!) в этот день с 0:01 по 23:59 подало частное лицо В.Кононов. Еще одна инициативная группа граждан намеревалась провести акцию под названием «Даешь жилье аспиранту КНУ имени Тараса Шевченко В.Малинину» (заявлено участие 50 тыс. человек).

С утра на Майдане стали собираться немногочисленные представители Коалиции участников Помаранчевой революции, Братства украинских революционеров, УНСО, «бютовцы». Собственно, это были те, кто с площади никогда и не уходил. В большой палатке, стоящей здесь с лета и гордо называющейся Общественным парламентом, проводился общественный же Круглый стол. Тут мог высказаться каждый. И высказывались. «Врагам – ад!», «Вера – Богу!» – страстно произносила одна женщина. Другая выступающая была так обеспокоена проблемой отсутствия мусорных баков возле своего дома, что даже заплакала, и предложила установить контейнеры для сбора отходов с портретами Януковича. К слову сказать, бело-голубые на Европейскую так и не явились (похоже, поняли, что 40 тысяч в Киеве им никак не набрать).

В это время у станции метро «Крещатик» активисты «Братства» Корчинского продавали оранжевые очки. «Купите их, и вы снова окажитесь на оранжевом Майдане», – говорили молодые провокаторы. Товар отпускали по 10 гривен, ветеранам Майдана полагалась 50-процентная скидка. «Ментам – бесплатно!» – объявлял циничный братчик.

К обеду на Крещатик стали подтягиваться адекватные люди. Один из них – Сеня, фронтмен группы «Мотор’ролла». Он вспоминал те дни:

– Для меня революция началась со звонка: мне сказали, что на Майдане что-то делается. Я пришел сюда и сразу услышал песню нашей группы: «Не дзвонила, не заходила». Я выступил здесь в первый же день. Не скажу, что жил тогда на Крещатике, но пел тут регулярно.

- Зачем пришел сегодня?

- Чтобы вспомнить вкус свободы, который мы все тогда ощущали на Майдане. Сейчас ничего подобного не чувствую. Я разочарован: два года назад было ясно, каким путем мы все должны идти. Тот путь мог нас привести в цивилизованное общество, но, к сожалению, мы отказались от него.

Более оптимистично был настроен лидер группы «Мандри» Фома, песня которого «Не спи, моя рідна земля!» была одним из хитов сегодняшнего дня. На просьбу сказать что-то небанальное о двухлетней годовщине Майдана он ответил:

- Небанально то, что есть люди, которые не разочаровались в произошедшем. Ведь нам нет смысла в чем-то разочаровываться, поскольку проиграли-то политики, а не народ. А разочарование – страшная вещь. Разочарованными людьми легко манипулировать.

- Часто ты тут бывал тогда?

- Каждый день. Майдан – самое сильное впечатление всей моей тридцатичетырехлетней жизни.

Фома выступил на митинге с приветствием, а вскоре на Крещатике появился виновник акции «Жилье аспиранту Малинину» Владимир Малинин, журналист, закончивший аспирантуру Института журналистики. Конечно, с ним не было 50 тысяч сторонников, он предстал в полном одиночестве, и если бы корреспондент УНИАН не был с ним знаком лично, то и не выделил бы из массы прочих прохожих.

- Об акции «Жилье аспиранту Малинину» мне стало известно из СМИ. Ко мне позвонили коллеги и спросили, что это значит? Ничего не зная об этом, я пошел в Интернет и прочитал о ней.

- То есть здесь не будет пятидесяти тысяч человек, выступающих за улучшение ваших жилищных условий?

- Шутите? Я лично посетил Главное управление внутренней политики КГГА и спросил там, что это все означает. Мне показали заявку от физического лица Марины Пастух на проведение этой акции. Там был указан совершенно «левый» телефон и «левый» домашний адрес. Потом мне друзья сказали, что это дело рук одного моего знакомого офицера СБУ. Что все это значит, я до сих пор не знаю.

- Но если в результате этого вам предложат жилье, отказываться не будете?

- Конечно, не буду. Я молодой ученый, и должен иметь свое собственное жилье, ведь цены на него сегодня просто недоступны. Однако сомневаюсь, что из этого что-то получится.

Странно всё это, не правда? Но еще более странно обстоят дела с акцией «Кононов – президент Украины». Оказалось, что гражданин Кононов, подавший заявку на ее проведение и указавший в документах цифру 350 тысяч человек, вовсе не тот Виталий Кононов, бывший лидер Партии зеленых, а некто Вячеслав Кононов. Он же недавно подавал заявку на проведение многотысячного митинга, намеченного на 7 ноября сего года, а автор сих строк тогда написал, что это была именно Виталий Кононов, который решил таким образом пошутить, за что приносим последнему извинение. Но зачем Вячеславу Кононову все это понадобилось, понять невозможно, тем более что самой акции, как вы понимаете, не было. Присутствовал ли на Майдане он сам, тоже сказать невозможно. УНИАН удалось узнать, что Вячеслав Кононов (заявивший, что он президент Украины!) – работник Лукьяновского рынка. Нам также стал известен мобильный телефон клона, но дозвониться мы не смогли. Так что гадайте сами, что это было – провокация или шутка. Если провокация, то она не состоялась, если шутка, то уже не смешная.

Так или иначе, во второй половине дня на Майдан вышли те, кого часто видели на трибунах: «полевые командиры» министр внутренних дел Украины Луценко и советник Президента Стецькив, а также народные депутаты Томенко, Катеринчук и бывший вице-премьер Кириленко. Политики поздравили собравшихся, а главный милиционер страны заявил: «…У нас помаранчевый цвет внутри».

К пяти часам у Октябрьского дворца стали собираться те, кого даже при всем желании нельзя обвинить в попрании идеалов Помаранчевой революции. Собственно, это те, кто делал Майдан, в том числе «Майдан» в кавычках, а именно – сайт http://www.maidan.org.ua. Тогда корреспондентом этого ресурса мог стать каждый, кто разделял идеалы Майдана, не боясь о них говорить и писать, причем совершенно бесплатно. Так и сегодня читатели и авторы этого сайта вышли в центр города не просто помянуть оранжевые деньки. Они, кроме всего прочего, вывесили на мосту, ведущему от «Глобуса» к Октябрьскому, огромный плакат: «Захарова – в омбудсмены!» Майдановцы убеждены, что неподкупный правозащитник Евгений Захаров – самая достойная замена бело-голубой Нине Карпачевой, ушедшей с поста Уполномоченного ВР по правам человека. Настоящий Майдан продолжается.

Антон Зикора