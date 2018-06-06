Балога: Я бы не хотел в отношениях с Президентом опускаться ниже пояса

Предполагать, что злого Балогу освободили как источник конфронтации – наивно... Давайте, не переходить с Президентом на «ты»... До указа были попытки со мной говорить, чтобы я остался на должности главы СП...

Сегодня в офисе Единого центра аншлаг. Бывший председатель Секретариата Президента, член президиума ЕЦ Виктор Балога впервые за несколько лет решил широко пообщаться с прессой.

Как известно, недавно Балога подал в отставку, аргументируя ее тем, что он не согласен с решением Виктора Ющенко баллотироваться во второй раз на президентскую должность. Балога также обвинил Президента “в пренебрежении профессиональными качествами в интересах кумовства при назначении на государственные должности”. Однако этих обвинений на пресс-конференции Балога расшифровывать не стал.

Перед тем, как перейти к делам, которые «тревожат общество», он поздравил Украину с победой «Шахтера» в Кубке УЕФА.

– Мы видим и интриги в нашем государстве, и большой спад в нашей экономике, и расхождения политические, но не видели, что Украина может победить... – сказал Балога. – Думаю, это победа всей Украины. Большое спасибо руководству «Шахтера», потому что это действительно лучший украинский клуб.

Виктор Иванович сообщил, что перед брифингом было несколько телефонных разговоров с “коллегами и товарищами”, которые не рекомендовали ему выходить к прессе. Но он заверил их, что не будет ничего такого, что может испортить “чьи-то отношения”.

– Думаю, я ничего такого не скажу, что не является реальным в той жизни, где мы вместе работали, – сказал он.

Дальше Балога сказал, что “объявит несколько вещей”, которые тревожат его и общество.

Каждая вещь, которую он объявлял, была написана большими буквами на отдельном листе бумаги. Он их зачитывал словно приговор.

– Основной вопрос – вокруг моей отставки с председателя СП. Хочу отметить, что это исключительно мое право уйти в отставку, то есть ушел я, а не освободили меня. Главные причины я изложил в заявлении Президенту, и оно было распространено в СМИ. Думаю, там указаны все основные причины. Это было мое окончательное решение, а не торги с Президентом, чтобы остаться еще на должности. Я не преследовал никакой другой цели, кроме отставки, поэтому моя задача была дождаться указа и забрать трудовую книжку. Моя отставка вызывала много мифов и домыслов. Я бы хотел в ходе встречи с вами их развенчать. Один миф о том, что я якобы перестал удовлетворять Президента как менеджер управления. Хочу сказать, что вопрос оценки качества моей работы – вопрос соответствующих служб. Всю неделю – от начала подачи моего заявления, 12 мая – до выпуска указа, моей основной задачей было уйти в отставку! Я решения не меняю. Но с 12-го числа до указа были попытки со мной говорить, чтобы я остался на должности председателя СП. Также хочу вас заверить, что я не имел конфликтов ни со своими заместителями, ни с руководителями службы СП. Нашей рабочей моделью было широкое обсуждение, но принятое решение выполнялось безукоризненно. Дискуссии были, но они шли только на пользу делу. Считаю, что команда СП работала качественно, согласованно, компетентно. Хочу подчеркнуть, что председатель СП, его руководители никогда по собственной инициативе не создавали конфликтов во взаимоотношениях Президента с другими ветвями власти. Секретариат – не кружок самодеятельности, а государственное учреждение, которое работает по воле и на задачи главы государства. Предполагать, что злого Балогу освободили как источник конфронтации – наивно. Разочарую всех, кто считает, что я ушел из-за Веры Ульянченко или она вытеснила меня с Банковой. Вы знаете прекрасно, что я никогда не претендовал ни на какие политические должности в «Нашей Украине». Вторая причина – я никогда не позволял нашей команде воевать с женщиной. Были постоянные попытки окружения Президента разрушать работу Секретариата. Это действительно стало одной из причин моего освобождения от должности главы СП. Нет никаких оснований предполагать, что моя отставка – это следствие того, что Единый центр не стал партией Ющенко. Единый центр с момента своего создания и в дальнейшем будет всегда политической силой, работающей на государство, а не на конкретное лицо. Я сейчас займусь именно развитием Единого центра, чтобы принять участие в следующих парламентских и местных выборах. Огорчу всех политиков, журналистов и экспертов. Подчеркиваю, я не машина по компромату. Все интриги, подковерные договоренности, тайные схемы не здесь, уважаемые журналисты. Они в другом месте. Мое заявление об отставке написано мной лично. Во всей своей последующей политической активности я буду не разрушать, а строить.

Дальше перешли к вопросам.

– Виктор Иванович, не чувствуете ли вы личной вины за развал «оранжевого» лагеря? Не может ли ваше имя оказаться в списке Партии регионов? Тем более что ее представители уже сказали, что готовы сотрудничать с ЕЦ.

– Единый центр готов работать со всеми политическими силами, которые могут влиять на перестройку украинского общества. И не имеет значения с кем именно сотрудничать, главное, чтобы это было на пользу украинскому обществу. Если мы говорим с вами о том, влиял или не влиял Виктор Иванович на развал оранжевой коалиции, то хочу сказать, что нет. Нет. Моя личная принципиальная позиция никогда не влияла на политические процессы, которые происходили в парламенте или вне его.

