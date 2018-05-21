Чтобы все дрожали, чтобы уважали - Газпром пишет страшную сказку для Украины

Нет, — сказал Гав, — здесь дождя совсем не слышно, и поэтому бояться неинтересно. Я лучше пойду побоюсь на чердаке. (Г. Остер, «Котенок по имени Гав»)

Газпром разрабатывает план отключения Украины от газоснабжения уже 8 марта. Такую страшилку в конце прошлой недели озвучил один из участников заседания совета директоров российского газового монополиста почему-то со ссылкой на мнение заместителя председателя правления Газпрома Андрея Круглова. Подобная «партизанщина» вызывает тем больший интерес, что по данным СМИ, решение закрыть газовый вентиль, если 7 марта на счет Газпрома не поступят 400 миллионов долларов – очередной платеж Украины за потребленный в феврале российский газ, было принято советом директоров Газпрома (то есть, якобы вполне официально) на заседании 24 февраля, где среди прочего обсуждалось и состояние текущих расчетов с Нафтогазом.

Разве что вызывает недоумение заявление о начале разработки плана отключения газа. Сложно предположить, что Газпром как компания, связанная с производством, представляющим повышенную опасность, до сих пор… такого плана не имеет. А если, не приведи Бог, авария какая-нибудь? Да и как тогда нам отключали газ на Новый год? На авось?!! И это – не единственная странность ситуации.

На официальном сайте Газпрома нет никаких данных о намерениях перекрыть газ Украине какого бы то ни было числа, а есть лишь информация о том, что «Правлению компании поручено организовать работу по реализации положений контрактов на поставку газа на Украину и его транзит через украинскую территорию, и проинформировать Совет директоров о ходе работы в сентябре 2009 года». А также ссылка на положения газового контракта: «Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз Украины» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов».

Тут в принципе все логично «утром - деньги, вечером – стулья». Нет денег, не будет и газа. Если Тимошенко гарантировала своевременную оплату – значит Кабмин должен обеспечить. Однако отсутствие в контракте прямых указаний на возможные отключения в случае задержек с оплатой заставляет предположить, что в случае кризиса неплатежей Газпром попытается разрешить ситуацию иначе. Скажем, «с выгодой для себя использовать новые возможности, которые открываются вследствие либерализации энергетического рынка», - это фраза из новой стратегии Газпрома, презентованной главой компании Алексеем Миллером. А угроза отключения газа в таком случае, вероятно, должна стать «дополнительным» стимулом повышения сговорчивости украинской стороны.

Справедливости ради отметим, что основания опасаться несвоевременных расчетов Газпрому подбросила… пресс-служба Нафтогаза, когда 19 февраля публично высказала предположения о «возможном ухудшении ситуации относительно расчетов с ОАО «Газпром» в результате катастрофического роста задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики перед предприятиями Нафтогаза. В сообщении было прямо указано, что общий долг ТКЭ перед НАК составляет 4,567 млрд. грн. и продолжает расти. Да и финплан самого Нафтогаза, мягко говоря, оставляет желать больших доказательств стабильности. Так, по прикидкам «Зеркала недели», зависимость Нафтогаза от нашего дырявого как решето госбюджета, составляет минимум 13,64 миллиарда гривен. И это без учета 37-и миллиардов, необходимых для закачки газа в подземные хранилища, чтобы сделать запас на следующий отопительный сезон.

А 20 февраля начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский озвучил такой вот апокалиптический прогноз: «До 7 марта мы должны рассчитаться с Газпромом. Иначе, мы будем получать штрафные санкции в виде 100% предоплаты газа, который нам поставляется, и штрафные санкции за каждый день просрочки платежа. Мы пытаемся разрешить ситуацию за счет собственных ресурсов. У нас еще есть промышленные потребители, и население, которое потребляет газ. Однако мы заходим в тупик…» И этот «вопль буревестника» был не последним.

25 февраля Землянский опять выходит на публикус заявлением о том, что компания пока не получала от Газпрома уведомлений о возможном сокращении поставок газа. И в НАК «рассчитывают, что нам все-таки удастся аккумулировать нужную сумму денег до 7 марта и рассчитаться». В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники в Нафтогазе сообщали, что НАК самостоятельно может найти порядка 100-160 миллионов долларов, не более.

