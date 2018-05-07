Генерал таможенной службы Салагор: На наших глазах идет прихватизация всей таможни

Высшие чины СБУ Буковины просили меня оформлять арабские автомобили по заниженной стоимости... Начальником безопасности назначен человек, за которым тянутся уголовные дела... Из Киева нам угрожают поотрывать головы... 10 октября руководитель Вадул-Сиретской таможни (Черновицкая область, украинско-румынская граница), генерал таможенной службы, бывший первый заместитель главы Государственной таможенной службы Украины, депутат Черновицкого областного совета (БЮТ) Николай Салагор заявил о том, что на него оказывают политическое давление руководство Гостаможслужбы и отдельные народные депутаты. Генерал призвал высшее руководство страны немедленно вмешаться в ситуацию. (Подробнее смотрите тут). Наш корреспондент взял интервью у Николая Салагора: Пан Салагор, около двух недель назад руководство Вадул-Сиретской таможни, которую вы возглавляете, обнародовало в СМИ открытое письмо к руководству государства, фракции БЮТ в парламенте и Черновицкому областному совету, в котором просите защиты от давления, что якобы необоснованными проверками осуществляет в отношении вас Гостаможслужба Украины и бывшие парламентарии от БЮТ. А 22 октября приказом руководителя Гостаможслужбы Украины Валерием Хорошковским было ликвидировано Вадул-Сиретскую таможню, на основе которой за два месяца должны создать таможню с центром в Черновцах. Как вы можете прокомментировать такое решение?

Давление на нашу таможню началось с приходом нового руководства Гостаможслужбы страны, а именно Валерия Хорошковского. Это я могу утверждать документально. Лишь в этом году Вадул-Сиретская таможня пережила свыше 15 разных проверок, которые не обнаружили никаких нарушений. В то же время пишутся, придумываются, фальсифицируются факты, которые хотят выдать за злоупотребления руководства таможни... Конечно, если бы для этого были действительно серьезные основания, мы с бы вами сейчас не разговаривали.

Еще одно проявление давления на таможню – постоянно и непомерно увеличивали плановые показатели. Плановые поступления подняли в 2–3 раза, хотя мы их выполняли. Это максимум, что может сделать Вадул-Сиретская таможня, поскольку всему же есть граница! Кроме этого, руководство Гостаможслужбы издало, по моему мнению, ряд незаконных приказов о безосновательном проведении аттестации сотрудников нашей таможни, и вот теперь вообще верх всего – ликвидация самой Вадул-Сиретской таможни, которая существует уже 64 года...

Вы думаете, что ликвидация Вадул-Сиретской таможни – реакция на ваше обращение к Президенту и премьеру? Знаете, в последнее время я вообще ничего не исключаю. Докладные на руководство и коллектив нашей таможни писал директор департамента собственной безопасности Константин Бриль, который является новым работником в таможенной службе и приближенным к председателю Гостаможслужбы Валерию Хорошковскому. Дальше писалось «согласованно», и никто не считался с нашими объяснениями, когда мы аргументировано доказывали господину Хорошковскому, что это все - полный бред. Таких фактов чрезвычайно много...

Например?

Помню, проверяется эшелон бензина из Румынии, который проходил таможенное оформление. Комиссия в своем акте пишет, что сначала там было обнаружено свыше 300 тонн лишнего бензина, а затем, оказывается, что уже на восемь тонн горючего меньше! Никто не обращает внимания на то, что заявленная нами таможенная стоимость бензина была признана правильной и подтверждена румынской стороной. Вместо этого больше недели комиссия с таможенной стражей держит на проверке этот эшелон, в результате чего в акте появляется приблизительно такая фраза: «Визуально эшелон из более чем 30 цистерн переместился на такое-то расстояние на другую колею». То есть прозрачный намек на то, что цистерны передвигали и где-то девали бензин. Выходит, что приехали Давид Коперфильд или Емеля Дурачок и по щучьему велению переместили этот эшелон?! И таких моментов, повторюсь, чрезвычайно много.

И с чего все началось? Кто и почему имеет на вас «зуб»? За 21 год работы на меня многие могли вырастить этот «зуб». Тем более что в 2005 году я занимал должность первого заместителя председателя Гостаможслужбы Украины. Кроме этого, по всему государству я возглавлял 13 разных таможенных структур, где многим падким на легкую наживу перешел дорогу. Не знаю. Может потому на меня злятся, потому что каждое утро не делаю маникюр, как они?

