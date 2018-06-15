Украинский интерес. Провокация в Луцке, консолидация на Мальте и реанимация ГУАМ

Волынь – особенно чувствительный регион для польско-украинских отношений. Об этом определенно знали те, кто заказал обстрел из гранатомета генерального консульства Польши в Луцке. Практически сразу после выстрела во Львовской области группа граждан, подчеркивавших свою принадлежность к польской общине, попыталась заблокировать трассу Львов – Рава Русская, но была нейтрализована правоохранителями.

Официальные лица Украины оперативно осудили обстрел консульства, которое в Польше назвали террористическим актом. Несложно догадаться, что представители крайне правых в соседней стране поднимут тему неспособности Украины обеспечивать безопасность дипломатов. Раскручивать тему failed state в украинском случае – задача, которую в Кремле продвигают особенно активно, своими и чужими руками. И вовсе неслучайно российский МИД решил определиться с потребностями украинского народа без привлечения самих украинцев.

Показательно, что сдвоенная провокация состоялась практически сразу после заседания Межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины в Варшаве. Андрей Парубий также сообщил, что польские и украинские парламентарии согласовали совместный план действий. После обстрела консульства в Луцке польская сторона закрыла свои диппредставительства по всей Украине, а Анджей Дуда потребовал решительных действий по расследованию преступления. Интересно, что практически следом за телефонным разговором между польским и украинским президентами Дуде попытались от имени Порошенко дозвониться российские пранкеры. В сложившейся ситуации важно не только обеспечить безопасность диппредставительств в Украине, но и активизировать диалог между Польшей и Украиной. Полагаю, что этому будет способствовать позиция Ярослава Качиньского, неформального, но влиятельного лидера Польши, рассмотревшего российский след в последних антипольских провокациях на украинской территории.

Петр Порошенко во время Конгресса ведущей на континенте политической силы – Европейской народной партии – встретился с оппонентом действующей польской власти, главой Европейского совета Дональдом Туском. Но это, безусловно, была не единственная встреча на острове, где собрались представители европейского политического истеблишмента. Ситуацию на Донбассе Порошенко обсудил и с Ангелой Меркель (этот диалог должен получить продолжение во время телефонного разговора, к которому присоединится Франсуа Олланд), и с главой Европейского парламента Антонио Таяни.

Особого внимания заслуживает и встреча украинского президента с премьером Венгрии Виктором Орбаном, во время которой тот предложил легализовать двойное гражданство для проживающих в Украине венгров. Официальный Будапешт разыграл нехитрую двухходовку: на минувшей неделе вице-премьер Жолт Шемьен высказался за поддержку венгерских автономий, а теперь Орбан поднимает чувствительную для Украины и Венгрии тему. Отметим, что премьер Венгрии при этом поддерживает и введение безвизового режима для Украины, и европейскую интеграцию нашей страны. Это означает, что официальному Киеву предстоит найти устраивающий венгерских партнеров ответ на предложение.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против России сохранятся до выполнения Минских договоренностей и возвращения Украине Крыма. Подобный посыл, как известно, был свойственным администрации Барака Обамы, с которой команда Дональда Трампа норовит иметь как можно меньше общего. Однако подходы к урегулированию конфликта на Донбассе за океаном менять не намерены, тем более в свете вызывающего поведения России на международной арене.

Параноидальное восприятие Владимиром Путиным вызвало к жизни аналогии антикоррупционных выступлений в России с «арабской весной» и украинским Майданом, возникшие в сознании российского президента. Хозяин Кремля не собирается менять подходы к ведению международных отношений, более того – Россия стремится все чаще и чаще демонстрировать собственные претензии на увеличение своего влияния.

Тем временем в Киеве предпринята попытка реанимации ГУАМ – премьеры входящих в пребывающее в летаргическом сне объединение государств подписали договор о создании зоны свободной торговли. Стоит вспомнить, что в этом году первое на постсоветском пространстве межгосударственное объединение без участия России отпразднует свое 20-летие, а входящие в него страны так или иначе стали жертвами агрессивного влияния Кремля. Суметь найти общий экономический интерес для постсоветского пространства – шанс, который способен дать некогда перспективному объединению новый импульс.

Евгений Магда