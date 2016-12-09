Журналист рассказал, когда ЕП проголосует механизм приостановления "безвиза"

11:39, 09 декабря 2016
Политика
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Европарламент проголосует механизм приостановления безвизового режима в четверг, 15 декабря.

Европарламент проголосует механизм приостановки безвизового режима 15 декабря/ REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"Так, обсуждение механизма приостановления безвизового режима в повестке дня ЕП в среду и голосование относительно механизма - в четверг, 15 декабря", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европейским парламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановления, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации.

Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией в тот самый день.

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Теги: #безвиз#Европарламент#приостановление