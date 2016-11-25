Пожар в коллекторе в центре Киева мог быть попыткой сорвать допрос Януковича – СМИ

Пожар в подземном коллекторе, который произошел сегодня ночью на ул. Жилянской мог быть попыткой срыва допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом пишет «112.ua» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что коммуникациям нанесен значительный ущерб, и может стать помехой проведению допроса или его осложнить.

"Кабель в подземном коллекторе горел по адресу Жилянская 86. Обратите внимание, ДСНС несколько часов не приступала к тушению пожара, потому что "ожидали письменного разрешения от "Киевэнерго". Таким образом, коммуникациям нанесен значительный ущерб, может затруднить допрос Януковича", - отметил источник.

Пресс-служба «Киевэнерго» опровергла информацию, что якобы тянула с предоставлением допуска спасателям к месту возгорания.

"Пожар возник вечером в кабельном коллекторе, где проложены кабельные сети. Чтобы обеспечить электроснабжение обесточенных потребителей, расположенных на улицах Жилянская, Гайдара, Толстого, Саксаганского, Жадановского, Пушкинской, Паньковской, Ботанической, и предоставить сотрудниками ГСЧС возможность максимально безопасно начать ликвидацию возгорания, необходимо было выполнить переключение в электросетях, выключить напряжение и обеспечить заземление всего электрического оборудования в аварийной зоне. Только после этого спасателям мог быть предоставлен допуск к началу работы", - отметили в пресс-службе компании.

Допрос экс-президента Виктора Януковича должен состояться сегодня в 13:00 по адресу ул. Жилянская 142. Здание суда находится в 700 м от места пожара.

Напомним, адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк подтвердил участие его подзащитного в допросе в режиме видеосвязи по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД "Беркут" и призывает обеспечить надежную видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским областным судом для допроса экс-президента. Адвокат отметил, что во время допроса Янукович по делу "беркутовцев" будет выступать в качестве свидетеля.

22 ноября председательствующий по делу экс-"беркутовцев" судья Сергей Дячук заявил, что Святошинский райсуд имеет техническую возможность провести в режиме видеоконференции допрос Януковича и бывшего командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка.

Вместе с тем прокурор Алексей Донской не исключил возникновения технических проблем с видеосвязью во время допроса Януковича.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу. В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.