События недели: версия читателей УНИАН - удар США по России, явление "национальных дружин" и очередная ссора с поляками

На этой неделе Министерство финансов США представило давно ожидавшийся «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых в любой момент могут быть введены санкции. В «кремлевский список» вошли все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Киеве, на радостях, поспешили заявить, что публикация этого списка еще больше осложнит жизнь российской элите, а цена агрессии против Украины в дальнейшем будет только расти. Однако на деле к этому списку, несмотря на то, что сам по себе он выглядит довольно внушительным, у многих экспертов и СМИ возникло немало вопросов.

Так, американские СМИ сообщили, что при составлении списка, хотя ожидался серьезный анализ происхождения капиталов фигурантов, а также причастности их к действиям Кремля, просто был использован открытый рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. The Washington Post в американском Минфине также рассказали, что вторым общедоступным источником стала англоязычная версия сайта Кремля. Отмечается, что американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют 1 млрд долларов и больше, из-за отсутствия четкого определения понятия «олигарх», а указанную сумму американцы посчитали разумным критерием. В итоге, в «кремлевский список» попали люди, которых, при всем желании, не назовешь союзниками или подельниками Кремля. Но, в то же время, в нем не оказалось, например, знаменитого путинского «кошелька», виолончелиста Александра Ролдугина, не нашлось места в списке для повара Путина (а также владельца фабрики «интернет-троллей», с помощью которых Кремль вмешивался в американские выборы и влиял на общественное мнение в других странах) Александра Пригожина. И это только пара примеров…

Как сообщил эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, который приобщался к экспертной работе над докладом, содержание документа в последний момент заменили, отбросив результаты работы специалистов и вписав в его перечень российских чиновников и богатых россиян из списка Forbes. Сделало это некое высокопоставленное лицо.

По мнению эксперта, в своем нынешнем виде доклад дискредитирует американский закон о санкциях, выставляя его неэффективным. Аслунд подчеркнул, что если данный «отрывок из телефонного справочника Кремля» и будет иметь какой-то эффект, то им может оказаться сплочение российской элиты вокруг Путина, в то время, как авторы закона о санкциях стремились внести раскол в ее ряды.

Кроме того, в Минфине США уточнили, что, на данный момент, обнародованный «кремлевский доклад» не является санкционным списком, и не означает автоматического введения санкций против политиков, олигархов и других лиц из РФ. Также сказано, что внесение некоторых фамилий в документ не означает, что правительство США имеет подтверждения об их участии в пагубных действиях. Об этом же заявили и в Госдепе США, отметив, что санкции против России уже привели к миллиардным потерям, и новые пока не требуются.

Однако после жалоб демократов в Конгрессе на то, что доклад не сопровождается новыми американскими санкциями, пресс-секретарь Минфина США поспешил объяснить, что в «кремлевском списке» есть и засекреченная часть, в которой речь идет о будущих экономических санкциях против фигурантов «черного списка», приближенных Путину. Мол, приложение было засекречено, чтобы избежать возможного вывода активов теми, кто в него попал.

В целом, после всех этих заявлений и анализа списка, складывается впечатление, что этот пресловутый «кремлевский доклад» является сугубо внутриполитическим инструментом в войне американского истеблишмента против Трампа, где «российский вопрос» просто использовали в качестве удобного предлога надавить на его администрацию. Правда, мы пока ничего не знаем о секретной части: кто туда включен, и какие шаги в отношении этих лиц собираются предпринять.

С другой стороны, важен сам факт появления «кремлевского доклада», ведь публикация подобного списка для попавших в него олигархов и подельников кремлевской клики является своеобразной «черной меткой». Эти люди становятся токсичными, и им станет намного сложнее вести свои дела на Западе, где они, в основном, и держат украденные в России деньги. С ними просто никто не захочет связываться. А если такое и будет происходить, то обойдется «экстремалам» намного дороже. Так сказать, с наценкой за нерукопожатность.

Читайте такжеМарш "нацдружинников" в Киеве: Аваков напомнил о монополии государства на насилие

Но и в Украине происходили события, будоражащие как местную публику, так и западных обозревателей, вкупе с политиками. Причиной тревоги стало громкое явление общественности организации «Национальные дружины» с публичной присягой на киевском Майдане. Все бы ничего, да только лозунги организации о готовности применять силу для защиты «украинского порядка», пришлись по душе очень немногим.

Как сообщает «Голос Америки», западные обозреватели в один голос выразили беспокойство, суть которого сводится к тому, что в Киеве появляются крайне правые группировки, подобные «Азову». К критике подключился и директор Freedom Hous в Украине Мэтью Шааф. Он отметил, что риторика «Национальных дружин» об «украинском порядке» может быстро перерасти в насильственные действия против меньшинств. Представитель Freedom House назвал реальной проблемой то, что подобным группам в Украине не приходится нести ответственность за использование силы.

«В целом, этим людям не придется отвечать за такие действия. Именно это и беспокоит нас в данном случае - мы имеем дело с очередной группой людей, которые заявляют, что берут закон или порядок в свои руки и неизвестно, что они будут делать. Опыт подсказывает, что такая риторика может очень быстро превратиться в действия с вполне реальными последствиями для членов общества. Именно это нас и беспокоит», - рассказал Шааф. Его позицию поддержал и посол Канады в Украине Роман Ващук, отметивший, что это не тот путь, которым следует идти.

