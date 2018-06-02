Украинский интерес. Пунктик Могерини, позиция Габриэля и беженцы Моравецкого

В дюжину приоритетов внешней политики ЕС, которые шеф европейской дипломатии Федерика Могерини решила взять с собой из 2017-го в 2018-й, отношениям с Россией и Украиной – крупнейшими государствами на континенте, не являющимися членами Европейского Союза, места не нашлось. Но это только полбеды – в очередной раз в Брюсселе не обозначили желания принимать участия в урегулировании конфликта на Донбассе, хотя его возможная эскалация несет серьезную угрозу стабильности Европейского Союза. При этом госпожа Могерини первым приоритетом назвала перезапуск ЕС, начиная с вопросов обороны. Но возможность ЕС повлиять на конфликт на Донбассе без ухудшения отношений с Россией вряд ли возможна, а в Старом Свете немало желающих вернуться к business as usual с Кремлем. Поэтому можно порадоваться (сдержанно), что в дюжине приоритетов госпожи Могерини нашлось место проведению саммита «Восточного партнерства», хотя в ноябре 2017-го прорывов в ходе аналогичного мероприятия не произошло.

Впрочем, ведущие европейские государства, в первую очередь, Германия и Франция, не отказываются от участия в Нормандской четверке, а министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль побывал в Киеве. Хотя густой туман помешал шефу немецкой дипломатии побывать в зоне АТО для получения личных впечатлений, он в столице Украины рассказал о собственном видении ситуации. По мнению Габриэля, миротворцы ООН должны быть размещены на оккупированном Донбассе, а американское оружие, которое поставят ВСУ, не приведет к урегулированию. В Берлине и Париже настороженно воспринимают усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на востоке Украины, но пока не готовы предложить качественно новый формат урегулирования или переговорного процесса.

Интересным и показательным выглядит стремление президента Франции Эммануэля Макрона бороться против фейковых новостей, особенно в предвыборный период. Напомню, что он едва не пострадал от щедро тиражируемых фейков во время избирательной кампании. Символично, что решение президента Франции обнародовано спустя две недели после начала вещания Russia Today на французском языке. Думаю, Макрон сможет обсудить свою инициативу с Владимиром Путиным во время визита в Россию, запланированного на май 2018 года.

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Польский премьер Матеуш Моравецкий свой первый зарубежный визит совершил к стратегическому партнеру по Вышеградской четверке и Европейскому Союзу, премьеру Венгрии Виктору Орбану. Там новая надежда Польши на урегулирование отношений с ЕС повторил уже известный тезис о десятках тысяч украинских беженцев, которые приняты Польшей, привычно выдав трудовых мигрантов за беженцев. Несколько странный подход для опытного экономиста, отлично представляющего масштаб участия украинцев в поддержании темпов польского экономического роста. Моравецкий и Орбан дали понять, что позиция Польши и Венгрии относительно приема беженцев с Ближнего Востока и Африки остается отрицательной. Еще одна новость – подчеркнутое нежелание говорить о расширении Вышеградской четверки, выглядящей сегодня оплотом консерватизма в Европейском Союзе.

Конституционный Суд Молдовы показательно, пусть и временно, отстранил президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, дав возможность новым министрам и вице-премьерам в правительстве Павла Филипа принести присягу, которую принял спикер парламента Адриан Канду. Додону не помогла даже недавняя публичная аудиенция у Владимира Путина. Напомню, что осенью этого года в Молдове пройдут парламентские выборы, на которых ведомая Додоном Партия социалистов Республики Молдова имеет неплохие шансы на победу, поэтому подобные политические перформансы в ближайшее время мы увидим еще не раз.

Евгений Магда