Олег Шевчук: Коррупционеры в ВР знают друг друга и обмениваются законопроектами

В комитете мы иногда переходим на нецензурную лексику… На повестке дня многомиллиардные законы, но депутаты ссорятся из-за 17 неразделенных квартир… ПР планировала акции вместе с выступлением профсоюзов… Интервью

Олег Шевчук, народный депутат Украины, член фракции БЮТ. Мне показалось странным, когда в этом созыве Верховной Рады радиофизик, апологет информационного общества, родоначальник IT-шного бизнеса в Украине и отец корпоратизации Укртелекома пошел работать в непопулярный у прессы комитет социальной политики. Как оказалось, представители точных наук умеют дотошно вникать в любые вопросы, устраивать скандалы, не хуже «бюджетных», и обнаруживать, например, в скромном законе о едином взносе 200 миллиардов гривен, которые вот-вот собирались изъять из антикризисного бюджета Тимошенко представители оппозиции.

Мы задали Олегу Шевчуку несколько вопросов.

В КОМИТЕТЕ МЫ ИНОГДА ПЕРЕХОДИМ НА НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ

Олег Борисович, на днях парламент отклонил законопроект «О системе сбора и учета единого социального взноса».Вы, наверное, должны чувствовать свою собственную победу?

Нет, это не победа. Сам по себе закон нужен, нужен единый взнос, нужна социальная реформа. Но над процессом нависла группа не очень прозрачных товарищей. И когда к нему дописали десять-пятнадцать страниц дополнительного текста, реализовав сомнительные идеи коррупционного характера, которые просто витают в воздухе, то процесс стал очень нервным. А после того, как выяснилась истинная суть предлагаемых изменений, то в обсуждение включилось много людей – это и депутаты БЮТ и, как ни странно, Партии регионов. Но людям тяжело отследить ситуацию, разобраться в таблице и понять: где схема увода денег ликвидирована, а где она спрятана, – и поэтому решили закон отклонить в принципе.

Но нам никуда не деться от реформирования системы социального страхования. Ведь сейчас в Украине, кроме пенсионного, существует еще три фонда социального страхования. Это десятки тысяч госслужащих, у которых большое финансирование. Фонды имеют свою инфраструктуру, офисы, серверные и транспортные сети. Представьте, есть большая самоуправляемая система, которая собирает платежи. Внутри системы уже происходит конкуренция, в ней крутятся приличные деньги. Социальное страхование – вроде и не бюджетные деньги, но они плановые. Выплата зарплаты и начисления на них собственниками не нарушаются – ведь сейчас введены статьи, усиливающие ответственность администрации предприятий, вплоть до возбуждения уголовных дел. Выплата зарплат и начисления на нее для бизнесменов – это сейчас святое. Сегодня предприниматели могут позволить себе «побаловаться» с НДС, налогом на прибыль, но они редко позволяют себе баловаться с начислениям на фонд зарплаты, из которых средства идут в эти самые фонды социального страхования. Эти платежи – святая штука. И соответственно, фонды, которые регулярно собирают платежи. Они их активно тратят: строят, покупают бумагу, компьютеры, принтеры, факсы, ручки, карандаши. Это огромные предприятия. И, понятно, к этой системе потянулся крупный бизнес. Потому что весь бизнес тянется к госзаказам, госзакупкам.

Однако многие не знают, но сам закон изначально создавался при активной поддержке западных экспертов, Международной организации труда, работодателей и пр., которые высоко оценили эту инициативу. Это потом уже, когда законы заваливают, они обрастают новыми подробностями, «интересными» предложениями и выходят как законопроекты отдельных депутатов.

А чем Вам не нравится норма закона об электронной отчетности?

