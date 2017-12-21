Антикоррупционный комитет ВР не смог провести заседание из-за отсутствия кворума

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог сегодня провести заседание из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, Комитет сегодня был собран на 14.15, однако на начало заседания кворума не было.

Предполагалось, что это заседание является продолжением того, которое проходило вчера, и на котором планировалось объявить новый конкурс по аудитору НАБУ от парламента.

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Так, в заседании комитета был объявлен перерыв до 15.00 с тем, чтобы появился кворум.

Однако после перерыва кворума так и не появился. Первый заместитель председателя Комитета, народный депутат от "Народного фронта" Юрий Савчук объявил, что внефракционный депутат Дмитрий Добродомов отсутствует по уважительной причине - находится в официальном отпуске в связи со сдачей сессии в институте.

Кроме того, он зачитал фамилии других отсутствующих членов Комитета, "благодаря" которым и не проходит сегодня наша работа". Он назвал Виктора Чумака, Юрия Деревянко, Олега Осуховского, Владимира Парасюка, Борислава Березу (внефракционные), Сергея Дунаева, Ивана Мирного ("Оппозиционный блок"), Артема Ильюка (группа "Видродження"), Сергея Лещенко ("Блок Петра Порошенко»), Игоря Луценко ("Батькивщина"), Юрия Тимошенко ("Народный фронт") и Егора Соболева («Самопомич»).

"У нас кворума нет, поэтому продолжать заседание нецелесообразно. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым... До встречи на 16 число (16 января - УНИАН)", - сказал Савчук и добавил, что заседание остается открытым.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить представителя в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, однако депутаты не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность.

21 марта Рада снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный антикоррупционный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции «Народный фронт» и БПП, не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

После этого Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ.

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12 июля комитет рекомендовал парламенту избрать аудитора НАБУ из четырех кандидатур: гражданки США, украинки по происхождению, Марты Борщ; испанского прокурора Карлоса Кастресана; профессора кафедры правосудия Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Александры Яновской и заслуженного юриста, профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко.

13 июля в ВР по результатам предыдущих голосований для окончательного утверждения на голосование была вынесена кандидатура Яновской, но депутаты снова не смогли назначить аудитора НАБУ от парламента («за» проголосовали только 216 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале).

Позже директор Бюро Артем Сытник заявил, что ему стыдно за процесс избрания Верховной Радой своего представителя в независимую комиссию по аудиту НАБУ.

Вчера, 20 декабря, Антикоррупционный комитет также не смог принять соответствующего решения из-за отсутствия кворума, поскольку заседание покинули депутаты от оппозиции.