Занятно, но это все звучало едва ли не одновременно с заявлением первого заместителя главы НБУ Анатолия Шаповалова о том, что на счетах Нафтогаза… уже аккумулировано 400 миллионов долларов, необходимых для расчетов за февральский газ.

На фоне слаженного дуэта Кабмина и Нацбанка, которые последнюю неделю заявляли об отсутствии сложностей со своевременной оплатой российского газа, демонстративный пессимизм пресс-службы НАК выглядел по меньшей мере попыткой перебежать линию фронта в условиях военного времени. Либо, как вариант, Кабмин и НБУ бессовестно врут, а в Нафтогазе – одной из самых закрытых контор Украины – самозародилась некая группа правдолюбов, готовых, не щадя карьеры своей, резать правду-матку в глаза всем подряд.

Впрочем, последнее предположение в четверг опроверг сам Землянский , заявив, что Нафтогаз смог собрать достаточно средств, чтобы расплатиться с Газпромом за поставки газа в феврале 2009 года. «Мы по договору должны рассчитаться до 7 марта, у нас проблем нет, - заявил Землянский (сравните это с тоном приведенных выше цитат – авт.). - … от банка мы имеем подтверждение, что необходимая сумма в долларах есть».

В результате предположение о том, что «в датском королевстве» таки что-то неладно переросло в железобетонную уверенность. Разумеется, никто не станет объяснять населению (по крайней мере, до сих пор подобных попыток не отмечено), с какой это радости наши чиновники даже о таких важных вещах как движение и накопление средств на счетах узнают не просто из сообщений СМИ, а… на сутки, а то и больше, позже журналистов. Интересно другое: из каких высоких политических соображений должностные лица Украины упорно подбрасывают Газпрому идеи для новых серий «газовой страшилки»? Причем продолжают упорствовать в этом даже после того, как их же собратья, только из других «контор», сказанное категорически опровергают. Неужели нардепы приняли (а вся страна прохлопала?) новый закон о том, что накопление (или его отсутствие) средств на счетах Нафтогаза не считается действительным без фиксирования в сообщениях СМИ? Или минюст в рамках принудительного продвижения власти к большей открытости обязал Нафтогаз вести переговоры с Газпромом и Нацбанком исключительно через пресс-конференции? Зачем постоянно навязывать населению роль наблюдателей «за процессом»? Без свидетелей ругаться скучно?

Тогда давайте сделаем диалог многосторонним, и, кстати, аргументированным – опубликуйте газовые контракты со всеми дополнениями и приложениями, вот и поговорим. И не надо больше ссылаться на коммерческую тайну. Газпром сам на собственном официальном сайте разместил выдержкииз газового контракта, по крайней мере, те, на которые рекомендовано было обратить внимание правлению компании.

А то пока выходит так, что мы безо всякого толку не просто слушаем очередную «страшную сказку» Газпрома на ночь, так еще и принимаем живейшее участие в ее создании. И что самое занятное, российский газовый монополист получит дивиденды с этого в любом случае. Либо Украина станет его любимым партнером, поскольку раз и навсегда забудет, что такое просроченные платежи. Либо Газпром в результате неплатежей начнет на нас реализовывать свою стратегию завоевания внутренних рынков других стран, и «расширения присутствия» 100-процентных дочерних предприятий на этих рынках, и в конечном итоге все равно Украину полюбит. Но уже через перешедшие к нему предприятия, транзитные мощности и дополнительные возможности сбыта газа. Либо чиновники в Газпроме и в Украине обнаружат взаимные чувства друг к другу, и станут, запугивая всех остальных «газовыми кошмариками», реализовывать взаимовыгодное сотрудничество.

Вот, к примеру Словакия и Газпром уже испытали глубокое взаимное чувство. Вплоть до того, что премьер Словакии теперь связывает стабильность на национальном рынке энергоресурсов именно с появлением там Газпрома. И даже больше: Братислава «приветствовала бы возможность подключения к северной системе транзита российского газа, не проходящей по украинской территории», - эта идея также принадлежит премьеру Словакии. А аргументация проста: именно Украина, по его мнению, несет ответственность за недавний «газовый кризис», когда государства Центральной и Западной Европы остались без поставок газа. «На украинской стороне не было заметно ни малейшего желания помочь Словакии», – заявил Роберт Фицо. Комментарии, как говорится, излишни.

Ну так, может Украине пора прекратить подыгрывать Газпрому, или продолжим создавать условия, чтобы бояться было еще интереснее?..

Елена Перегуда