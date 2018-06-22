Кто такой Беркут и кто ему «Брат»?

Зачем ему было принимать участие в украинских выборах? Представляете, брать себя за волосы, вталкивать в самолет и лететь в какой-то Северодонецк, имитируя, что там живешь и работаешь?..

На днях пожертвовала лепту пророссийскому лидеру украинской политической партии «Велика Украина» Игорю Беркуту. Купила его книжицу «Брат» с физиономией Владимира Путина на обложке. Сорок девять гривен – мой скромный вклад уйдет либо на нужды политпартии, либо на счета пацанов, работающих на Лубянке…

Зачем «бывшему шпиону» Северодонецк?

Про книжку, в которой с особым сладострастием описываются вероятные сценарии расчленения Украины, долго говорить не буду. Большее любопытство вызывает у меня персона Игоря Беркута – лидера политпартии «Велика Украина», уроженца Енакиево, бизнесмена, давно и плодотворно работающего в Казахстане и России (сам он утверждает, что у него имеется бизнес и в Украине). Настоящая фамилия – Гекко, но для политической работы взял себе псевдоним Беркут. Партия «Велика Украина» была зарегистрирована в 2006 году после долгого и упорного сопротивления тогда министра юстиции Романа Зварыча.

Мы по мобильному телефону связались с г-ном Зварычем, чтобы поинтересоваться, почему он не хотел регистрировать «Велику Украину».

– Я не помню всех подробностей, – сказал он. – Ведь тогда мы ежедневно принимали решения по каким-то партиям, но мои претензии в «Великой Украине» состояли в том, что в ее программных документах звучали цели и задачи, не предполагающие сохранения суверенитета и государственных границ Украины.

Точно не известно, то ли партия откорректировала программу, то ли сменился министр, но в 2006 году «Великая Украина» таки была зарегистрирована и стала политической партией.

Обратилась к экспертам, близким к Виктору Ющенко. Ну, должны же они знать, кто заказчик антиукраинской и антипрезидентской книги. «Точно не знаем, скорее всего – российские спецслужбы, ГРУ, ФСБ», – ответили мне.

Биография Игоря Витальевича, который сам называет себя «бывшим шпионом», а ныне успешным банкиром, укладывается в три строчки. Закончил Московское общевойсковое, командное училище, ветеран войны в Афганистане, где командовал разведротой и куда отправился по собственному желанию. Последним местом службы Игоря Гекко был Среднеазиатский военный округ . После распада страны он отказался присягать другому государству, ушел в отставку. Мы не будем анализировать и копаться, как в 1991 году он выиграл грант на обучение в США. Ну, повезло человеку... Факт, что вернулся оттуда Игорь Витальевич уже младшим партнером банка TEXAKABANK, который был зарегистрирован в Казахстане.

Позже Игорь Витальевич и его американский партнер перепродают этот банк Сбербанку России (об этом упоминают российские деловые издания), в этот же период говорят о покупке Игорем Гекко Метрокомбанка в Москве. И сейчас, на официальной веб-странице банка, главой правления банка в столице РФ значится брат Игоря Витальевича Валерий Гекко. А главой совета директоров казахстанского отделения банка – сам Игорь Витальевич Гекко.

Политической деятельностью в Украине этот гражданин занимается спорадически и до сих пор безрезультатно.

В 2001 году перед выборами в Верховную Раду господин Гекко появляется в Северодонецке, берет под крыло местную газету и выдвигает свою кандидатуру по 112-му одномандатному округу. Что интересно, Гекко набрал 20,8% и занял второе место. Но затем последовал скандал. Пресса писала, что в 2001 году он не заработал в Украине ни копейки. Поскольку одним из требований закона к кандидатам в депутаты является постоянное проживание в Украине в течение 5 лет перед выборами, это потянуло ряд разбирательств. Тогда МВД обвинило Гекко, что он проживал в Казахстане и имеет как минимум два паспорта. При дальнейшем разбирательстве всплыло, что он незаконно получил гражданство Украины. В 2003 году по поводу гражданства Гекко в украинский МВД официально обратилась Генпрокуратура Казахстана, которая пыталась выяснить, на каком основании гражданин Казахстана был зарегистрирован кандидатом в украинские депутаты. Со временем скандал затих. Все были заняты президентской кампанией.

В 2004 году Игорь Витальевич был участником акции «Гражданская инициатива» и вроде бы даже сочувствовал оппозиционному кандидату Виктору Ющенко. Однако уже в 2005-м Гекко «разочаровался» в лидере оранжевых. В том же году он создает движение «Родина–Восток», которое начало деятельность в Луганске и области. Сейчас проект свернут…

В 2005 году Игорь Витальевич зарегистрирован ЦВК в качестве 15-ого номера Блока Евгения Марчука, член его же партии «Свобода» на парламентских выборах в 2006 году.

Пресса пишет, что в начале 2007 года Гекко заявил о себе в Киеве, инициировав один из первых референдумов по отставке Леонида Черновецкого. Второе дыхание эта инициатива обрела зимой 2008-го. Вместе с ним на пресс-конференции против Черновецкого присутствовали представители Михаила Бродского, Блока Кличко и других политических сил.

Говорят, в 2008 году партию взял под опеку Давид Жвания. Правда это или нет, не знаем. Поскольку публичная защита Игорем Витальевичем Давида Жвании в «паспортном скандале» последнего не может служить подтверждением их сотрудничества. Но теперь Игорь Беркут снова на слуху. Оно и не удивительно. В стране пахнет выборами.

“У меня в силу профессии девять паспортов»

Мы побывали на круглом столе, главными участниками которого были Игорь Беркут и соавтор упомянутой выше книги Роман Василишин. Общее впечатление от Игоря Витальевича? Не лишен шарма мужественности… Большой рост, шрам на лице, открытое лицо, речь простецкая, но продуманная, с фактажем. Риторика антивластная, но не откровенно витренковская. Ругает в основном безответственность Президента. Ругает за то, что Совет нацбезопасности возглавляет женщина-гинеколог и что гражданский министр обороны не разбирается в военной технике. Ругает нынешнюю избирательную систему за закрытые списки, за невозможность демократии, за то, что в Украине реальный победитель выборов все равно не сможет принять участие в управлении государством. Ругает власть за то, что в России, например, Мордашов (руководитель Северстали) платит свыше 440 долларов налога за тонну стали, а в Украине Ахметов платит всего 140. Это справедливо?

Я, не выдержав, несколько невежливо перебиваю:

– Поэтому вы ведете бизнес исключительно в России и в Казахстане?

Игорь Витальевич с безупречной выдержкой отвечает, что в Украине у него тоже есть бизнес, а потом подробно и аргументировано рассказывает об успехе реформ в Казахстане.

– В Украине все телеканалы принадлежат пяти-шести семьям, – продолжает он.

– Ну а в России все телеканалы в одних руках, – продолжаю язвить я, – так что пять-шесть владельцев не так уж плохо... Прочитав вашу книгу, мы предположили, что вашим спонсором выступает либо ФСБ, либо ГРУ, либо подобные околопутинские структуры… ГРУ любит такие названия – «Великая Гагаузия», «Великая Адыгея», по аналогии «Великая Украина»… А вот недавно заговорили, что отношение к «Великой Украине» имеет Давид Жвания. Вы не проясните нам, кто является финансовым спонсором и политическим отцом проекта «Великая Украина»? – поинтересовалась я.

Игорь Витальевич поощрительно улыбается, рассказывает, как трудно в Украине. Приезжает в Тернополь, а там с тобой отказываются говорить, пока ты не выскажешь свою позицию по второму государственному и НАТО, и как трудно агитировать в Донецке, где с тобой не хотят говорить, если ты не «регионал».

– Вы можете не верить. Но я не из ФСБ и не из ГРУ, и при чем тут Жвания?

«Я и не верю», – мысленно отвечаю я. И поскольку вопросов в зале не было, продолжаю интересоваться:

– У вас были серьезные проблемы с украинским гражданством на прошлых выборах. Вы уверены, что у вас есть паспорт Украины и что вы гражданин этой страны?

Игорь Витальевич отвечает без тени возмущения:

– У меня в силу профессии девять паспортов. А было вообще двенадцать, у трех вышел срок давности. Так было нужно для безопасности моей семьи. Но да, я – гражданин Украины.

После пресс-конференции к Игорю Витальевичу подошли какой-то пенсионер и пионер – приглашали к сотрудничеству и выражали поддержку. А мне в этой, в общем-то, ясной истории не хватало одного звена. Для меня это глубоко второстепенное дело – у кого из местных топ-политиков подрабатывает по совместительству г-н Гекко-Беркут и какие тактические задачи он решает. Скоро выборы, все станет понятно.

Но очевидно, что он на службе у другого государства. Да ведь само название проекта «Великая Украина» не в Украине придумано. Украину не особо интересует «величие». Мы ж не Гагаузия и не Россия. У украинцев нет подобных амбиции – быть «великими» (но бедными), нам достаточно быть сильной, процветающей, европейской державой, а не «великой». Счет в банке и чистые улицы нам важнее наличия ядерной бомбы. Это поймет любой украиноментальный житель нашей страны.

К слову, в свежеизданной книге Беркут и Василишин хвалят Путина за его ответ на «чеченские теракты» – взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. В то время, как ни для кого не секрет, что эти взрывы мыслящие люди давно не считают «чеченскими терактами». По мнению западного сообщества, упомянутые взрывы – лишь этап для «маленькой победоносной войны», задуманной кремлевскими политтехнологами, чтобы поднять рейтинг Владимира Владимировича перед первым президентством. В книге ругают Михаила Ходорковского, но почему-то забывают о том, как друзья Путина разобрали по частям лучшую российскую компанию «Юкос».

Мне показалось, что саму книгу Игорь Витальевич, скорее всего, и не читал. Ее главный писатель, соавтор – Роман Василишин (бывший член Народного руха Украины), предложивший на пресс-конференции Путина обменять на Ющенко и сказавший, что «Украина может рассыпаться как трухлявая колода». Он у старых руховцев имеет неоднозначную репутацию.

– Рух с самого начала его основания был буквально «зарыблен» российской агентурой, – сказал в комментарии УНИАН Ярослав Кендзьор. – Я думаю, что Василишин – один из них. Он каким-то образом в свое время втерся в доверие к Геннадию Удовенко, возглавлявшему партию. А потом, когда стали очевидны его цели, то он под давлением ушел из Руха. Но сейчас с появлением этой антиукраинской книги ясно, на кого он работает.

…Что касается Беркута, то вопрос действительно интересный: зачем ему было обзаводиться украинским паспортом и принимать участие в украинских выборах? Представляете, брать себя за волосы, вталкивать в самолет и лететь в какой-то Северодонецк, имитируя, что там живешь и работаешь? Зачем столько усилий? Зачем столько денег тратить на пиар? Зачем бросать банковский бизнес в России и Казахстане ради Северодонецка?

Не думаю, что он действительно хочет в украинский парламент… Скорее, похоже, что он, как Штирлиц, служит некой виртуальной, несуществующей Родине, которую считает по-настоящему великой.

Лана Самохвалова