США намерены выделить миллионы на военную помощь Украине

США намерены предусмотреть оказание военной помощи Украине, в том числе летальным оружием, в законопроекте о выделении средств на 2018 финансовый год американскому министерству обороны.

Об этом журналистам заявил Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри, передает The Hill.

По словам Торнберри, выделенные для министерства средства пойдут на защиту от "агрессии со стороны Северной Кореи и России".

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В частности, средства планируется выделить для "Европейской инициативы сдерживания", созданной для оказания помощи европейским союзникам, обеспокоенным российской агрессией.

Также в законопроекте будет содержаться несколько пунктов, призванных "усилить приверженность США НАТО и Украине”.

По словам сенатора, Минобороны, среди прочего, "выделит миллионы" для содействия безопасности Украины, в частности, на ​обучение украинских военных и выделение для них снаряжения.

"Законопроект точно будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации Трампа предоставить летальное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока", - добавил Торнберри.