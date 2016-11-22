В Киеве суд заявил о готовности допросить Януковича в режиме видеоконференции

Святошинский районный суд Киева имеет техническую возможность провести в режиме видеоконференции допрос экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале заседания Святошинского райсуда Киева заявил председательствующий по делу экс-«беркутовцев» судья Сергей Дячук.

Судья подчеркнул, что ростовский суд также сообщил о готовности Януковича и Шуляка принять участие в допросе в режиме видеоконференции.

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По словам судьи, Святошинский райсуд имеет техническую возможность провести этот допрос в режиме видеоконференции.

"Суд информирует, что подтверждение получено судом, и вчера состоялось тестирование системы для видеоконференции. На следующем судебном заседании 24 ноября будет решаться вопрос об изменении порядка исследования доказательств в связи с этой информацией", - сказал судья.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что допрос Януковича в режиме видеоконференции по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД «Беркут» запланирован на 25 ноября.

По словам защитника, Святошинский суд получил ответ от российской стороны относительно согласия на проведение такого допроса. И на сегодня вопрос лишь в обеспечении технической возможности со стороны Святошинского суда организовать видеоконференцию.