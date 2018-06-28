Восточное партнерство – Черноморская дружба: 1:0 в пользу Украины и ее друзей

Итак, Восточное партнерство, о котором так долго говорили европейцы, запускается. 7 мая начинается Пражский саммит, на котором будет принята так называемая программа Восточного партнерства.

Для справки: Восточное партнерство - проект, официально предлагаемый ЕС, был презентован министром иностранных дел Польши при участии Швеции в мае прошлого года. Он был призван обозначить новую политику ЕС в отношении стран Восточной Европы. В Восточное партнерство приглашаются Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина и Беларусь.

Алаверды евроскептикам, или В одном мешке с азербайджанцами и армянами

Обещанная на саммите программа ЕС, официально ее называют "региональный подход к постсоветским странам Восточной Европы и Кавказа", с бюджетом около 600 миллионов евро на 2009-2013 годы и планом заключения договоров об ассоциации зоны свободной торговли будет во многом определять характер отношений Украины и ЕС в ближайшие годы.

Восточное партнерство - это по сути и план действий, и домашнее задание, и программа ЕС для стран-соискательниц членства в Евросоюзе.

Как только Восточное партнерство появилось на бумагах, в Украине пошли горячие дискуссии относительно того, что оно значит для нас. Украинские евроскептики начали плакаться, что нас опять обманули, что нас списывают в один мешок с армянами и молдаванами, что просто ставят на нас клеймо «недоросшие до демократии», и что якобы Восточное партнерство - это шаг назад.

В то же время украинские еврооптимисты говорят, что это новый шаг в развитии отношений, который предусматривает новые меры и инструменты, и что Украину ожидает светлое европейское будущее. Реалии же наших европейских перспектив лежат где-то между двумя лагерями. Ну, во-первых, говорить о том, что Восточное партнерство списывает Украину «в один котел с азербайджанцами и армянами» и, тем самым, отодвигает перспективу персонального членства Украины в ЕС, не совсем корректно. Участие в общих региональных программах не исключает активных двусторонних отношений и перспектив собственно украинского членства. Так, в середине 90-х годов ЕС начал региональный процесс с перспективой евроинтеграции, общий для всех балканских стран. Некоторые из них и до сегодняшнего дня живут на грани гражданской войны. Однако это не помешало Брюсселю в 2003-м году принять в состав ЕС Словению и начать переговоры по членству с Хорватией, и даже пообещать перспективу личного членства другим странам. В Черноморском регионе в свое время Европейский Союз запустил целый ряд региональных программ, обозначив, таким образом, задания по евроинтеграции для всего региона. Кто-то до сих пор делает свои «домашние задания», но это не помешало ЕС благополучно принять в свои ряды Румынию и Болгарию, то ли за «успеваемость», то ли за настойчивость и последовательность в своем желании. Так что, «персональным», назовем это так, перспективам Украины общая программа Восточного партнерства ну совсем не повредит.

Николя Саркози про Восточное партнерство: надо что-то делать, пока они друг друга не прикончили

Зачем же тогда был нужен этот официально оформленный региональный подход? Этот вопрос УНИАН задал заместителю директора Пражского Института международных отношений, доктору Петеру Кратохвилу, который работал над программой чешского председательства в ЕС и непосредственно над подготовкой Восточного партнерства. Господин Кратохвил подчеркнул, что в ЕС давно назрело понимание необходимости запуска многостороннего регионального формата в отношениях с восточными соседями. «Не совсем правильно считать, что Восточное партнерство - это детище Швеции и Польши, - сказал он нам. - Запуск регионального подхода к восточным соседям обсуждался еще в начале минувшего года в рамках Вишеградской Группы. Все члены группы соглашались с тем, что запуск многостороннего формата для Восточной Европы крайне необходим, однако в практическим плане у нас было много разногласий. Так, к примеру, шло напряженное соперничество между словаками и поляками за то, кто станет символическим лидером такого подхода. Были серьезные разногласия по сути новой политики: например, Венгрия, которая занимает одну из самых пророссийски настроенных позиций среди центральноевропейцев, активно продвигала идею подключения России к такому переговорному процессу. Варшава была против такого подключения. Чехия и Словакия - где-то посередине. Вскоре стало известно, что Польша запустила параллельные переговоры со Швецией относительно Восточного партнерства. В результате, мы решили не выступать с конкурентными предложениями в Вишеградском формате и стали работать над ними в рамках подготовки нашего председательства в ЕС. Так что если вы сейчас посмотрите на документ по ВП, то увидите, что он озаглавлен как шведско-польская инициатива со вкладом чешского председательства».

Зачем оно надо? В европейской практике регионализм стал одним из давно испытанных методов разрешения конфликтов. ЕС поощряет страны в проблемных регионах торговать друг с другом, создавать совместные форумы, запускать совместные культурно-образовательные программы, упрощать торговлю и так далее. Посредством создания целого комплекса региональных взаимодействий и связей укрепляется представление о мирном сосуществовании как о норме жизни, поднимая уровень безопасности. Более надежные страны демонстрируют пример безопасности и неконфликтного поведения своим соседям и , выступая тем самым, гарантом мира в регионе. Сама мысль об использовании насилия становится абсурдной.

