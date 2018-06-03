Украинский интерес. Уловка Путина, перестановки в Варшаве и министерские причуды

Президент России предпочитает домашние заготовки. Вот и на этот раз выраженная Владимиром Путиным готовность передать Украине корабли и военную технику из Крыма – это целый комплект уловок. Кремль таким образом стремится дистанцироваться от конфликта на Донбассе, продемонстрировать добрую волю в отношении обсуждения будущего Крымского полуострова и – при благоприятном стечении обстоятельств – получить пространство для новых провокаций, которых на оккупированном полуострове было уже немало. Правда, реакция представителей украинской власти не дает Путину оснований для оптимизма.

Еще один факт – отказ России направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ – свидетельствует, что усилия Кремля и его европейских симпатиков по возвращению на общеевропейскую площадку по обсуждению политических проблем континента не увенчались успехом. По крайней мере, пока. С высокой степенью вероятности можно предположить, что теперь руками своих союзников Путин попытается дестабилизировать ПАСЕ.

Анонсированные еще месяц назад перестановки в польском правительстве осуществились на этой неделе. Большинство новых министров имеют опыт работы в правительстве на должностях заместителей министров. В Украине многие удовлетворены увольнением министра иностранных дел Витольда Ващиковского, которого сменил мало кому известный Яцек Чапутович. Он уже провел телефонные переговоры с Павлом Климкиным, и они условились встретиться для обсуждения двусторонних проблем. В Польше предполагают, что Анджей Дуда будет активнее влиять на формирование внешней политики Польши.

Еще одна интересная рокировка прошла в польском министерстве обороны. Антония Мацеревича, неизменно высказывавшегося в поддержку Украины, сменил бывший министр внутренних дел Мариуш Блащак. Военное и военно-техническое сотрудничество наших стран может ощутить на себе влияние политической целесообразности. Мацеревич же сосредоточился на расследовании обстоятельств гибели президентской четы Качинских и девяти десятков представителей польской элиты под Смоленском весной 2010 года. Последнее сообщение на эту тему: вывод польской комиссии о взрыве в левом крыле президентского самолета.

На уходящей неделе сразу несколько министров иностранных дел стран ЕС удивили своими заявлениями. Например, главный дипломат Румынии Теодор Мелешкану после открытия вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным школы с румынским языком обучения заявил, что нет ничего крамольного, если одна страна раздает свои паспорта гражданам другой.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, в начале года побывавший в Украине, призвал поощрять Россию постепенным снятием санкций.

Показательно, что этот тезис в публичной риторике Габриэля уже звучал ранее. Недавно возглавившая МИД Австрии представительница Партии Свободы Карин Кнайссль назвала неэффективными европейские санкции против России. Стоит отметить, что стремление вернуться к business as usual с Россией у европейской элиты никуда не исчезло.

Евгений Магда