(Как писала «Украинская правда», в 2005 году тогдашний руководитель Гостаможслужбы Украины Владимир Скомаровский фактически обвинил Николая Салагора в создании коррупционной вертикали: тот якобы принуждал руководителей таможен платить ему дань из теневых оборотов. В свою очередь, Салагор публично опроверг все обвинения, назвав Скомаровского «контрабандистом с опытом» и обвинил его в контрабанде автомобилей из Европы с привлечением частных винницких фирм, где он или его родственники были основателями. По данным УП, Скомаровский считался очень близким человеком к тогдашнему секретарю СНБО Петру Порошенко. Салагор, в свою очередь, был куратором программы "контрабанда – стоп", которую внедрило первое правительство Тимошенко и которой лично премьер очень гордилась. Именно в разгар тогдашнего конфликта между главой правительства и секретарем СНБО, господин Салагор да еще около 50 руководителей разных уровней в таможенных органах вынуждены были написать заявления на увольнение. – Авт.). В открытом письме к руководству государства, где вы жалуетесь на наезды на Вадул-Сиретскую таможню со стороны Гостаможслужбы и нардепов, вспоминается лишь одна фамилия – бывшего бютовца-перебежчика Игоря Рыбакова и «членов его команды». Это все, кто на вас в последнее время давил? Ну не один Рыбаков... Таких хватает, конечно, их очень много. Каждый божий день тебя склоняют к тем или другим противоправным действиям. Например, высшие чины в СБУ Буковины просили меня зарегистрировать какую-то одесскую фирму и оформлять арабские автомобили, которые должны были продаваться в Украине, по заниженной таможенной стоимости на 40–50%. Конечно, я отказался. После этого началось чрезвычайно безумное давление на таможню, дискредитация меня как руководителя в разных киевских структурах.

И давно это было? Почти год назад. Более того: моего сына, который закончил следственный факультет СБУ Национальной юридической академии, в сущности, выжили из Службы безопасности. Он вынужден был оттуда уйти. То есть оказывается давление не только лично на меня, но и на мою семью, друзей, людей, которые меня окружают.

Знаете, простые граждане не очень доверяют заявлениям таможенников... Я уверен, что многие скажут – это они что-то не поделили между собой, потому и льют грязь друг на друга... Конечно, есть много людей в таможенной службе, которым эта служба, или вообще государство Украина нужно лишь для личного обогащения. Я живу в Черновцах, и все хорошо знают, какие у меня “большие состояния”, хотя на таможенной службе свыше 20 лет.

А теперь действительно назначаются на должности в таможнях люди, далекие от таможенной службы, которые владеют безумными состояниями. Я не понимаю – для чего они сюда вообще приходят? Выходит, чтобы лишь увеличить эти состояния?

Например, начальником собственной безопасности Вадул-Сиретской таможни назначен человек, за которым тянется целый шлейф уголовных дел по Тернопольской области и которого в свое время выгнали из милиции. Скажите мне: такой человек может отвечать за безопасность? Какую и чью безопасность? Может, за создание контрабандных механизмов?

Таможенному делу я отдал десятки лет не для того, чтобы сейчас наблюдать и молча глотать такое надругательство.

Сейчас на наших глазах происходит прихватизация таможенной системы. Ни больше, ни меньше...

Знаете, ваше заявление, где вы обращаетесь в частности и к фракциям БЮТ в Верховной и областной раде, можно оценить как определенный политический трюк накануне досрочных парламентских выборов. Мол, ищете себе новую политическую крышу. Ведь сейчас вы депутат областного совета от БЮТ, так же как и несколько ваших коллег, которые возглавляют разные подразделения Вадул-Сиретской таможни, и являются депутатами районных советов и также находятся в бютовских фракциях. Во-первых: наше обращение было написано тогда, когда еще никто не знал – будут или не будут досрочные выборы. Эти намерения у нас вызрели не вчера и не за один день, поскольку, как я уже говорил, давление на таможню продолжается давно.

Во-вторых, мы не являемся членами партии и никогда ими не были, потому что это нам запрещено законом. Но сложность ситуации заключается в другом – я как депутат областного совета не могу защитить себя от произвола. Так как я могу защищать людей?

Мы поддерживали БЮТ, у нас были определенные идеалы, в конце концов – верили в то, что сможем работать в интересах государства. Если мы не добьемся этого, то оставим должности и депутатские кресла.

Но нам неясно, почему люди, далекие от таможенной системы, проработав два месяца, становятся почетными таможенниками Украины? Когда каждый месяц цепляют друг другу звания, медали и звезды, – также этого не понимаю. Потому что я лампасы получил в 1995 году, перед этим прослужив кучу лет.