«Именно поэтому, – подчеркивает доктор Кратохвил, - сразу после российско-грузинского конфликта президент Саркози и британский премьер Гордон Браун на внеочередном саммите ЕС потребовали максимального ускорения работы над Восточным партнерством. Это было признание того, что что-то надо делать на Востоке».

В кулуарах Еврокомиссии ходит фраза, приписываемая Саркози в период грузинско-российской войны: «Надо побыстрее принимать Восточное партнерство, пока они не прикончили друг друга окончательно».

По словам европейских функционеров, которые попросили не называть их имен, роль Украины в таком подходе ключевая, и им кажется, что не все у нас понимают, что от Украины ДЕЙСТВИТЕЛЬНО зависит мир и стабильность в этом регионе Европы. Украина на фоне своих постсоветских собратьев смогла прожить первые 18 лет своей независимости без межэтнических конфликтов и гражданских войн. Неприбегание к насилию - важнейшее качество, которое Украина должна продвигать среди своих соседей, особенно принимая во внимание российскую слабость к игре мускулами. Любопытно, что в комментариях нам многие евробюрократы подчеркивали: «Российско-грузинская война, отчасти, и ответственность Украины. Если бы Украина дала более четко понять Саакашвили, что в случае войны на нее нельзя рассчитывать, то, может быть, событий минувшего августа можно было избежать».

Почему друг Хавьер не поможет другу Виктору?

Относительно того, что нас считают недоросшими до демократии, сложно не согласиться. Такое мнение бытует среди европейцев. Тем не менее, до недавнего времени оно носило скорее философский оттенок. В свое время Пирка Таппиола, финский дипломат и советник верховного Представителя ЕС по внешней политике Хавьера Соланы, выступая на круглом столе по политическому развитию Украины и комментируя роспуск коалиции и очередные выборы, философски отметил, что процесс построения демократии достаточно долгий и это знак здорового развития общества. Однако во время той же дискуссии прозвучала и фраза, что украинской политической элите пока что не хватает профессионализма выработать консенсус развития страны. Эта позиция еще чаще начала звучать во время финансового кризиса, последствия которого для Украины были гораздо более драматичными, чем в среднем по Европе. Брюссель все-таки ожидал, что украинская политическая элита будет способна сформировать властный консенсус и принять соответствующие меры. Что же продемонстрировала Украина? – Дрязги между парламентом, президентом и премьером даже во время переговоров с МВФ... Это стало еще одним аргументом в "пользу" того, что украинская политическая элита, по крайней мере пока еще, непрофессиональна в плане управления страной. Однако с обществом, кажется, не все так плохо. Нам бы только сформировать элиты, которые были бы достойны своего народа.

При таких достаточно посредственных показателях Украины и непростых временах для ЕС, - отмечают некоторые европейские дипломаты, - можно считать, что Восточное партнерство - это тот максимум, который друзья Украины в ЕС смогли протянуть в Брюсселе. На самом деле, могли бы оказаться и без того, что получили. «Не забывайте, что идея специального регионального формата отношений на Востоке витала в воздухе еще лет пять назад. Ее озвучивала Британия и Швеция. Но тогда ее расширили до Европейской политики соседства и примерили на всех соседей от Марокко и Иордании до Белоруссии и Украины. После этого полякам пришлось продавливать эту идею с нуля. И, кстати, за прошедшие годы ситуация развивалась не в пользу Украины».

Дело не только в нас, но и в самом Брюсселе. Во-первых, после провала проекта Евроконституции и Лиссабонского договора, правительства государств ЕС действительно стали немного скептичнее относиться к вопросам формирования единой внешней политики. Когда Солана зондировал почву на принятие новой Стратегии Безопасности ЕС вместо старой (принятой и широко разрекламированной ЕС в 2003-м году), большинство представителей завернули этот проект. Обошлись более скромным обзором относительно достижений ЕС в этой области. Очевидно, что единая внешняя политика ЕС пока отходит на второй план. То есть, несмотря на орден Ярослава Мудрого, торжественно врученный Солане украинским Президентом, друг Хавьер пока не сможет помочь другу Виктору. Ко всем факторам наслаивается кризис. Напомним, что ЕС еще не переварило расширение 2004-ого года, а тут нужно было впрыскивать новые средства в Румынию и Болгарию. Вишенкой на торте этих проблем стал российско-украинский газовый кризис и худшие, чем ожидались, показатели Украины в экономике. И в этом плане с нами еще хорошо обошлись. Потому, что кроме Восточного партнерства, на повестке дня была и идея Саркози с его Средиземнорским Союзом, были даже немцы и греки, которые протаскивают региональный подход ЕС - Черноморские Синергии, направленный на все страны Черноморья, включая Россию и Турцию. (Кстати, Россия к этой самой синергии подключилась). Зачем, спрашивается, тогда Восточное партнерство? Вот уж воистину, это и есть тот самый мешок, о котором говорили евроскептики, но куда прибавилась еще и Турция с Россией.

