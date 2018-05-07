Ираклий Аласания: ЕС заинтересован, чтобы Грузия и Украина находились в сфере его влияния

Проигрыш в российско-грузинской войне, и как результат - признание со стороны России Абхазии и Южной Осетии - привели Грузию к глубокому политическому кризису. Оппозиция всех мастей требует отставки Саакашвили и проведения досрочных президентских выборов. Как свидетельствуют соцопросы, если досрочные президентские выборы будут объявлены, за право занять ключевой пост в Грузии будут бороться два главных претендента: экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе и бывший представитель Грузии в ООН, лидер оппозиционного «Альянса за Грузию» Ираклия Аласания. О том, каким он видит будущее своей страны, Ираклий Аласания рассказал в интервью УНИАН.

В Грузии сложился серьезный политический кризис, каким Вы видите выход из него?

Мы считаем, что для выхода страны из кризиса, в первую очередь, необходимо добиться свободных, внеочередных президентских выборов, после этого уже народ сам выберет политического лидера. Мы хорошо понимаем, что непродуманными действиями правительства Грузия была втянута в провокационную войну. Это все хорошо поняли - и население, и политические силы.

В России заявляют, что Грузия наращивает свой военный потенциал для продолжения войны. Соответствует ли это действительности? Как Вы считаете, почему делаются подобные заявления?

Я думаю, что российско-грузинские отношения – отношения двух воинствующих сторон, так как Россия сейчас оккупирует значительную часть грузинской территории. Я не думаю, что грузинская сторона готовится к развитию какого-то военного сценария. У каждой стороны есть возможность и необходимость в организации самообороны и оборонительных систем, но это не означает, что грузинская сторона предпринимает новые шаги для эскалации ситуации.

Прошло полгода после российско-грузинской войны. Ваша оценка произошедшего... Могла ли ситуация пойти другим путем?

Я абсолютно уверен, что ситуация могла развиться по-иному. Думаю, что у Михаила Саакашвили были все возможности - внутренние ресурсы, поддержка народа и беспрецедентная поддержка международного сообщества, чтобы Грузия интегрировалась в Европу и продвигалась вперед очень серьезно, так же очень большими темпами могла развиваться ее экономика. Но, к сожалению, политика была непродуманной, хочу подчеркнуть, - импульсивной. В стране нет институционного механизма решения вопросов и, конечно же, есть дисбаланс, который существует сегодня между законодательной и президентской властями... Все это привело к тому, что Грузия сейчас постепенно изолируется от международного сообщества. Я думаю, что единственный выход из кризисной ситуации – организация свободных выборов, когда новый лидер и новая политическая сила, которая придет к власти, будет легитимной и будет пользоваться поддержкой народа Грузии и за ее пределами.

Кого Вы считаете реальным конкурентом президенту Грузии Михаилу Саакашвили?

Я думаю, что главным конкурентом Саакашвили является грузинский народ. На данном этапе, к сожалению, Саакашвили сам создал ситуацию, при которой он изолировал себя от граждан Грузии.

Как Вы думаете, остались ли у Украины и Грузии шансы в ближайшие годы получить ПДЧ и продолжить интеграцию в НАТО, если учитывать грузино-российскую войну, внутриполитические и экономические проблемы в обеих странах и смену власти в США?

Я уверен, что процесс интеграции должен продолжаться, но после августовских событий интеграция Грузии в НАТО – дело не ближайшего будущего. Для меня процесс интеграции главным образом связан с реформами, которые Грузия будет продвигать в сферах безопасности и обороны - это очень важно для нас, это даст еще один стимул для интеграции в Евросоюз, чего можно достичь уже в обозримом будущем. Будущее Грузии и Украины - в Европейском сообществе. Кстати, между Украиной и Евросоюзом подписаны очень важные договоренности по топливо-энергетической сфере, это еще раз демонстрирует нам, что Евросоюз заинтересован, чтобы Грузия и Украина находились в сфере его влияния и стали бы неотъемлемой частью европейской безопасности. Я уверен, что этот процесс будет идти более активно, и в ближайшем будущем произойдут значительные сдвиги, которые почувствует население наших стран.

По Вашему мнению, какие цели ставила Россия, начав очередную «газовую» войну против Украины?

В первую очередь, Россия преследовала практически те же самые цели, что и в отношении Грузии - дать понять Европе и нашим соседям по постсоветскому пространству, что Россия вновь завоевывает влияние в Украине, на Южном Кавказе и в Европе. Я думаю, что у России существуют очень серьезные намерения в отношении топливно-энергетической системы Украины, чтобы она была в полной зависимости от Москвы. Я еще раз хочу подчеркнуть, что те договоренности, которые были достигнуты на днях – очень важный фактор, чтобы Украина продемонстрировала свою индивидуальность и свои планы в совместном с Евросоюзом строительстве будущего страны. Это будет одним из важнейших факторов самообороны в этой сфере.

И кто, по-вашему, выиграл, а кто проиграл в этом противостоянии между Киевом и Москвой?

Я думаю, что интересы России и ее имидж очень пострадали, и очень надеюсь, что наши европейские партнеры поймут, что нельзя оставлять друзей, партнеров без реагирования в то время, когда с российской стороны делаются подобные агрессивные шаги. Я очень четко вижу, что в будущем европейское сообщество будет очень тесно взаимодействовать с Украиной и Грузией, и будет реагировать на неадекватные действия, предпринимаемые Россией.

Как Вы считаете, каково политическое будущее президентов Михаила Саакавишвили и Виктора Ющенко?

Оно зависит только от них самих. Каждый президент оставляет себя в истории с решенными им проблемами, и с теми, которые он переложил на другого политического лидера. Так что у Саакашвили еще есть возможность придти к народу и сделать все возможное, чтобы эта традиция была мирной в Грузии, также у него есть возможность остаться в истории президентом, который способствовал демократическим изменениям в Грузии. Но если он упустит свой шанс, то уже иначе войдет в историю. А что касается президента Ющенко, то я сейчас буду предельно осторожен и не сделаю комментариев относительно президента другой страны... Я думаю, что это решит сам украинский народ.

Инна Кукуджанова