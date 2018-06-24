Украинский интерес. Лицом к НАТО, балтийская любимица и британский сюрприз

История отношений Украины с Североатлантическим альянсом намного более длительная, чем кажется на первый взгляд: особое партнерство с НАТО было установлено еще 20 лет назад, но только в начале июня нынешнего года парламентарии вернулись на евроатлантические рельсы, с которых страну сдвинули в 2010-м. Возвращение в законодательство норм о стремлении Украины стать членом НАТО, с одной стороны, ставит крест на былой украинской многовекторности, с другой – пока не означает, что в Альянсе нас ждут с распростертыми объятиями. Как и вступление в ЕС, евроатлантическая интеграция требует выполнения ряда критериев не только военного характера.

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Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что Украина сможет выполнить домашнее задание в виде достижения необходимых стандартов от НАТО до 2020 года. Кроме того, шеф украинской дипломатии ожидает скорой встречи Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном и не исключает введения визового режима с Россией, к которому внешнеполитическое ведомство уже готово. Лавров предсказуемо пообещал ответные меры, заявив, что «сглатывать и не отвечать взаимностью» Россия не станет. Там, судя по опросу Левада-центра, выявившего, что 50% россиян считают Украину вражеским государством, уже забыли тезис о вечной дружбе.

Петр Порошенко обратил внимание председательствующего в ОБСЕ австрийского министра иностранных дел Себастьяна Курца, что Россия грубо нарушает Минские договоренности, а его украинский коллега Павел Климкин высказался за вооружение СММ ОБСЕ на Донбассе, сотрудники которой все чаще сталкиваются с агрессией со стороны боевиков. Не лишними будут и доказательства группы Bellingcat, продолжающей выискивать новые свидетельства военных преступлений России на Донбассе. Ее сведения помогут пониманию широких общественных кругов Запада ничуть не меньше заявлений официальных украинских лиц.

Один из любимых украинцами иностранных политиков, президент Литвы Даля Грибаускайте, побывала в Харькове, где не только встретилась с Петром Порошенко, но и украинскими военными, проходившими курс лечения в балтийской стране, и открыла Дни Литвы в Украине. «Янтарная леди» подчеркнула, что сегодня нет никаких оснований для ослабления санкций против России, и посоветовала не спешить с вступлением в НАТО, а трезво оценивать свои возможности.

Еще одна влиятельная женщина-политик, Тереза Мэй, не сумела удержать казавшееся нерушимым преимущество консерваторов над лейбористами во время досрочных парламентских выборов на Британских островах. По мнению экспертов, причина не столько в террористических атаках в Манчестере и Лондоне, но и в предвыборной программе тори, отвернувшей от нее многих потенциальных сторонников. В итоге британская правящая партия фактически забила автогол, ослабив позиции перед стартом переговоров об алгоритме Brexit. Впрочем, Мэй уверена в собственной правоте и не собирается покидать пост премьера. Учитывая, что консерваторы зарекомендовали себя как последовательные союзники Украины, такой сценарий отвечает интересам официального Киева.

Безусловно, не намерен уходить в отставку и президент США Дональд Трамп, эксцентричные манеры которого продолжают удивлять весь мир. Экс-глава ФБР Джеймс Коми рассказал сенатской комиссии, что Трамп требовал от него лояльности, причем несколько более настойчиво, чем это обычно принято за океаном. Трамп обвинил его во лжи и выказал готовность свидетельствовать под присягой. Рано говорить, будто над 45-м американским президентом сгущаются тучи импичмента, однако в медийном плане он продолжает выглядеть не самым устойчивым лидером.

Евгений Магда