Давайте вернемся к ликвидации Вадул-Сиретской таможни. У меня есть копия письма первого вице-премьер-министра Украины Александра Турчинова в адрес Председателя Гостаможслужбы Валерия Хорошковского, где он требует отмены приказа о ликвидации таможни и, цитирую, «прекращения давления на ее руководство». В письме за №14462/0/2-08 от 24 октября господин Турчинов, в частности, отмечает, что «предварительный анализ докладных записок директора департамента собственной безопасности Бриля К.И. о результатах проведения контрольных мероприятий с целью предотвращения возможных попыток перемещения товаров без должного таможенного контроля в зоне деятельности Вадул-Сиретской таможни в период с 25 марта по 4 апреля, с 4 по 21 апреля и с 14 по 29 августа в 2008 г., предоставленные Гостаможслужбой и материалов Вадул-Сиретской таможни, свидетельствует о выборочности и субъективности проверок, а выводы относительно наличия существенных недостатков в работе не подтверждены фактами... Также не подтверждены фактами другие обвинения относительно таможенного оформления товаров со снижением их таможенной стоимости». Александр Турчинов также называет выводы директора департамента собственной безопасности Гостаможслужбы Константина Бриля, на основании которых была ликвидирована Вадул-Сиретская таможню, «неквалифицированными». Вам, пан Николай, что-то известно об этом письме? Да, перезвонили знакомые и сообщили. Абсолютно правильное письмо. Ну сколько же можно работать на лжи? Слава богу, первый вице-премьер разобрался по существу.

Кстати, на последней коллегии в Киеве, которая состоялась 21 октября, мы поняли, что у господина Бриля возникли серьезные проблемы с законом. Таможенники Одессы и Илличевска его прямо обвинили в том, что на каждый морской контейнер он установил собственную «таможенную пошлину» – 200 долларов. А таких контейнеров ежедневно – тысячи. Если это все посчитать, то за определенный период времени это миллионы долларов! У меня возникает логический вопрос: так кому верят в этом государстве? Кому выгодно и для чего в действительности ликвидировали нашу таможню?

Кстати, в приказе господина Хорошковского о ликвидации Вадул-Сиретской таможни речь идет о том, чтобы на ее основе за два месяца создать региональную таможню с центром в Черновцах... По моему мнению, этот приказ абсолютно не правомочен. Во-первых, в нем нарушен ряд законодательных норм. Да, он не согласован с нашей профсоюзной организацией, поскольку касается рабочих мест сотрудников таможни. В приказе дается на ликвидацию таможни два месяца, а нужно не меньше трех. Во-вторых, вообще «забыли», что согласно с указом Президента Черновицкая область в связи с ликвидацией последствий июльской стихии объявлена зоной экологического бедствия и, пока действует указ, запрещено осуществлять разные реорганизации и ликвидации. Есть также много других моментов, о которых пока не хочу говорить. Насколько законным является этот приказ, думаю, мы разберемся в судебном порядке. Скажу лишь, что в Черновцах собственного помещения государственная таможенная служба не имеет – все они в долгосрочной аренде. Все ведомственные помещения расположены в Вадул-Сирете. Создание Черновицкой таможни – это колоссальная трата государственных средств, а сущность приказа заключается в моем неповиновении противозаконным действиям.

Тогда не проще было бы, скажем, руководству Гостаможслужбы просто уволить вас с вашей должности? Ну какие проблемы? Вызовите и скажите мне об этом. Но со мной никто вообще не говорит! Если я в чем-то виноват, что-то не то делал – давайте разберемся, и я пойду сам. Вместо этого идет банальное давление и преследование за неповиновение.

То есть вам лично не выдвигают никаких конкретных обвинений? Никаких.

Пан Николай, вы депутат областного совета от БЮТ, генерал таможенной службы, были первым заместителем Гостаможслужбы. Почему бы вам лично не встретиться с премьером по всем этим проблемам? А зачем мне встречаться с премьером? Чтобы играть роль оскорбленного генерала или просить, чтобы оставили меня в покое?

Интересно, работает ли сегодня программа «контрабанда – стоп»? В свое время именно вы были ее куратором от Гостаможслужбы? В борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил существенных сдвигов, по моему мнению, не произошло...

Знаете, если государство будет жить лишь за счет таможенных налогов, подавляя импортом внутреннего товаропроизводителя, ничего хорошего в такой стране не будет.

С другой стороны, таможня дает колоссальные поступления в бюджет, а таможенники даже формы нормальной не имеют. Руководителей таможен никто не слушает и никто с ними не считается. Им запрещается даже публично говорить, потому что из Киева на селекторных совещаниях угрожают за это «оторвать головы». В таких условиях невозможно нормально работать.

Вам когда-либо угрожали? А как вы думаете, когда я заявляю о таких вещах?