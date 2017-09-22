Нардеп Поляков внес 608 тысяч гривень залога - глава САП

Народный депутат Максим Поляков, который подозревается в получении взятки, внес новый залог в размере 608 тысяч гривень.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Читайте такжеНардеп Поляков сходил к психиатру и показал справку

Прокурор напомнил, что Поляков отказывался надевать электронный браслет и Холодницкий публично обещал народному депутату, если тот этого не сделает, то САП взыщет с него залог.

"Он не захотел этого делать, поэтому с него взыскали залог в 300 тысяч гривень в доход государства. И назначили новый залог", - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Соломенский районный суд Киева принял решение засчитать внесенную народным депутатом Максимом Поляковым залог в размере более 300 тыс. грн в доход государства. Также суд назначил новый залог в размере 608 тыс. грн.

Напомним, 19 июня детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

Читайте такжеСкандальный экс-прокурор Сус поддержал дело Полякова против НАБУ

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, за это прокуроры САП подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства. 17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.