Черновецкий разделся, чтобы доказать свое психическое здоровье (фоторепортаж)
На демонстрацию физических возможностей почти 60-летнего мэрского тела: бег, плавание, подтягивание, пригласили 20 пенсионерок. Надеемся, они получили удовольствие...
Сегодня утром киевский мэр Леонид Черновецкий, старательно втягивая живот, демонстрировал журналистам свое абсолютное здоровье – как физическое, так и... психическое.
Причем судя по количеству мэрских напоминаний именно о втором аспекте демонстрации на единицу “рекламного” времени, сам столичный градоначальник не был до конца уверен в том, что избрал адекватный способ доказать, что состояние его психики не требует немедленной изоляции в палате с мягкими стенами.
А некоторые высказывания мэра и вообще наводили на мысль, что общеизвестное выражение “в здоровом теле – здоровый дух” в данном случае является некоторым преувеличением.
|Физкультпривет от мэра
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Скажем угроза мэра обратиться ко “всем послам всех демократических стран, не только Европы, лидерам партий, Президенту Украины, премьер-министру”, к “выдающимся политическим деятелям”, включая Виктора Януковича, Владимира Литвина и Петра Симоненко, и планы рассказать в парламентах Москвы, Ленинграда и по непонятной причине... еще и Самары, что “на Украину надвигается фашизм, тоталитаризм”. Это по поводу того, что по мнению Черновецкого, сегодня Украина идет к тому, что любой политический лидер, не только мэр, может быть подвергнут «унизительной процедуре (имеется в виду решение специальной комиссии ВР по вопросам расследования деятельности городской власти Киева о “назначении” психиатрической экспертизы Черновецкому, которое с точки зрения закона абсолютно невозможно выполнить принудительно – ред.), доведен до самоубийства».
Ничего не напоминает?
"С уваженьем, дата, подпись.
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|В здоровом теле - здоровый дух? (На самом деле - одно из двух) Дразнилка времен СССР
|Ах, какие ножки, до чого хороши...
Также для человека, который всерьез надеется “полосканием” собственного тела в бассейне “смыть с Украину всю грязь, которую на нее выливают политики”, жалоба на то, что “находиться рядом с психически больными людьми невозможно ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты” выглядит как попытка, простите, недобросовестной конкуренции.
Остается надеяться, что хоть “группа поддержки” в составе 20 пенсионерок получила удовольствие, наблюдая, как почти 60-летнее тело (справедливости ради заметим) довольно неплохо сохранившееся для своего возраста, пробежало 400 метров, подтянулось на турнике 15 раз и проплыло 50 метров в бассейне.
К сожалению, остальным это не очень помогло поверить в то, что Черновецкий - «абсолютно здоровый, адекватный. Я логично мыслю, философски. Я кандидат наук, бывший проректор по науке Киевского государственного университета. Я блестяще владею собой, своим языком». Скажем, последнее утверждение даже опровержений не требует. Мэру достаточно лишь открыть рот...
|Для усиления эффекта - пресс-конференция в плавках
|...а трансляция заседания ВР на заднем плане, наверное, для контраста
Елена Перегуда
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН