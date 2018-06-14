Реинтеграция, которой пока не будет

История с необходимостью принять законопроект о реинтеграции Донбасса началась с заявления президента Петра Порошенко в июне текущего года в ходе рабочей поездки на востоке страны. В частности, он сообщил, что поручил разработать соответствующий законопроект, который предусматривает ряд мер для возвращения оккупированных территорий. «По моему поручению был разработан проект закона, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». Он охватывает целый ряд мер и шагов, которые нужно будет провести для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», - сказал Порошенко.

И уже через несколько дней парламентарии и эксперты всех мастей взялись комментировать «нормы» документа, которого, по факту, никто не видел. Немного света на ситуацию пролила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, когда заявила, что законопроект только разрабатывается рабочей группой и руку к его написанию приложат не только депутаты, а и представители СБУ, ВСУ, полиция и ГСЧС. Результат пообещала «через неделю-две», в аккурат к окончанию весенне-летней парламентской сессии в середине июля.

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В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что ожидает внесения законопроекта в парламент. Мол, сам он не входит в рабочую группу по разработке документа, но «это совместная командная работа и, насколько мне известно, у главы СНБО и президента по этому вопросу одинаковая позиция».

Зато единой позиции не оказалось в рядах коалиции. С приближением критического срока для принятия законопроекта о реинтеграции (18 октября текущего года истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, поэтому и существует необходимость голосования за новый документ, регламентирующий работу местных властей на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей) «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» разошлись во мнениях по поводу необходимости включить в документ нормы Минских соглашений (в каком-либо виде).

В частности, «Народный фронт» предложил президенту выписать «особый статус» Донбасса и положения об амнистии, выборах и другие нормы Минских соглашений в отдельном законе. И, якобы, в Администрации президента с этим согласились. Впрочем, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк заявил, что «если в среду (4 октября, - УНИАН) принесут один проект, то мы еще раз соберемся и поговорим, как действовать».

Сегодня информация о двух законопроектах подтвердилась. «Насколько я поняла, официальная позиция подтверждает нашу информацию, что будет два отдельных документа. Уже есть об этом новость от администрации президента», - отметила народный депутат от НФ Виктория Сюмар.

Несколькими часами позже на сайте Верховной Рады действительно появились два президентских законопроекта: №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (и альтернативный ему №7163-1 от группы народных депутатов), а также №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Но пожелания «Народного фронта» в них если и учтены, то лишь частично.

В частности, что касается положений Минска, в документе сказано, что государство Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях: «При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины».

В то же время, в законопроекте №7164 речь идет о том, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, после вступления в силу закона, продлевается еще на год.

В целом, в законопроекте №7163 исчезла формулировка об антитеррористической операции, происходящие на Донбассе события получили четкое название – «вооруженная агрессия РФ» и «временная оккупация», а бандформирования, с которыми Украина вынуждена разговаривать в Минске, определяются как «оккупационная администрация РФ». «Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях ... является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав», - говорится в законопроекте.

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«Сейчас такой закон объективно соответствует тому уровню и возможности более активно и адекватно реагировать на ту ситуацию, которая есть», - считает политолог Олеся Яхно-Белковская.

Во-первых, по ее словам, мы наконец-то называем субъекта агрессии, что очень важно с международно-правовой точки зрения, «я имею ввиду судебные иски, которые уже поданы Украиной в Международный суд ООН». «Во-вторых, мы фиксируем, насколько я понимаю, что мы не переходим в военную логику, не говорим, что рассматриваем военный способ возвращения этих территорий, но при этом мы оставляем право, ссылаясь на устав ООН, на самооборону. То есть мы отчасти меняем полномочия и передаем их больше все-таки ВСУ. В-третьих, мы не отрезаем эти территории полностью, называя их оккупированными, как это предлагали часть политических сил, но, как показывает грузинский опыт, это не самый правильный вариант с точки зрения будущего возврата этих территорий, а мы оставляем гуманитарные шаги, которые, предусматривают контакты непосредственно с самими жителями оккупированных территорий, не с боевиками», - отметила она.

«Да, нам не очень нравятся упоминания о Минских договоренностях, - говорит профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань. – Но, с практической точки зрения, я не вижу чего-то вредного, если бы они были символически упомянуты в новом законе. Это только усиливает наши возможности для маневрирования, потому что мы говорим: «да, мы готовы выполнять Минские договоренности, но ведь слово за Россией». Такая дипломатическая риторика…».

По словам политолога, директора Международного института демократий Сергея Тарана, ничего страшного в том, чтобы упоминать минский процесс в законопроекте, нет. «Нам нужно заложить механизмы, которые бы позволили, к примеру, не говорить о выборах на оккупированных территориях, пока не будут выведены российские войска. Сейчас это, фактически, на уровне договоренностей, и того, что Украина сопротивляется любым попыткам навязать ей московский сценарий, в частности, о выборах на оккупированных территориях», - напомнил он.

Вместе с тем, по его мнению, можно было бы заложить в закон первоочередность выполнения Минских соглашений. Тогда можно было бы «разводить руками перед международными партнерами: извините, у нас закон».

Сергей Таран убежден, что первоочередным вопросом, о котором должна идти речь в законе, должно стать восстановление суверенитета на оккупированных территориях. «А какими это словами будет названо – минскими соглашениями или какими-то договоренностям, это уже второстепенное», - добавил он.

Напомним, что более ранних версиях законопроекта, речь как раз шла не об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета на Донбассе, как это сформулировано сейчас, а об особенностях госполитики по восстановлению суверенитета на Донбассе.

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутата от «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника, дело в том, что президентский законопроект по Донбассу изначально предполагает освобождение оккупированных территорий, а затем – реинтеграцию. Мол, цель государственной политики – «обеспечение государственного суверенитета», поэтому первым вопросом стоит освобождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей и восстановление на них конституционного строя. А следующий шаг после освобождения – интеграция. «Это главное - надо освободить от агрессора, восстановить государственный строй, провести местные выборы и, собственно, потом будем строить дороги, восстанавливать мосты и делать другие общегражданские вещи, но сначала их надо освободить», - заявил Винник.

С таким мнением соглашается и Олеся Яхно-Белковская: «Думаю, рано еще говорить о восстановлении, когда идет процесс разрушения, продолжаются военные действия, обстрелы. Здесь конкретика может быть прописана, но гораздо важнее и акцент на сегодня, который ставит Украина, чтобы начался реальный процесс деоккупации, и то, чтобы оттуда выгнать РФ – на этом делается акцент и именно для этого, в первую очередь, этот закон и нужен. Чтобы мы могли в международных судах, и сейчас, и в будущем, указывать субъекта агрессии, и требовать от него компенсации, в том числе».

Другими словами, тема реинтеграции оккупированных территорий, подсчета ущерба, полноценного решения гуманитарных проблем, пока откладывается.

Тем более, что от регистрации законопроектов до их принятия – огромная пропасть. Особенно, в отсутствие единой позиции по документам в рядах хлипкой коалиции.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко