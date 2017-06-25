США до октября могут принять решение о предоставлении оружия Украине - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в течение двух-трех месяцев визит в Украину министра США Джеймса Мэттиса и подписание ряда оборонных соглашений между Украиной и Соединенными Штатами Америки и принятие решения о предоставлении оборонительного оружия до октября.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

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«Относительно оборонных соглашений мы сегодня имеем фактически согласованный текст. Мы в течение двух-трех месяцев ждем визит министра обороны США в Украину. Во время этого визита мы надеемся, что соглашения будут подписаны. Подчеркиваю, что это не останавливает процесс предоставления Украине... оборонительного оружия, не говоря о летальном оружии, потому что это то, что мы поставили приоритетом», - сказал Порошенко.

«Процесс предоставления оборонительного оружия идет очень и очень активно», - отметил глава государства и сообщил, что во время его встреч в Пентагоне и Белом доме было подтверждено, что вопрос о поставках Украине оборонительного оружия попытаются решить до конца бюджетного года, который продолжается до октября.

«Мы также ожидаем, что эти позиции будут приняты и реализованы», - сказал Порошенко.

Раіше УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в США провел встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которой собеседники обсудили пути предоставления Украине оборонного вооружения.