Шведы - Кремлю: зоны, простите, это совсем не наша методика

Реакция России на Восточное партнерство была прогнозируемой. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал инициативу как расширение зоны влияния ЕС. Надо сказать, что даже такой сравнительно сдержанный политик как шведский премьер Карл Бильдт ответил Лаврову, что основное различие между расширением зоны влияния и Восточным Партнерством в том, что в первом случае ничьего согласия не спрашивают, а во втором - страны-соседи ЕС сами выразили желание к более тесной ассоциации с ЕС. Россия в свое время от аналогичного формата отказалась. Надо сказать, что именно после этого заявления Сергея Лаврова даже среди филорусски настроенных французских и немецких евробюрократов начало зреть не только понимание, но и раздражение позицией России по отношению общего зарубежья – Украины, Молдовы и Беларуси. Брюссель готов понять, что Россия может и хочет иметь позицию по поводу ситуации в Восточной Европе, но не понимает, почему Москва измеряет каждый рабочий документ и каждую принятую позицию стран-членов ЕС в каких-то геополитических категориях.

Чиновники Брюсселя: странно, что попытки помочь Украине воспринимаются болезненно. У нас десятки таких же программ в России…

«Европейская Комиссия руководствуется документами, принятыми странами-членами ЕС. Вы видели хотя бы один документ ЕС, в котором упоминались бы какие-то геополитические цели? Нет таких. И не могло бы быть. Да ЕС – это крупный международный игрок, но он не руководствуется геополитической логикой, он не способен ее принять или воспроизвести. У ЕС иная природа, - сказал УНИАН один из брюссельских чиновников из департамента внешних отношений Еврокомиссии. - Официальные решения ЕС - это результат долгих переговоров между 27 странами-членами ЕС, каждая из которых преследует свои национальные интересы, не говоря уже о незаметных, но сильных корпоративных интересах разных групп внутри евробюрократии, лоббистских структур и даже личных интересах. Даже если кто-то заговорил бы в таких категориях – его бы не услышали и не поняли. Единственным общим знаменателем и компромиссом такого большого количества разнообразных факторов является логика, зафиксированная во всех документах ЕС - обеспечение экономического благоденствия и демократического развития. Инструменты в этой политике: техническая помощь, торговля и компромисс. И странно слышать, что наши попытки помочь Украине в рамках каких-то программ воспринимаются кем-то в геополитических категориях. У нас десятки таких же программ в России, которые мы реализуем совместно с российскими партнерами, включая органы власти и местного самоуправления. И никто сегодня не может сказать, что речь идет об экспансии ЕС в Россию. Мы понимаем и стремимся строить нормальные отношения с Россией, но у ЕС есть свои процедуры принятия решения и свои рабочие документы, которые принимаются на основе консенсуса стран-членов ЕС».

Наш МЗС не так уж плох?

Надо отдать должное украинскому МИДу, который из-за обилия критики хвалить уже считается дурным тоном. Но с имеющимися у нас довольно слабенькими картами украинские дипломаты все-таки смогли выдавить из ЕС не только общие декларации, но и добились выделения конкретных финансовых ресурсов. В свое время ведущий аналитик и специалист по постсоветскому пространству Голландского Института международных отношений Клингендейл Стефен де Шпигелейр подчеркнул, «хорошо, у ЕС нет возможности предоставить Украине перспективу членства в ЕС, но, по крайней мере, Брюссель может использовать более частую систему мониторинга, промежуточных целей и контрольных замеров». Похоже, что намерения Брюсселя проводить регулярный мониторинг реализаций положений, создания и функционирования институтов, предусмотренных ВП, если и не приведет к более заметному присутствию ЕС в Украине, то, по крайней мере, даст сигнал о более пристальном внимании. Не знаю, насколько это повлияет на украинскую элиту. Но на румын и болгар повлияло.

Относительно еврооптимистов надо сказать, что вопрос светлого европейского будущего в виде членства в ЕС, конечно, пока для Украины не стоит. Стоит перспектива постепенной экономической и политической интеграции посредством Восточного Партнерства. Это не значит, что мы недостойны, это все, на что они пока способны. Тем не менее, перефразируя слова известного европейского аналитика Джовани Греви, можно сказать: ЕС – это то, что делают из него страны-члены. Не стоит забывать, что ЕС – это по сути постоянный переговорный процесс. Там есть симпатики Украины, сдержанные или равнодушные к ней страны, есть и оппоненты. Выполнение программ ВП даст Украине и ее симпатикам в руки аргумент для того, чтобы убедить более сдержанных европейцев и оппонентов в необходимости перехода к новым стадиям отношений. Задача Украины понять это и начать работать с оппонентами вступления Украины в ЕС. Позиция этих стран – не есть нечто застывшее, это также процесс. Еще пять-семь лет назад вряд ли кто мог ожидать, что европейские консерваторы станут поднимать вопросы о членстве Украины в ЕС, сегодня такие заявления звучат все чаще во Франции. Значит, есть свет в конце тоннеля. А уж дорогу осилит идущий.

Всеволод Самохвалов, эксперт-международник, Кэмбриджский университет