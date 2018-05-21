Западные СМИ: Украина вступает в новое газовое противостояние с Россией

Вчерашние события в Нафтогазенашли отражение в ведущих СМИ Запада.

Как сообщают корреспондентыThe Washington Post, вчера группа офицеров Службы безопасности Украины в масках и с автоматическим оружием проникла в штаб-квартиру НАК "Нафтогаз Украины". Ющенко заявил, что эта операция является частью уголовного дела, возбужденного против "Нафтогаза". Целью рейда стало изъятие оригинала договора с "Газпромом".

Тимошенко осудила действия СБУ как попытку "коррумпированных групп" помешать работе компании всего за несколько дней до выплаты России денег за февральский газ (400 млн долларов). Если деньги не будут перечислены, отмечают авторы, вновь могут возникнуть проблемы с поставками. Впрочем, в Киеве утверждают, что эти средства собраны предварительно и проблем быть не должно.

Взаимные обвинения нарушили хрупкий процесс преодоления противоречий между двумя украинскими лидерами, конечной целью которого является получение займа МВФ в размере 16,4 млрд долларов, пишет WP.

Украина вступает в новое газовое противостояние с Россией, считает журналистка The IndependentМэри Дежевски, сообщая, что вчера вооруженные агенты украинской службы национальной безопасности ворвались в головной офис государственной энергетической компании "Нафтогаз Украины" в Киеве в ходе расследования дела о предполагаемом хищении газа.

Рейд в офисе "Нафтогаза" состоялся за три дня до следующей газовой выплаты Украины, и многие опасаются, что Украина, национальная валюта которой, гривна, потеряла с осени треть своей стоимости по отношению к доллару, не сможет платить, и это вызовет новое прекращение поставок.

"Вчерашний рейд также укрепляет мнение, бытующее в международных энергетических кругах, что причиной противостояния в начале года были не цены (как утверждали русские) и не попытка "наказать" Украину за стремление попасть в ЕС и НАТО (на чем настаивала Украина и ее сторонники), а то обстоятельство, в чьи карманы перетекли деньги", - отмечает Дежевски. Новое соглашение исключило загадочную посредническую компанию "Росукрэнерго", что могло лишить основные заинтересованные стороны их дивидендов, говорится в статье.

Один из материалов немецкого еженедельникаDer Spiegelтакже посвящен последним событиям в украинской столице. Захват офиса государственного нефтяного концерна "Нафтогаз" украинскими спецслужбами был хорошо спланирована, пишет Мориц Гатманн: исполняющий обязанности председателя концерна Игорь Диденко находился на приеме у президента и был недоступен в течение трех часов, Олег Дубина, глава "Нафтогаза", после перенесенного инфаркта лежит в больнице, а премьер Тимошенко отбыла с визитом во Францию.

По словам официального представителя "Нафтогаза", следователи требовали выдачи оригинала газового договора, заключенного в январе с Россией. Как отмечает автор публикации, еще в конце января из лагеря Ющенко стали звучать сомнения по поводу договоренностей между премьером Путиным и украинским премьером. При этом, продолжает Мориц Гатманн, за нынешней эскалацией конфликта могут стоять и личные интересы украинского президента. Несколько лет весь газовый бизнес между Киевом и Москвой контролировал сомнительный посредник "Росукрэнерго", наполовину принадлежащий украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Этого бизнесмена считают одним из главных спонсоров президента Ющенко. Глава украинского правительства неоднократно высказывалась против посреднических услуг "Росукрэнерго" - а договор, заключенный ею 19 января с Путиным, выводит компанию из игры. "Политическая карьера президента Ющенко, пришедшего к власти после "оранжевой революции", близка к закату: согласно опросам, проводимым в преддверие назначенных на конец текущего года президентских выборов, у Ющенко нет шансов на переизбрание", - заключает обозреватель.

Испанская El Paisозаглавила свой комментарий "Украина окунается в газовый кризис". Хотя ордер на обыск, проведенный вчера Службой безопасности Украины (СБУ), подчиняющейся президенту Ющенко, в офисе "Нафтогаза", был выдан следователем, ведущим дело о пропаже 6,3 млрд кубометров российского газа, действия СБУ вписываются в рамки борьбы, которую уже несколько месяцев Ющенко ведет со своим премьер-министром Юлией Тимошенко, пишет Родриго Фернандес. Вице-премьер Александр Турчинов обвинил СБУ в том, что обыск был затеян с целью защиты интересов компании "Росукрэнерго". Юлия Тимошенко ранее неоднократно говорила о том, что у украинского президента есть свои интересы в этой компании, напоминает издание, тогда как Ющенко этот факт отрицал. Вчера Тимошенко заявила в Париже, что цель рейда в "Нафтогазе" - "парализовать национальную газовую систему".

Сложные отношения Ющенко и Тимошенко были отмечены скандальными ссорами и примирениями, в конце концов завершившимися разрывом, напоминает корреспондент. Ющенко хотел бы остаться президентом, но - по крайней мере, на данный момент - опросы показывают, что у него нет шансов быть переизбранным на предстоящих выборах. Сама Тимошенко имеет больше шансов помешать Януковичу стать главой государства, полагает издание.

Тем временем ситуация в украинской экономике близка к катастрофе, пишет Фернандес. Украина испытывает серьезные проблемы с тем, чтобы найти деньги: МВФ приостановил второй транш по кредиту из-за невыполнения Украиной условий кредитования; теперь правительство пытается получить 4 млрд евро в Москве, "но вряд ли Кремль придет на помощь соседу, не добившись сначала существенных уступок, на которые Ющенко идти не хочет", заключает издание.

Инопресса