Но самый большой резонанс присяга «дружинников» вызвала в соцсетях, где комментарии аналитиков, журналистов и простых украинцев варьировались от иронических до откровенно тревожных: многие были возмущены агрессивной риторикой формирования, которая активно намекает на готовность применять силу и строить в стране какой-то свой «порядок». Слишком нехорошие ассоциации все это навевает.

Кстати, Россия с удовольствием начала раскручивать эту историю на полную катушку и пугать Европу и США "анархией и неонацистами, царствующими в Украине".

После такой бурной реакции общества глава МВД Арсен Аваков поспешил заявить, что не позволит, чтобы общественная организация «Национальные дружины» позиционировала себя как альтернативное парамилитарное образование. По его словам, монополией на насилие в Украине располагают только Нацполиция, Нацгвардия и Вооруженные силы.

Ну, а пока в Киеве непонятно кто и непонятно на каких основаниях рассказывает нам о новых «украинских порядках», наша соседка Польша сходит с ума по-своему. Судя по всему, имперские фантомы прошлого, вкупе с резким ростом экономики, окончательно вскружили голову польскому руководству, решившему удариться в собственные исторические скрепы.

Наши читатели следили, как на этой неделе Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти Польши, содержащий много крайне спорных положений, которые иначе как «разжигание межнациональной розни» трактовать нельзя.

Судите сами. Согласно положениям нового закона, в Польше вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Вот вам цитата из закона: «каждый, кто публично и против фактов приписывает ответственность или общую ответственность польскому народу или государству за преступления, совершенные Третьим Рейхом, или другие преступления против человечества, мира и военные преступления, будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до трех лет».

Также законом запрещается пропаганда так называемой бандеровской идеологии. Правда, это уже украинская интерпретация, в законе это звучит несколько иначе: документом вводится такое определение как «преступления украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим Рейхом». Также в законе говорится о введении уголовной ответственности против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений. Причем, касается это как граждан Польши, так и иностранцев.

Получается, если закон вступит в силу, то лица, говорящие о «польских концлагерях» во время Второй мировой войны, о пособничестве поляков нацистам в организации Холокоста или отрицающие «преступления украинских националистов» против польского народа, могут получить три года заключения, независимо от места совершения преступления.

Если следовать логике этого закона, выходит, что все поляки были «белыми и пушистыми» и коллаборантов во время войн на территории Польши не было. А в совершенных на территории Польши преступлениях виноваты только нацисты и украинские националисты.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, идея польских парламентариев признать украинскую нацию «преступной» ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию. По поводу этого закона высказался также и Порошенко, отметивший, что новый закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

Кроме Украины крайне недоволен новым польским законом и Израиль. Особую озабоченность у них вызывают те положения, которые запрещают предполагать причастность Польши к преступлениям нацизма, совершенных на ее территории. «Ни при каких условиях мы не согласимся с попытками переписывать историю», - заявил премьер Израиля.

К критике подключился и Госдеп США, призвавший поляков пересмотреть этот закон, пригрозив, что, в противном случае, это может иметь последствия для развития двусторонних отношений.

В польском МИД на окрик из Вашингтона огрызнулись, что этот закон свободы слова никак не нарушает, поэтому оснований для его изменения нет.

Что будет дальше – пока неизвестно. Для вступления закона в силу его должен подписать президент Польши Анджей Дуда, который осторожно заметил, что «тщательно проанализирует» этот документ. Понять его можно. Он оказался в достаточно деликатной ситуации. С одной стороны, на него давит националистически настроенное большинство, с другой – крайне резкая реакция мирового сообщества. И просто так отмахнуться от замечаний со стороны США и Израиля не получится – может быть больно. Поляки уже довольно давно раздражают своих союзников по ЕС и НАТО. Чем богаче они становятся, тем больше спеси у них появляется. Надеюсь, правящая верхушка в Польше это осознает, и потихоньку спустит дело на тормозах.

На этом фоне наши читатели пропустили тревожное сообщение об удручающей экологической ситуации в украинских водохранилищах. Оказывается, борьба с гололедом и посыпание дорог солесодержащими составами привели к тому, что украинские водохранилища по солености уже приравниваются к морским лиманам. Дело в том, что с каждой оттепелью все реагенты без очистки смываются в Днепр и уходят вниз по течению. Это приводит к тому, что вода постепенно становится непригодной для питья, а в Каховском и Кременчугском водохранилищах начали встречаться мелкие медузы и рыба-игла – обитатели соленой воды морских лиманов.

Несмотря на то, что в Украине насчитываются десятки тысяч рек, озер и прудов, на европейской карте мы уже числимся как маловодная страна, поскольку так загрязнили свои водоемы, что уже не можем брать из них питьевую воду. Надеюсь, после таких сообщений от экологов наши чиновники в перерывах между отдыхом на Мальдивах и Сейшелах обратят внимание на эту проблему.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН