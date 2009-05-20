Балога приложил к заявлению список просьб родственников Ющенко?

14:32, 20 мая 2009
Политика
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Криль подтвердил слухи

Лидер партии «Единый центр», народный депутат Украины Игорь Криль заявил, что решение о назначении главы партии будет принято на партийном съезде 11 июля.

Как сообщает ИА "Новый Мост", об этом Игорь Криль заявил на пресс-конференции 20 мая во время своего визита в Днепропетровск.  Также Игорь Криль подтвердил слухи о том, что Виктор Балога приложил к своему заявлению об отставке перечень многочисленных просьб родственников Виктора Ющенко о том, чтобы теперь уже экс-глава Секретариата Президента помог им в «решении» их вопросов.

Напомним, что 16 мая Виктор Балога заявил о намерении уйти в отставку, а 19 мая заявление было подписано Президентом Украины Виктором Ющенко. 20 мая «Партия регионов», находящаяся в оппозиции, заявила о своей готовности сотрудничать с «Единым центром».

Справка. Партия «Единый центр» создана 27 марта 2008 года на учредительном съезде в Киеве. Основная политическая цель - поддержка Президента Виктора Ющенко. Первоначальный состав партии основывался на бывших членах блока «Наша Украина - Народная самооборона» (НУ-НС).

В президиум партии вошли народные депутаты Украины, бывшие члены Народного Союза «Наша Украина» (НСНУ) Оксана Билозир, Игорь Криль, Олеся Оробец, Михаил Полянчич, Виктор Тополов, а также председатель Херсонской областной государственной администрации Борис Силенков и заместитель председателя Фонда развития гражданского общества Леся Таран.

Главой партии 27 марта 2008 года был избран народный депутат Украины Игорь Криль. 31 мая того же года в интервью журналу «Корреспондент» Виктор Балога заявил, что имеет влияние на «Единый центр». На данный момент, по словам Криля, Балога является главой президиума партии

ИА «Новый мост»

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