Я как человек, который вышел из IT-бизнеса, считаю, что чем быстрее мы перейдем к электронному документообороту, тем лучше. Но я понимаю, что это невозможно сделать единовременно, и уж точно сегодня это не имеет никакого отношения к единому взносу. Конечно, когда в Украине будет создана здоровая лоббистская группа, которая будет стремиться к повсеместному внедрению в стране норм электронного управления, цифровой демократии, электронной коммерции и пр., я с удовольствием подключусь к ее работе. Я точно знаю, что компьютер - это не чиновник, который кладет бумаги под сукно. Компьютер работает и не требует взятку. Это философия последних десяти лет моей жизни. Но ведь для внедрения всего этого необходим целый комплекс процедур, нужны реформы в системе Минздрава, Минобразования, обучение новым технологиям и госслужащих, и бизнесменов. И я не знаю ни одной страны, где бы это прошло в обязательном порядке. Это естественный и эволюционный процесс. Люди сами перейдут к электронной отчетности, когда будут готовы, потому что намного удобнее отправить в налоговую инспекцию отчет одним нажатием компьютерной клавиши. Но нельзя сейчас это навязывать, когда многие руководители не могут вообще пользоваться компьютерами.

Я и сам еще учусь – все воскресенье просидел на тренингах по линейке продуктов кампании Apple. И я готов этим заниматься, но точно не для того, чтобы лепить куда угодно электронную отчетность, в частности – в закон о едином взносе. Ясно, что после гипотетического введения электронной отчетности у предпринимателей появилась бы необходимость покупать у некого посредника соответствующий софт, ключи и прочее.

Расскажите, как ведут себя на заседании комитета люди, которые лезут в бюджет и при этом знают, что вся страна наблюдает этот момент. Вы говорили прямым текстом таким коллегам: «У державы, которая истекает кровью, нельзя тырить»?

Возможно, не столь образно, но очень часто. Поверьте – накал страстей настолько велик, что в комитете во время таких моментов мы иногда переходим на нецензурную лексику. Потом, правда, проходит время, мы жмем друг другу руки, говорим: ничего личного, проехали. Снова пытаемся разговаривать… В то же время мне часто пытаются намекнуть, что где-то с кем-то что-то согласовано.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ ЗАКОНЫ, НО ДЕПУТАТЫ ССОРЯТСЯ ИЗ-ЗА 17 НЕРАЗДЕЛЕННЫХ КВАРТИР

Согласовано? Это когда члены вашей фракции договорились, что они голосуют за этот закон, а ПР голосует за закон БЮТ об ограничении пенсий. В таком случае БЮТ стал бы героем отмены спецпенсий, выигрывая далеко не самую большую сумму для бюджета.

Я бы не хотел это комментировать – это очень болезненная тема и для меня, и для многих депутатов. Но скажу, что позже в борьбе против доработанного в кулуарном режиме законопроекта о едином социальном взносе объединились в том числе и регионалы. Хотя ликвидировать спецпенсии это ж намного более громкая инициатива – это ж сколько баллов у электората срубить можно.

Почему парламент не отменит спецпенсии?

В нескольких версиях законопроектов, которые подали и правительство и наш депутат Владимир Бондаренко, предлагалось все спецпенсии (депутатов, прокуроров, судей) ограничить десятью тысячами гривен. Но это не вина правительства, что его законы вычищаются депутатами. Очень сложная ситуация в отношении самих депутатов к подобным вещам. Тут много парламентариев, которые либо пенсионного возраста, либо в полушаге от него, и они думают о пенсии.

Так что, десять тысяч гривен пенсии слугам народа мало? Понятно, что никто не возьмет слово, не выйдет на трибуну и не скажет, что он против снижения спецпенсий. Но в кулуарах, при частном общении люди высказываются очень остро. Тут есть какой-то скрытый, непонятный мне лоббизм. Инициатив по сокращению льгот было море, но они погибали на разных чтениях при разных процедурах в комитетах. Иногда вообще непонятные мне вещи происходят. На повестке дня стоят многомиллиардные законопроекты, но все могут перессориться из-за семнадцати неразделенных в прошлом созыве квартир.

А в Верховной Раде есть люди, у которых нет жилья?

Есть. И они приводят аргументы, что дешевле какой-то группе депутатов купить квартиру, чем оплачивать гостиницы «Киев» и «Украина». И это правильно, но просто нужно подумать, как и кому давать. Потому что это превратилось в бизнес. Зашел один раз в депутаты, купил квартиру, потом продал. А потом приходят новые депутаты, которые тоже не имеют квартир. И замкнутый круг получается. По моему разумению необходимо предоставлять служебное жилье ровно на срок полномочий – без единой возможности остаться в нем после истечения этого срока.

Депутаты – люди небедные, дополнительная плата за отдельные голосования существует, и иногда суммы выходят приличные. При нынешнем кризисе могли бы и сами на жилье собрать.

Не знаю. Мне никто не платил. И я ничего не лоббировал. Просто за то, чем я занимаюсь, никто не платит, тут нет узкокорпоративных интересов. Мне интересно работать на перспективу, продвигать правильные вещи для страны в целом и отдельных рынков. Но я слышал, что такое происходит. И хорошо помню подобные случаи в парламенте третьего созыва, когда к нам в офис Партии зеленых, в которой я был заместителем председателя, приходило немало подобных «ходоков». Да и наши собственные партийные бизнесмены не стеснялись ставить свои бизнес-приоритеты на первый план. Это касалось и продолжения сроков ваучерной приватизации, и передачи в управление народным депутатам акций госпредприятий по типу Запорожстали.

Но я говорю это для того, что бы вы понимали, что лоббистов среди депутатов много, но решение же большинство народных избранников принимают самостоятельно, исходя из своих профессиональных и морально-этических категорий.

ПР ПЛАНИРОВАЛА АКЦИИ ВМЕСТЕ С ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПРОФСОЮЗОВ

Есть ли у правительства долги по зарплате?

По бюджетной сфере практически нет. Но если смотреть расклад задолженностей по зарплате, негативная динамика наблюдается у предприятий с частной формой собственностью. К примеру, у Партии регионов были планы, чтобы сроки их митингов «совпали» с митингами профосюзов. Но массово профсоюзы не вышли. Хотя трудовой конфликт государству объявили. И вот мне интересно, почему профсоюзы объявляют трудовой конфликт правительству, а не стороне, которая подписала трудовое соглашение, владельцам шахт, фабрик, заводов? Не потому ли, что они вместе сидят в одной фракции? Я бы назвал это, если корректно, то «профсоюзной неискренностью».

Возвращаясь к кризису… Во время Великой депрессии для бедных в США существовала системная помощь. Скажите, а Вы не думали разработать на всякий случай «запасные меры», типа систематичные обеды для малоимущих?

Я не настолько пессимист. Думаю, что все будет нормально, мы получим второй транш МВФ, межгосударственные кредиты.

У нас по факту два миллиона безработных. Вы верите, что эта цифра не будет увеличиваться?

У нас около миллиона безработных.

Плюс миллион, которые находятся в административных отпусках. Ведь это скрытая безработица....

Мы сейчас работаем над законопроектом, по которому работодателю было бы невыгодно освобождать работников.

У людей будет лежать трудовая книжка на предприятии, которое не платит? Формально у них будет работа, но не будет денег.

Я считаю, что если человек остается, то у работодателя сохраняются перед ним обязательства. Я бы назвал это не скрытой безработицей, а скрытой занятостью. Кризис, возможно, еще и не достиг дна, но я думаю, что хуже уже не будет. Мне кажется, мы пробудем в этой точке еще несколько месяцев, а потом начнут работать мировые меры. Сегодня на пять триллионов будет простимулирована мировая торговля, а это однозначно должно сказаться на повышении экспорта нашего металла и химии. Еще один триллион выделяется МВФ для углубления структурных реформ в развивающихся странах. В этом контексте намечается определенный прогресс и перспектива для Украины.

