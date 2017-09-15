Появилось видео с Тимошенко с места "прорыва" Саакашвили через границу

В сети опубликовано видео, как 10 сентября, во время "прорыва" Михеила Саакашвили, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пересекла украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Политик прошла сразу после того, как сторонники Саакашвили прорвали кордон пограничников и провели экс-председателя Одесской ОГА. Соответствующую видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал журналист Андрей Дзиндзя.

Читайте такжеКортеж Саакашвили остановила полиция (видео)

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" внес в базу данных лидера "Батькивщины", нардепа Юлию Тимошенко за незаконное пересечение государственной границы Украины. 10 сентября туда же попал Михеил Саакашвили.

Читайте такжеАваков отреагировал на "прорыв" Саакашвили и предложил ему два варианта

Напомним, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.