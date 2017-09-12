Вслед за Тимошенко и Саакашвили после "прорыва" в базу "Миротворца" угодили два нардепа (фото)

В базу центра "Миротворец", в раздел "Чистилище", внесены, кроме Юлии Тимошенко, ее соратник Сергей Власенко (фракция "ВО "Батькивщина"), а также нардеп Дмитрий Добродомов (внефракционный). Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист "Миротворца" Мирослав Олешко.

"Тот, кто угрожал и запугивал девушку-проводницу, через несколько часов сам стал преступником", - говорится в описании поста о Власенко.

"Добавлен за незаконное пересечение государственной границы Украины. Нападение на пограничников во время выполнения ими своих обязанностей в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства", - эти причины попадания в базу "Миротворца" указаны на сайте.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" внес в базу данных лидера "Батькивщины", нардепа Юлию Тимошенко за незаконное пересечение государственной границы Украины. 10 сентября туда же попал Михеил Саакашвили.

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Напомним, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.