Нам бы вот с политикой разобраться! Тут еще выборы эти предлагают. В полусиловом варианте отправляют людей на выборы. Для страны ситуация, когда правительство не имеет возможности динамично принять необходимые антикризисные решения, – это почти катастрофа. Не знаю, как может прийти в голову идея в такой сложной ситуации погнать людей на выборы, запустить в округа всех депутатов, губернаторов, министров…

КОРРУПЦИОНЕРЫ В ВР ЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА И ОБМЕНИВАЮТСЯ ЛОББИСТСКИМИ ЗАКОНОПРОЕКТАМИ

От одного из последних законов – о госзакупках, который создает аналог тендерной палаты, – Всемирный банк был в шоке. Говорят, закон лоббируют бютовцы…

Поверьте, во фракции крайне болезненно реагируют на подобные вещи. Недавно на закрытом заседании был жестко поставлен вопрос о необходимости контроля за законотворчеством, которое имеет какие-либо проявления коррупции. К сожалению, инициаторы подобных сомнительных схем – достаточно сильны, они знают друг друга, они договариваются, они передают друг другу коррупционные законопроекты. Но я думаю, что ситуация с единым взносом показала, что Верховная Рада может сама себя оздаравливать. Другое дело, что когда закон выбрасывают, то логика выздоровления нарушается. Но вы должны знать, что в принципе тендерная палата была межфракционным объединением, и БЮТ в ней почти не присутствовал.

А чтобы прояснить ситуацию с фракцией, могу сказать, что недавно у нас была создана специальная антикоррупционная группа во главе с Кожемякиным, которая будет отслеживать все проявления некорректного лоббизма на законодательном уровне, еще на стадии разработки законопроектов.

Когда я вижу в партийном списке БЮТ имена Васадзе, Буряк, Губский, то не сильно этому удивляюсь... Чему Вы верите больше: лозунгам Юлии Тимошенко или ее способности навести порядок?

Вы знаете – это мой осознанный выбор. Партию зеленых, к которой я принадлежал, постоянной куплей-продажей убили. Идеологических партий, кроме КПУ, не было. Но, безусловно, мой выбор базировался и на основе личностного фактора. А в этом плане, поверьте, Тимошенко – самый работоспособный и активный человек в нашем политикуме.

А вот когда будет существовать идеология, команды, будут разработаны эффективные принципы подбора людей в команду, то тогда можно будет спрашивать и с лидера, и с конкретного депутата.

В каждом списке, у каждой личности есть соблазны, ошибки. Когда будет изменен избирательный закон, когда команды станут более сильными, будет существовать коллективная ответственность, то с идеологической команды буде легче спрашивать. А сейчас один министр повел себя так, а другой иначе, а Тимошенко отвечает и за того, и за другого. Я ее не идеализирую. Просто считаю, что ей не позавидуешь.

Президент Ющенко недавно, напомнив, сколько он сделал для Закарпатья во время наводнения, сказал, что люди должны чувствовать ответственность и страховать свое жилье от рисков. Тогда мне хотелось попросить его назвать страховую кампанию, которой можно было бы доверять. А сегодня я думаю, что если бы он ее назвал, то я бы уже и не поверила…

К сожалению, это пример коррозии принципов во власти.

Что касается страхования, то здесь существует интересное мнение по поводу влияния кризиса на этот рынок. Кризис проверит прочность, покажет серьезность той или иной компании. Рынок страхования важен, страхование рисков в западных странах – неотъемлемая часть личного финансового плана. И, конечно, страхование должно стать частью нашей жизни. Я не думаю, что доверие к страхованию у нас уж так было подорвано. Ведь мы в Украине массово пока только научились страховать машины, и, в общем, все были довольны. Поэтому я думаю, что при стабилизации ситуации интерес к разным видам индивидуального страхования вернется.

Беседовала Лана Самохвалова