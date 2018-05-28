Вехи недели: Пинзенык блещет в эпистолярном жанре, центр украинской политики перемещается в «Феофанию»

Парламентарии не пожалели выходного дня, чтобы выдать черную метку Владимиру Стельмаху. Виктор Пинзенык блеснул в эпистолярном жанре. Валерий Хорошковский переметнулся из правительства в президентский лагерь. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко кардинально разошлись в оценке бюджета-2009.

По понедельникам Верховная Рада в пленарном режиме собирается крайне редко, но 26 января законодатели съехались, чтобы обсудить работу Национального банка. БЮТ и его союзники решили дать понять Виктору Ющенко, что его давний соратник Владимир Стельмах засиделся в кресле председателя правления Нацбанка. Они не только проголосовали за его увольнение, но и возложили на главу государства ответственность за ситуацию в финансовой сфере. Слуг народа не остановил тот факт, что Владимир Семенович находится в отпуске, а увольнять/назначать шефа НБУ парламент может исключительно по президентскому представлению. В их гневных речах так и сквозило недовольство излишней самостоятельностью Нацбанка.

Сегодня главным финансовым учреждением страны управляет первый заместитель председателя правления Анатолий Шаповалов, огрызавшийся с парламентской трибуны в ответ на депутатские выпады. Вернется из отпуска Стельмах – тогда и будет разбираться, уволен он или нет. Вот только в судебные инстанции Владимиру Семеновичу обращаться не стоит – небезопасно для нервной системы, учитывая степень «сердечного» проникновения под повязку на глазах украинской Фемиды

Кстати, Партия регионов идею увольнения Стельмаха не поддержала – эти оппозиционеры выступают за отставку оранжевой власти оптом. Коммунисты же не позволили формально вернуть в кресло председателя НБУ Сергея Тигипко. Может, Сергей Леонидович на заре своей комсомольской карьеры насолил кому-то из мастодонтов КПУ? Или дело в том, что Петр Симоненко был больше занят делами личными, чем партийными? Поскольку гривна на депутатские решения не отреагировала, их можно смело назвать бурей в стакане воды. И отметить, что ситуация в Верховной Раде все больше напоминает Россию начала 90-х, когда тамошний парламент считал необходимым принимать решения в пику президенту Ельцину. Если так пойдет дальше, то миротворческие таланты спикера Владимира Литвина не помогут.

Еще один известный финансист, министр Виктор Пинзенык, открыл в себе талант убеждать. Его письмо премьер-министру, ставшее достоянием гласности, убедило многих украинцев и самого Виктора Ющенко, что ситуация в стране критическая. Конечно, Виктор Михайлович думает не только о том, что же будет с Родиной и с нами, но и спасает собственное лицо. Кстати, центр украинской политики постепенно перемещается в «Феофанию» - там проходит послеоперационную реабилитацию шеф «Нефтегаза» Олег Дубина, поправляет здоровье Виктор Янукович, к ним же присоединился и Пинзенык. Очевидно, по мере их выздоровления будут происходить и новые информационные всплески.

Стоит ли удивляться, что Президенту и премьеру пришлось взять на себя груз ответственности за Государственный бюджет. Виктор Ющенко пятничным вечером обратился с телевизионных экранов к народу. В ставшем привычном безапелляционном стиле Виктор Андреевич призвал пересмотреть бюджет-2009, возложив ответственность за все экономические проблемы страны на Юлию Тимошенко. Глава государства пообещал, что премьеру не удастся скрыться от ответственности в оппозиции. Впрочем, и сама Юлия Владимировна в отставку не собирается. Она подчеркнуто бодро отрапортовала о перевыполнении бюджета в январе и заметила, что Ющенко – не тот лидер, который нужен стране в условиях кризиса.

Возможно, технологию экстренного латания прорех в бюджете Юлия Тимошенко еще сможет запатентовать и продавать другим правительствам – кризис как никак продолжается, но вряд ли ей будет по силам повторить январский фокус в феврале. Да и на Банковой не собираются сидеть, сложа руки. Из президентского Секретариата уже пообещали внести собственный вариант изменений в главный финансовый документ страны, ведь премьер на протяжении полугода его корректировать не собирается. Хуже другое – взаимные обвинения высокопоставленных персонажей отечественного политического театра разрушают доверие к институтам государственности. Украинцы уже давно сосредоточились на решении проблем выживания, а не следят за холодной гражданской войной на Печерских холмах.

Правда, чиновникам еще приходится делать выбор. Например, бывший начальник Государственной таможенной службы Валерий Хорошковский после публичной критики в адрес премьера избежал увольнения оригинальным способом – он назначен первым заместителем председателя Службы безопасности. Достоинства Валерия Ивановича известны – миллионер, владелец «Интера», работал на многих должностях в системе государственной власти, вот только непонятно, как это может пригодиться в руководстве спецслужбами? И напрасно соратники Тимошенко называют СБУ «гвардией Балоги» - после таких назначений на Владимирской себя чувствуют скорее штрафным батальоном.

Евгений Магда