Вы же не подумаете, что Балога мог принимать решение за разных представителей ветвей власти?

– Уже давно ходили слухи, что вы покинете СП и будете перестраивать свою партию. Отчего это произошло именно сейчас?

Все очень просто. Во-первых, я не имел морального права говорить, когда именно я уйду. Президент хотел со мной работать, а когда возникали какие-то недоразумения в нашей работе, то я каждый раз говорил ему: «Нам, видимо, пора расставаться».

Первый раз возник вопрос, что Балоге нужно уйти, в 2007 году, когда политическая команда обеспечила досрочные выборы в Верховную Раду.

И так каждый раз были какие-то причины (чтобы уйти).

Когда я уже понял, что Президент наберется смелости сказать, что нам тесно, я сам написал заявление о своей отставке.

– Правда ли то, что вы убеждали Виктора Ющенко сделать ставку на следующих президентских выборах на Виктора Януковича? Говорят, что именно это было большой обидой для господина Ющенко.

– А я вас хочу спросить: верите ли вы в то, что выборы Президента состоятся прямые – во-первых. Во-вторых, хочу сказать, я никогда не предлагаю ничего, пока не увижу свет в конце тоннелю. Потому ваш вопрос лишен оснований.

– Сейчас вроде бы ничего не свидетельствует о том, что выборы президента могут проходить в парламенте. Почему вы об этом говорите?

– Я делаю предположение, а когда мы делаем предположение, мы говорим о том, возможно ли это технологически, юридически сделать в определенный отрезок времени, или невозможно. Если уже будет невозможно, то мы прекратим об этом говорить. А когда есть такая возможность, то мы об этом будем говорить и думать.

– Вчера в Днепропетровске председатель ЕЦ Игорь Криль сказал, что вы к своему заявлению об освобождении добавили перечень разных просьб от родственников Президента. О каких именно просьбах идет речь? – Сделаю импровизацию. Прошу моего коллегу Игоря Ивановича объяснить, что он имел в виду.

Вышел Криль и сказал:

– К сожалению, произошла неточность. Мне об этом ничего не известно. И это точка. Не знаю, для чего это сделали журналисты, которые были на пресс-конференции. Видимо, у кого-то была цель, чтобы это прозвучало.

– Можете ли назвать тех людей из окружения Президента, которые вредили вашему общему делу? И планируете ли вы баллотироваться на очередных президентских выборах?

– Не планирую баллотироваться.

Давайте, не переходить с Президентом на «ты». Президент лично знает, что я ему сказал, Президент понимает, где у него плюсы, где минусы, как и у каждого человека, но пусть это останется нашим с Президентом (общим достоянием). Каждый имеет право и на ошибки, и на победы. Я бы не хотел в отношениях с Президентом опускаться ниже пояса. Мы же с вами люди. Не так ли?

– Еще год назад эксперты говорили, что Виктор Ющенко не проходной, но вы его все время обманывали, говоря ему, что он еще раз может стать Президентом. Не потому ли вам с Виктором Андреевичем стало тесно, что он все-таки понял, что вы его обманываете и решил попрощаться с вами? – Президент Украины, как и любой руководитель государства, имеет доступ ко всей информации.

Вся проблема в том, что я не вижу перспектив этой затеи. Понимаете, не вижу!

– А раньше вы ее видели? – Я раньше не говорил об этом. Вы разве когда-то слышали об этом от меня? Появился конкретный вопрос, и я дал конкретный ответ. После публично выраженной позиции Президента, я сказал свою.

– Можете ли сказать, почему у вас не сложились отношения с женой Президента Екатериной Ющенко и секретарем СНБО Раисой Богатыревой? Только честно! – Причина одна – у меня есть моя жена, молодая, красивая. Это честно!

– Поясните, пожалуйста, ваши слова о «кумовстве» и об «апатии», которые были в вашем заявлении. Что Вы имели в виду?

– Хочу еще раз повторить. У меня нет ни от одного Президента Украины никаких наград и никаких связей на семейном уровне. То, что я сказал, – очень коротко – и пусть в дальнейшем за эти слова никто не цепляется. То есть мы дальше эту тему не раскручиваем.

Считаю, что во всех кругах власти должны быть представлены люди через фактор оценки компетентности. Точка.

– Как, на ваш взгляд, справится Вера Ульянченко с вашей прежней должностью? – Как справится? Пусть оценивает Президент. Меня это абсолютно не волнует!

– Вы сказали, что у вас молодая, красивая жена. Говорят, чтобы любить красивых, нужно иметь деньги. Судя по вашей декларации, у вас ни машины, ни дома, была только зарплата главы СП. Сейчас у Вас зарплаты нет. За чей счет будете жить? – За счет красивой жены.

– Не жаль вам усилий, которых вы приложили в борьбе против Тимошенко и тех пресс-релизов, которые вы написали, борясь с ней? – Нет, не жаль.

Записала Ксеня Лесив