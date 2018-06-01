Украинский интерес. Потревоживший посол, Гройсман в Брюсселе и Могерини за океаном

На этой неделе Минским договоренностям исполняется два года. Если в конце 2015-го участники Нормандской четверки продлили их действие на 2016 год, то встреча в конце минувшего года ничем подобным не увенчалась. Впрочем, матрица урегулирования конфликта на Донбассе и без того одновременно не выполняется и привлекает к себе массу внимания.

Интервью посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, который провел аналогии между ОРДЛО и ГДР и не исключил проведения выборов на Донбассе до вывода оттуда российских войск, наверное, было нужно всем. Германии и Франции – чтобы их лидеры и министры иностранных дел освежили осознание происходящего на востоке Украине. России – чтобы услышать, что даже немецкий дипломат говорит о российских войсках на Донбассе без экивоков. Украине – дабы продемонстрировать разнообразие реакции возмущения, от "Nein" на фрагменте Берлинской стены от Алексея Гончаренко до утверждения Петра Порошенко, что подобный сценарий является невозможным для Украины. Кстати, интервью Райхеля может стать толчком к дискуссии о перспективах трансформации Минского переговорного процесса, неэффективность которого является очевидной после ожесточенных обстрелов Авдеевки.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявучус и литовский посол в Украине Марюс Януконис 10 февраля побывали в Авдеевке, где полно следов от обстрелов российской артиллерии. Литовские дипломаты продемонстрировали настоящую солидарность, а 14 февраля Европейский парламент даст свою оценку эскалации конфликта на Донбассе. Отмечу, что Петр Порошенко подчеркнул: Украина располагает достаточными доказательствами агрессивных действий со стороны России. Ситуацию на Донбассе обсуждают ведущие мировые политики в своих переговорах: Ангела Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе, а вместе с польской коллегой Беатой Шидло высказалась против отмены санкций против России.

Владимир Горбулин представил результаты коллективной работы сотрудников Национального института стратегических исследований под названием "Всемирная гибридная война. Украинский фронт". В монографии нет однозначных рецептов разрешения конфликта, но достаточно принципиальных оценок случившегося в российско-украинских отношениях и в международной политике в целом за последние годы. Присутствует и четко обозначенное понимание того, что украинский фронт – не единственная арена гибридного противостояния. Исследование своеобразно перекликается с интервью Евгения Марчука, отметившего, что Украина приближается к моменту, с которого необходимы будут четко разъясненные согражданам компромиссы для разрешения конфликта. Видимо, до этого украинской элите еще предстоит дорасти, пока же тон задают старожилы большой политики.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Брюссель предложил нашим западным партнерам начать работу над планом восстановления Украины, который помог бы возобновить потенциал нашей страны. Подобная конкретика поможет нашей стране не просто восстановить экономический потенциал, но и приблизиться к европейским и евроатлантическим стандартам. По крайней мере, и в НАТО, и в Европейской Комиссии украинскому премьеру посчастливилось услышать слова поддержки. Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе весьма своевременно постаралась донести до читателей Die Welt опасность возвращения к business as usual с Россией.

Побывавшая за океаном шеф европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС и США едины в необходимости выполнять Минские договоренности, а уже потом говорить о возможной отмене санкций против России. Кремль тем временем забил автогол в отношениях с Турцией: авиаудар российского самолета в Сирии по турецким военным даже после поспешного извинения Путина может стать серьезным раздражителем для Анкары.

Евгений Магда