Вехи недели: Пинзенык блещет в эпистолярном жанре, центр украинской политики перемещается в «Феофанию»
Оппозиция выступает за отставку оранжевой власти оптом... СБУ чувствует себя штрафным батальоном...
Парламентарии не пожалели выходного дня, чтобы выдать черную метку Владимиру Стельмаху. Виктор Пинзенык блеснул в эпистолярном жанре. Валерий Хорошковский переметнулся из правительства в президентский лагерь. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко кардинально разошлись в оценке бюджета-2009.
|Анатолий Шаповалов
Сегодня главным финансовым учреждением страны управляет первый заместитель председателя правления Анатолий Шаповалов, огрызавшийся с парламентской трибуны в ответ на депутатские выпады. Вернется из отпуска Стельмах – тогда и будет разбираться, уволен он или нет. Вот только в судебные инстанции Владимиру Семеновичу обращаться не стоит – небезопасно для нервной системы, учитывая степень «сердечного» проникновения под повязку на глазах украинской Фемиды
Кстати, Партия регионов идею увольнения Стельмаха не поддержала – эти оппозиционеры выступают за отставку оранжевой власти оптом. Коммунисты же не позволили формально вернуть в кресло председателя НБУ Сергея Тигипко. Может, Сергей Леонидович на заре своей комсомольской карьеры насолил кому-то из мастодонтов КПУ? Или дело в том, что Петр Симоненко был больше занят делами личными, чем партийными? Поскольку гривна на депутатские решения не отреагировала, их можно смело назвать бурей в стакане воды. И отметить, что ситуация в Верховной Раде все больше напоминает Россию начала 90-х, когда тамошний парламент считал необходимым принимать решения в пику президенту Ельцину. Если так пойдет дальше, то миротворческие таланты спикера Владимира Литвина не помогут.
|Виктор Пинзеник
Стоит ли удивляться, что Президенту и премьеру пришлось взять на себя груз ответственности за Государственный бюджет. Виктор Ющенко пятничным вечером обратился с телевизионных экранов к народу. В ставшем привычном безапелляционном стиле Виктор Андреевич призвал пересмотреть бюджет-2009, возложив ответственность за все экономические проблемы страны на Юлию Тимошенко. Глава государства пообещал, что премьеру не удастся скрыться от ответственности в оппозиции. Впрочем, и сама Юлия Владимировна в отставку не собирается. Она подчеркнуто бодро отрапортовала о перевыполнении бюджета в январе и заметила, что Ющенко – не тот лидер, который нужен стране в условиях кризиса.
Возможно, технологию экстренного латания прорех в бюджете Юлия Тимошенко еще сможет запатентовать и продавать другим правительствам – кризис как никак продолжается, но вряд ли ей будет по силам повторить январский фокус в феврале. Да и на Банковой не собираются сидеть, сложа руки. Из президентского Секретариата уже пообещали внести собственный вариант изменений в главный финансовый документ страны, ведь премьер на протяжении полугода его корректировать не собирается. Хуже другое – взаимные обвинения высокопоставленных персонажей отечественного политического театра разрушают доверие к институтам государственности. Украинцы уже давно сосредоточились на решении проблем выживания, а не следят за холодной гражданской войной на Печерских холмах.
|Валерий Хорошковский
Евгений Магда